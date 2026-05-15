ANAF extinde verificările fiscale în dosarul Realitatea Plus: ,,În vederea stabilirii situației fiscale reale și a verificării substanței economice a tranzacțiilor raportate”
ANAF, prin Direcția Generală Antifraudă Fiscală, a anunțat joi că extinde verificările fiscale la un grup de societăți din domeniul media TV și al serviciilor de promovare media.
În cadrul controalelor aflate în desfășurare la un grup de societăți din domeniul media TV și al serviciilor de promovare media, ANAF, prin Direcția Generală Antifraudă Fiscală, a solicitat informații și documente suplimentare inclusiv de la persoane terțe care au derulat relații comerciale cu contribuabilii verificați, în vederea stabilirii situației fiscale reale și a verificării substanței economice a tranzacțiilor raportate, se arată într-un comunicat ANAF.
Surse oficiale au confirmat pentru G4Media că e vorba de grupul de firme controlat de afaceristul Maricel Păcuraru, Realitatea Plus.
Solicitările transmise au vizat, cu titlu exemplificativ, contractele încheiate, serviciile prestate sau achiziționate, documentele justificative aferente, modalitatea efectivă de derulare a activităților, rezultatele concrete ale serviciilor executate, existența subcontractorilor, fluxurile de plăți, modificările contractuale intervenite pe parcursul colaborărilor, precum și identitatea persoanelor de contact și a factorilor decidenți implicați în negocierea, aprobarea și asumarea obligațiilor contractuale.
ANAF poate solicita orice alte informații, documente sau explicații considerate relevante pentru verificările fiscale în curs, inclusiv de la entități și persoane implicate direct sau indirect în circuitul comercial analizat, mai notează sursa citată.
Instituția reamintește că datele privind facturile emise și primite, inclusiv în relațiile dintre persoane afiliate sau independente, sunt deja disponibile și permanent analizate prin sistemele informatice proprii, inclusiv prin platforma RO e-Factura, în corelare cu celelalte baze de date fiscale și financiare disponibile autorității fiscale.
Furnizarea incompletă, întârziată sau neconformă a informațiilor și documentelor solicitate conduce la extinderea verificărilor fiscale, la intensificarea analizelor privind circuitul comercial și la inițierea de demersuri suplimentare asupra tuturor persoanelor și entităților implicate în tranzacțiile verificate.
ANAF verifică în mod direct concordanța dintre documentele raportate, fluxurile financiare, prestațiile efectiv realizate și beneficiile economice declarate, utilizând toate instrumentele legale de control și analiză fiscală disponibile.
ANAF solicită cooperare deplină și răspunsuri prompte la solicitările transmise, în caz contrar urmând a fi dispuse măsurile prevăzute de legislația fiscală aplicabilă.
