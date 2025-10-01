Rămâi conectat

Actualitate

PENSII 2025 | Negocieri privind pensiile private: S-a stabilit cine are dreptul să își retragă banii înainte de termen

Buzdugan Rebecca

Publicat

acum o oră

în

De

Negocieri privind pensiile private: S-a stabilit cine are dreptul să își retragă banii înainte de termen

Comisia de buget-finanţe a Senatului a decis că bolnavii cu afecţiuni oncologice pot primi, la cerere, 100% din valoarea activului personal de la Pilonul 2 de pensii, într-o singură plată.

Măsura a fost adoptată prin raportul cu amendamente la proiectul de lege privind plata pensiilor private, iniţiat de Guvern. În forma inițială a Guvernului, persoanele care optează pentru retragerea banilor din Pilonul 2 ar fi primit doar 30% din sumă inițial, restul fiind plătit eşalonat pe opt ani.

În comisie, dezbaterile s-au concentrat pe amendamentul care ar extinde facilitatea și persoanelor cu afecțiuni cronice debilitante și/sau consumptive, precum bolile cardiovasculare, pulmonare, neurologice, renale, digestive, ginecologice, osteo-articulare, urologice, bolile rare, infecțiile cu virusuri hepatice, HIV, TBC și bolnavii cu comorbidități.

Vicepreședintele ASF, Dan Armeanu, a avertizat că numărul mare de cazuri ar transforma excepția într-o regulă, contrar recomandărilor OCDE privind fonduri mici sau circumstanțe extreme, și ar putea deschide „cutia Pandorei”.

Maria Horga, președintele Comisiei pentru muncă a Senatului, a explicat că pentru bolnavii oncologici s-a ținut cont de speranța de viață mai scăzută a acestora.

În schimb, liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a susținut că fiecare persoană care a contribuit la Pilonul 2 ar trebui să decidă singură ce face cu banii, precizând că există o discriminare între bolnavii oncologici și cei cu alte afecțiuni.

Senatorul Dorin Petrea (PIR) a pledat, de asemenea, pentru aceeași facilitate pentru toți bolnavii grav, amintind că bolile cardiovasculare sunt principala cauză de deces în România.

Proiectul de lege privind plata pensiilor private și raportul comun al Comisiilor de buget și muncă vor fi dezbătute luni în plenul Senatului, prim for legislativ sesizat.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Cu cât ar putea crește salariul minim în 2026? Ministerul Muncii analizează două variante de majorare

Buzdugan Rebecca

Publicat

acum 29 de minute

în

1 octombrie 2025

De

Salariul minim pe economie ar putea fi majorat anul viitor. Ministerul Muncii ia în calcul două variante de creștere Salariul minim brut ar putea fi majorat anul viitor, până la 4.752 de lei. Ministerul Muncii analizează două variante de creștere, care urmează să fie discutate cu premierul Ilie Bolojan, în perioada următoare. Peste un milion […]

Citește mai mult

Actualitate

Calendar ortodox OCTOMBRIE 2025: Acoperământul Maicii Domnului, Sfânta Parascheva și Sfântul Mucenic Dimitrie, cele mai importante sărbători ale lunii

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

1 octombrie 2025

De

Calendar ortodox OCTOMBRIE 2025: Acoperământul Maicii Domnului, Sfânta Parascheva și Sfântul Mucenic Dimitrie, cele mai importante sărbători ale lunii Octombrie, cea de-a 10-a lună a anului, aduce, din punctul de vedere al calendarului ortodox, câteva sărbători religioase mari, extrem de importante pentru creştinii ortodocşi, precum prăznuirea Acoperământului Maicii Domnului, a Sfintei Cuvioase Parascheva sau a […]

Citește mai mult

Actualitate

Parlamentarii, obligați să declare cu cine se întâlnesc înainte de a modifica o lege: Platformă specială destinată transparenței intereselor

Buzdugan Rebecca

Publicat

acum 11 ore

în

30 septembrie 2025

De

Parlamentarii români vor trebui să declare în prealabil cu cine se întâlnesc și în ce scop atunci când intenționează să susțină modificarea unei legi Plenul Parlamentului a adoptat, marți, modificarea Statutului deputaților și senatorilor, prin care este introdusă obligația ca aceste întâlniri să fie publicate în Registrul unic al transparenței intereselor (RUTI). Au fost înregistrate […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

portofel cu bani portofel cu bani
Actualitateacum 29 de minute

Cu cât ar putea crește salariul minim în 2026? Ministerul Muncii analizează două variante de majorare

Salariul minim pe economie ar putea fi majorat anul viitor. Ministerul Muncii ia în calcul două variante de creștere Salariul...
Actualitateacum o oră

PENSII 2025 | Negocieri privind pensiile private: S-a stabilit cine are dreptul să își retragă banii înainte de termen

Negocieri privind pensiile private: S-a stabilit cine are dreptul să își retragă banii înainte de termen Comisia de buget-finanţe a...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 12 ore

VIDEO | Rectorul UAB, prof. univ. dr. Daniel Breaz, aniversat în cadru festiv la 50 de ani de viață și pentru o importantă carieră universitară: „La un moment dat pe mine scria inginer agronom, dar am ajuns să fac ce mi-a plăcut, matematică”

Rectorul UAB, prof. univ. dr. Daniel Breaz, aniversat în cadru festiv la 50 de ani de viață și pentru o...
Ştirea zileiacum 14 ore

VIDEO | Prima parcare supraetajată din Alba Iulia, la câțiva pași de finalizare: Care este stadiul fizic al lucrărilor

Prima parcare supraetajată din Alba Iulia, la câțiva pași de finalizare Prima parcare supratetajată din Alba Iulia, care este construită...

Curier Județean

Curier Județeanacum 2 ore

1 octombrie 2025 | COD GALBEN de CEAȚĂ în Alba: Vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m. Localitățile vizate

1 octombrie 2025 | COD GALBEN de CEAȚĂ în Alba: Vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50...
Curier Județeanacum 13 ore

FOTO | Lucrările pe DJ 704 A-Drumul Pianului, reluate în forță. Marius Hațegan: Pe mai bine de jumătate din șosea este turnat stratul de uzură

Lucrările pe DJ 704 A-Drumul Pianului, reluate în forță Lucrările pe DJ 704 A-Drumul Pianului au fost reluate în forță,...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 12 ore

Peste 1,2 milioane de lei pentru construirea unui pod peste Valea Geoagiului în comuna Stremț: În ce stadiu este proiectul

Peste 1,2 milioane de lei pentru construirea unui pod peste Valea Geoagiului în comuna Stremț Primăria Stremț a solicitat aviz...
Politică Administrațieacum 15 ore

Congresul Național al AUR, la Alba Iulia: Când va avea loc reuniunea suveraniștilor

Congresul Național al AUR, la Alba Iulia Biroul Naţional de Conducere al Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR) a decis convocarea...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 60 de minute

Luna Octombrie, Brumărel – O lună plină de tradiție și sărbători creștine

Luna Octombrie, Brumărel – O lună plină de tradiție și sărbători creștine Luna Octombrie sau Brumărel, este o lună plină...
Opinii - Comentariiacum 2 ore

1 octombrie, Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice

1 octombrie, Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice Ziua de 1 Octombrie, desemnată din anul 1991 la initiativa ONU ca Zi...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea