PENSII 2025 | Negocieri privind pensiile private: S-a stabilit cine are dreptul să își retragă banii înainte de termen

Negocieri privind pensiile private: S-a stabilit cine are dreptul să își retragă banii înainte de termen

Comisia de buget-finanţe a Senatului a decis că bolnavii cu afecţiuni oncologice pot primi, la cerere, 100% din valoarea activului personal de la Pilonul 2 de pensii, într-o singură plată.

Măsura a fost adoptată prin raportul cu amendamente la proiectul de lege privind plata pensiilor private, iniţiat de Guvern. În forma inițială a Guvernului, persoanele care optează pentru retragerea banilor din Pilonul 2 ar fi primit doar 30% din sumă inițial, restul fiind plătit eşalonat pe opt ani.

În comisie, dezbaterile s-au concentrat pe amendamentul care ar extinde facilitatea și persoanelor cu afecțiuni cronice debilitante și/sau consumptive, precum bolile cardiovasculare, pulmonare, neurologice, renale, digestive, ginecologice, osteo-articulare, urologice, bolile rare, infecțiile cu virusuri hepatice, HIV, TBC și bolnavii cu comorbidități.

Vicepreședintele ASF, Dan Armeanu, a avertizat că numărul mare de cazuri ar transforma excepția într-o regulă, contrar recomandărilor OCDE privind fonduri mici sau circumstanțe extreme, și ar putea deschide „cutia Pandorei”.

Maria Horga, președintele Comisiei pentru muncă a Senatului, a explicat că pentru bolnavii oncologici s-a ținut cont de speranța de viață mai scăzută a acestora.

În schimb, liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a susținut că fiecare persoană care a contribuit la Pilonul 2 ar trebui să decidă singură ce face cu banii, precizând că există o discriminare între bolnavii oncologici și cei cu alte afecțiuni.

Senatorul Dorin Petrea (PIR) a pledat, de asemenea, pentru aceeași facilitate pentru toți bolnavii grav, amintind că bolile cardiovasculare sunt principala cauză de deces în România.

Proiectul de lege privind plata pensiilor private și raportul comun al Comisiilor de buget și muncă vor fi dezbătute luni în plenul Senatului, prim for legislativ sesizat.

