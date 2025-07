PENSII 2025: Cât pierd pensionarii români prin plata CASS, în funcție de valoarea pensiei

Pensionarii care au venituri de peste 3.000 de lei sunt obligaţi să plătească contribuții la asigurări sociale și de sănătate. Cât vor pierde însă la pensie a încercat să explice ministrul Muncii, Florin Manole.

Pensionarii care au pensie care depășește 3.000 de lei vor plăti contribuții la asigurări sociale și de sănătate. Ministrul Muncii, Florin Manole, spune că sumele imputate variază de la 10 lei la 1.200 de lei.

Cât pierd pensionarii prin plata CASS în funcție de valoarea pensiei

Manole a spus că nu se vor actualiza cu rata inflației pensiile speciale de serviciu, niciuna dintre ele, la fel cum nu se va actualiza cu rata inflației până la sfârșitul anului 2026 nici valoarea punctului de referință.

În ceea ce privește CASS pentru pensiile mai mari de 3.000 de lei.

„2.911.000 de pensionari nu vor avea de plătit niciun leu în plus cu ocazia acestei modificări legislative. (…) Un pensionar care are o pensie de 3.100 de lei o să aibă sarcină în plus de 10 lei și, la o altă extremă, un pensionar care are o pensie în plată de 15.000 de lei va avea 1.200 de lei de plătit la CASS”, a spus Manole, potrivit Mediafax.

Practic, sub 3.000 de lei pentru ei nu se aplică CASS.

