PENSII 2025 | Cum se va aplica legea privind plata pensiilor private, adoptată recent în Parlament

Cum se va aplica legea privind plata pensiilor private, adoptată recent în Parlament

Săptămâna trecută, Parlamentul a votat legea privind plata pensiilor private, după ce proiectul inițial a suferit câteva modificări. Printre acestea se numără și prevederea conform căreia bolnavii oncologici vor putea retrage întreaga sumă acumulată în contul de pilon 2. Modalitatea de retragere a banilor, în funcție de sumele acumulate, a fost explicată de Radu Crăciun, președintele Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România.

Legea adoptată a fost însă atacată la Curtea Constituțională, iar un verdict este așteptat pe 5 noiembrie. Dacă legea va fi promulgată în forma actuală, va fi creat un așa-numit fond de plată, prin intermediul căruia vor fi gestionate plățile din fondurile de pensii private. Aceste fonduri vor fi cu risc scăzut, scopul principal fiind conservarea valorii banilor, nu creșterea lor prin investiții.

Persoanele care vor avea în contul de pilon 3 peste 15.372 de lei la momentul pensionării vor trebui să aleagă modalitatea de primire a banilor. Aceștia pot opta pentru o plată unică de maximum 30% din sumă, sau pot alege să nu facă această retragere unică. În cazul bolnavilor oncologici, întreaga sumă poate fi extrasă pe baza documentației medicale corespunzătoare. Sumele rămase după o plată unică vor fi distribuite prin extrageri programate.

De asemenea, participanții vor putea opta pentru pensia viageră, care presupune plata lunară pe întreaga durată a vieții. Aceasta garantează sume lunare continue, indiferent cât trăiește beneficiarul, dar banii neconsumați nu pot fi moșteniți. Alternativ, pensia programată permite retrageri până la epuizarea sumelor acumulate, ceea ce înseamnă că plățile se opresc când fondul se termină.

