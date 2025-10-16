PENSII 2025 | Calculul pensiei anticipate: Ce condiții trebuie îndeplinite și cum se aplică penalizările

Calculul pensiei anticipate: Ce condiții trebuie îndeplinite și cum se aplică penalizările

În 2025, pensia anticipată rămâne o opțiune pentru cei care doresc să se retragă din activitate înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare. Reglementările sunt însă stricte și, de regulă, implică o diminuare a cuantumului pensiei. Cadrul legal actual este stabilit prin Legea nr. 360/2023 și normele sale de aplicare, iar informațiile oficiale sunt actualizate periodic de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP).

Cine poate solicita pensia anticipată

Sunt prevăzute două forme principale de pensionare anticipată:

* pensia anticipată (integrală, fără condiții speciale de muncă)

* pensia anticipată parțială (cu penalizare procentuală).

Conform legii, pensia anticipată se poate acorda cu cel mult 5 ani înainte de vârsta standard de pensionare, pentru persoanele care au realizat un stagiu de cotizare mai mare decât cel complet prevăzut. Numărul exact de ani necesari diferă în funcție de data nașterii și poate fi verificat în anexa legii.

De asemenea, legislația permite reducerea vârstei standard de pensionare cu până la 5 ani, pentru persoanele care depășesc stagiul complet de cotizare. Atenție însă, această reducere nu se cumulează cu alte facilități sau scutiri prevăzute de lege.

Cum se calculează pensia anticipată parțială

Pentru pensia anticipată parțială, cuantumul pensiei se stabilește pornind de la pensia pentru limită de vârstă care s-ar fi cuvenit, aplicându-se o diminuare procentuală pentru fiecare lună de anticipare.

CNPP a publicat un tabel de penalizări care variază în funcție de perioada de cotizare:

* pentru primele 12 luni se aplică o reducere de 0,50% pe lună;

* pentru lunile următoare, procentul scade treptat (0,45%, 0,40% etc.).

Penalizarea se aplică până la împlinirea vârstei standard de pensionare, iar reducerea rămâne valabilă pe toată durata respectivă.

Aspecte practice în 2025

Noul cadru legal a modificat numeroase prevederi mai vechi, motiv pentru care este esențial ca fiecare solicitant să verifice:

* vârsta standard de pensionare,

* stagiul complet de cotizare,

și data exactă de la care poate solicita pensia anticipată, conform anexei din lege.

La împlinirea condițiilor de vârstă, pensia anticipată se transformă automat în pensie pentru limită de vârstă, fără o nouă cerere.

Exemplu orientativ

Dacă o persoană ar avea dreptul la o pensie de 2.000 de lei la limită de vârstă, dar alege să se pensioneze cu 12 luni mai devreme, reducerea aplicată (0,50% × 12 luni) ar fi de 6%.

Pensia anticipată ar fi astfel 1.880 de lei (2.000 × 0,94).

Calculul exact depinde de stagiul de cotizare, veniturile realizate și formula oficială CNPP.

