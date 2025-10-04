Rămâi conectat

Actualitate

PENSII 2025 | Angajații ar putea încasa pensii mai mari la bătrânețe. Contribuțiile suplimentare la Pilonul II ar putea fi susținute de angajatori – proiect

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 2 ore

în

De

Mai mulți bani la pensiile administrate privat. Angajatorii vor putea contribui peste procentul obligatoriu de 4,75% – proiect

Un proiect de act normativ depus recent la Senat prevede posibilitatea ca angajatorii să plătească sume suplimentare pentru pensiile private ale angajaților, în Pilonul II, peste contribuția obligatorie de 4,75% din salariul brut.

Potrivit inițiativei legislative, angajatorii ar putea vira, opțional, contribuții suplimentare deductibile, în limita a 150 de euro pe lună (circa 762 lei la cursul BNR din 1 octombrie 2025). Aceste sume ar putea fi deduse fie din impozitul pe profit, fie din impozitul pe venitul microîntreprinderilor, în conformitate cu legislația fiscală actuală.

Citește și: PENSII 2025 | Negocieri privind pensiile private: S-a stabilit cine are dreptul să își retragă banii înainte de termen

Mecanismul prin care vor fi administrate aceste contribuții urmează să fie stabilit prin norme metodologice, adoptate de Guvern în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a proiectului.

Inițiatorii precizează că măsura are ca obiectiv creșterea sustenabilității sistemului de pensii și completarea veniturilor viitoare ale salariaților.

„Reforma urmărește acumularea în conturile individuale ale angajaților a unor contribuții care să asigure, alături de pensia publică, o rată de înlocuire a salariului comparabilă cu cea din statele dezvoltate ale Uniunii Europene”, se arată în expunerea de motive.

În document se mai precizează că, deși planul inițial prevedea o creștere treptată a contribuției la 6%, acest calendar a fost blocat sau chiar redus de mai multe ori, ajungând în prezent la 4,75%.

Dacă proiectul va fi adoptat, principalele efecte anticipate sunt:

* fidelizarea angajaților prin oferirea unui beneficiu suplimentar;

* creșterea activelor din conturile de pensii private și, implicit, a pensiilor viitoare;

* stimularea investițiilor în economia națională prin direcționarea fondurilor acumulate;

* asigurarea unei continuități mai mari față de Pilonul III de pensii, unde contribuțiile  sunt adesea sporadice.

Inițiatorii susțin că, pe termen mediu și lung, măsura ar aduce un impact bugetar pozitiv și ar contribui la sustenabilitatea sistemului public de pensii după 2030.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Prețuri record la energie: România vinde energie cu 1 leu și o importă cu 2.500 lei. Ministrul Bogdan Ivan: „România astăzi plătește cel mai scump curent din Europa”

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 9 minute

în

4 octombrie 2025

De

Prețuri record la energie: România vinde energie cu 1 leu și o importă cu 2.500 lei. Bogdan Ivan: „România astăzi plătește cel mai scump curent din Europa” România se confruntă cu o situație paradoxală pe piața energiei, mai precis, vinde electricitate la prețuri simbolice și o importă la costuri exorbitante. „România astăzi plătește cel mai […]

Citește mai mult

Actualitate

Până în 2026, profesorii nu-și primesc banii. Bolojan le-a amânat pe ascuns plata restanțelor

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum o oră

în

4 octombrie 2025

De

Până în 2026, profesorii nu-și primesc banii. Bolojan le-a amânat pe furiș plata restanțelor Angajații din sistemul de învățământ au obținut în instanță dreptul ca Guvernul, prin Ministerul Educației, să le achite diferențele salariale prevăzute de articolul XVIII din Ordonanța de Urgență nr. 52/2025. Cu toate acestea, premierul Ilie Bolojan a amânat discreționar plata acestor […]

Citește mai mult

Actualitate

Pensia alimentară în 2025 | Obligațiile părinților și dilemele legale. Ce se întâmplă dacă fosta soție se recăsătorește?

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 2 ore

în

4 octombrie 2025

De

Pensia alimentară în 2025 | Obligațiile părinților și dilemele legale. Ce se întâmplă dacă fosta soție se recăsătorește? Subiectul pensiei alimentare rămâne unul dintre cele mai sensibile și discutate aspecte atunci când un cuplu decide să se despartă. În 2025, întrebările despre cine plătește, cât și în ce condiții pensia alimentară rămâne actuale, în contextul […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 9 minute

Prețuri record la energie: România vinde energie cu 1 leu și o importă cu 2.500 lei. Ministrul Bogdan Ivan: „România astăzi plătește cel mai scump curent din Europa”

Prețuri record la energie: România vinde energie cu 1 leu și o importă cu 2.500 lei. Bogdan Ivan: „România astăzi...
Actualitateacum o oră

Până în 2026, profesorii nu-și primesc banii. Bolojan le-a amânat pe ascuns plata restanțelor

Până în 2026, profesorii nu-și primesc banii. Bolojan le-a amânat pe furiș plata restanțelor Angajații din sistemul de învățământ au...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 12 ore

Turismul din Alba, în scădere în iulie 2025 față de aceeași lună din 2024: Aproape 6.100 de turiști străini au vizitat județul în a doua lună de vară. Hotelurile, preferate pentru înnoptări

Turismul din Alba, în scădere în iulie 2025 față de aceeași lună din 2024: Aproape 6.100 de turiști străini au...
Ştirea zileiacum 13 ore

Crimă în prag de sărbători la Ighiu: „Prietenul de pahar” ucis cu un cuțit. Agresorul a acționat într-o încăpere plină de martori și alcool

9 ani de închisoare pentru uciderea „prietenului de pahar” Un bărbat de 37 de ani din Ighiu a fost condamnat...

Curier Județean

Curier Județeanacum 2 ore

FOTO | ACCIDENT rutier în Sântimbru: două persoane necesită îngrijiri medicale după ce un autoturism a ieșit în afara carosabilului. Medicii intervin de urgență

ACCIDENT rutier în Sântimbru: două persoane necesită îngrijiri medicale după ce o mașină a părăsit carosabilul Două persoane necesită îngrijiri...
Curier Județeanacum 3 ore

4-5 octombrie 2025 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână

4-5 octombrie 2025 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână Inspectoratul...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 2 zile

Comunicat de presă Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba. Investiția continuă!

Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba. Investiția continuă! Construcția noului corp...
Politică Administrațieacum 3 zile

Cum intenționează Primăria să maximizeze veniturile din taxa de parcare la Alba Iulia: Cum va funcționa sistemul de monitorizare și verificare video a autoturismelor

Cum intenționează Primăria să maximizeze veniturile din taxa de parcare la Alba Iulia: Cum va funcționa sistemul de monitorizare și...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 4 ore

4 octombrie: Ziua Internațională a Animalelor. 10 moduri prin care poți sărbători ”World Animal Day”

4 octombrie: Ziua Internațională a Animalelor. 10 moduri prin care poți sărbători ”World Animal Day” Ziua Internațională a Animalelor este...
Opinii - Comentariiacum 4 ore

În 4 octombrie, creștinii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Mucenic Ierotei, Episcopul Atenei

În 4 octombrie, creștinii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Mucenic Ierotei, Episcopul Atenei Sfântul Ierotei era unul din sfetnicii Areopagului,...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea