PENSII 2025 | Angajații ar putea încasa pensii mai mari la bătrânețe. Contribuțiile suplimentare la Pilonul II ar putea fi susținute de angajatori – proiect
Mai mulți bani la pensiile administrate privat. Angajatorii vor putea contribui peste procentul obligatoriu de 4,75% – proiect
Un proiect de act normativ depus recent la Senat prevede posibilitatea ca angajatorii să plătească sume suplimentare pentru pensiile private ale angajaților, în Pilonul II, peste contribuția obligatorie de 4,75% din salariul brut.
Potrivit inițiativei legislative, angajatorii ar putea vira, opțional, contribuții suplimentare deductibile, în limita a 150 de euro pe lună (circa 762 lei la cursul BNR din 1 octombrie 2025). Aceste sume ar putea fi deduse fie din impozitul pe profit, fie din impozitul pe venitul microîntreprinderilor, în conformitate cu legislația fiscală actuală.
Mecanismul prin care vor fi administrate aceste contribuții urmează să fie stabilit prin norme metodologice, adoptate de Guvern în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a proiectului.
Inițiatorii precizează că măsura are ca obiectiv creșterea sustenabilității sistemului de pensii și completarea veniturilor viitoare ale salariaților.
„Reforma urmărește acumularea în conturile individuale ale angajaților a unor contribuții care să asigure, alături de pensia publică, o rată de înlocuire a salariului comparabilă cu cea din statele dezvoltate ale Uniunii Europene”, se arată în expunerea de motive.
În document se mai precizează că, deși planul inițial prevedea o creștere treptată a contribuției la 6%, acest calendar a fost blocat sau chiar redus de mai multe ori, ajungând în prezent la 4,75%.
Dacă proiectul va fi adoptat, principalele efecte anticipate sunt:
* fidelizarea angajaților prin oferirea unui beneficiu suplimentar;
* creșterea activelor din conturile de pensii private și, implicit, a pensiilor viitoare;
* stimularea investițiilor în economia națională prin direcționarea fondurilor acumulate;
* asigurarea unei continuități mai mari față de Pilonul III de pensii, unde contribuțiile sunt adesea sporadice.
Inițiatorii susțin că, pe termen mediu și lung, măsura ar aduce un impact bugetar pozitiv și ar contribui la sustenabilitatea sistemului public de pensii după 2030.
