Ştirea zilei

ANAF extinde verificările fiscale în dosarul Realitatea Plus: ,,În vederea stabilirii situației fiscale reale și a verificării substanței economice a tranzacțiilor raportate”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

De

ANAF extinde verificările fiscale în dosarul Realitatea Plus: ,,În vederea stabilirii situației fiscale reale și a verificării substanței economice a tranzacțiilor raportate”

ANAF, prin Direcția Generală Antifraudă Fiscală, a anunțat joi că extinde verificările fiscale la un grup de societăți din domeniul media TV și al serviciilor de promovare media.

În cadrul controalelor aflate în desfășurare la un grup de societăți din domeniul media TV și al serviciilor de promovare media, ANAF, prin Direcția Generală Antifraudă Fiscală, a solicitat informații și documente suplimentare inclusiv de la persoane terțe care au derulat relații comerciale cu contribuabilii verificați, în vederea stabilirii situației fiscale reale și a verificării substanței economice a tranzacțiilor raportate, se arată într-un comunicat ANAF.

Surse oficiale au confirmat pentru G4Media că e vorba de grupul de firme controlat de afaceristul Maricel Păcuraru, Realitatea Plus.

Solicitările transmise au vizat, cu titlu exemplificativ, contractele încheiate, serviciile prestate sau achiziționate, documentele justificative aferente, modalitatea efectivă de derulare a activităților, rezultatele concrete ale serviciilor executate, existența subcontractorilor, fluxurile de plăți, modificările contractuale intervenite pe parcursul colaborărilor, precum și identitatea persoanelor de contact și a factorilor decidenți implicați în negocierea, aprobarea și asumarea obligațiilor contractuale.

ANAF poate solicita orice alte informații, documente sau explicații considerate relevante pentru verificările fiscale în curs, inclusiv de la entități și persoane implicate direct sau indirect în circuitul comercial analizat, mai notează sursa citată.

Instituția reamintește că datele privind facturile emise și primite, inclusiv în relațiile dintre persoane afiliate sau independente, sunt deja disponibile și permanent analizate prin sistemele informatice proprii, inclusiv prin platforma RO e-Factura, în corelare cu celelalte baze de date fiscale și financiare disponibile autorității fiscale.

Furnizarea incompletă, întârziată sau neconformă a informațiilor și documentelor solicitate conduce la extinderea verificărilor fiscale, la intensificarea analizelor privind circuitul comercial și la inițierea de demersuri suplimentare asupra tuturor persoanelor și entităților implicate în tranzacțiile verificate.

ANAF verifică în mod direct concordanța dintre documentele raportate, fluxurile financiare, prestațiile efectiv realizate și beneficiile economice declarate, utilizând toate instrumentele legale de control și analiză fiscală disponibile.

ANAF solicită cooperare deplină și răspunsuri prompte la solicitările transmise, în caz contrar urmând a fi dispuse măsurile prevăzute de legislația fiscală aplicabilă.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

Femeia din Sibiu care și-a ucis mama pentru a pune mâna pe avere și-a pus capăt zilelor. S-a sinucis în arestul IPJ Alba

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 minute

în

15 mai 2026

De

Femeia din Sibiu care și-a ucis mama pentru a pune mâna pe avere și-a pus capăt zilelor. S-a sinucis în arestul IPJ Alba Amiana Paștină, femeia din Sibiu acuzată că și-a ucis mama pentru a pune mâna pe averea acesteia, estimată la un milion de euro, s-a sinucis în arest. Procurorii Parchetului de pe lângă […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

VIDEO | Cetatea Alba Carolina, CÂȘTIGĂTOARE la ,,Destinația Anului” 2026, categoria Sanctuare ale istoriei

Bogdan Ilea

Publicat

acum 14 ore

în

14 mai 2026

De

Cetatea Alba Carolina, CÂȘTIGĂTOARE la Destinația Anului 2026, categoria Sanctuare ale istoriei Cetatea Alba Carolina a fost aleasă “Destinația Anului 2026” în cadrul unui eveniment organizat la Cazinoul din Constanța, astăzi, 14 mai 2026.  ,,Vă mulțumim pentru votul dat. Alba Iulia este un oraș viu, în care s-a investit mult și se investește în continuare. […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Polițist lovit cu piciorul în cap într-o autospecială MAI de un bărbat aflat în stare de ebrietate: Amendă penală decisă în instanță în urma incidentului dintr-o comună din Alba

Ioana Oprean

Publicat

acum 15 ore

în

14 mai 2026

De

Polițist lovit cu piciorul în cap într-o autospecială MAI de un bărbat aflat în stare de ebrietate: Amendă penală decisă în instanță în urma incidentului dintr-o comună din Alba Judecătoria Alba Iulia a pronunțat, joi, 14 mai 2026, sentința într-un dosar de ultraj și distrugere, având ca inculpat un bărbat trimis în judecată pentru că […]

Citește mai mult