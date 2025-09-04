PENSII 2025 | Care este cuantumul contribuției la Pilonul 2 de pensii a unui român cu salariu de 3.000 de lei
PENSII 2025 | Care este cuantumul contribuției la Pilonul 2 de pensii a unui român cu salariu de 3.000 de lei
Peste 8,3 milioane de români contribuie lunar la Pilonul II de pensii.
Acest sistem, administrat de șapte fonduri private, a acumulat peste 150 de miliarde de lei, echivalentul a 30 de miliarde de euro, conform datelor publicate de Observatornews.ro.
În prezent, contribuția la Pilonul 2 este de 4,75% din salariul brut al fiecărui angajat. Această sumă se reține automat din contribuția totală la asigurările sociale, fără ca angajatul să facă vreo plată separată.
La un salariu brut de 3.000 lei, contribuția este de circa 142 lei pe lună, adică 1.700 lei pe an.
Contribuția acumulată depinde, prin urmare, direct de nivelul venitului brut.
Sumele strânse se duc în conturi individuale și sunt investite de administratorii fondurilor de pensii private în titluri de stat, acțiuni și alte instrumente financiare sigure.
Scopul este ca, la momentul pensionării, fiecare fost angajat să aibă o sumă suplimentară față de pensia de stat, pentru a asigura un venit mai stabil la bătrânețe.
