Pensii 2023: Condiții pentru pensia anticipată. Acte necesare pentru obținerea pensiei anticipate parțiale

Tânăra din ALBA care îmbină frumusețea cu pasiunea pentru business. Ce este meseria de hostess? „Imaginea și manierele trebuie să fie exemplare”

Odată cu încetinirea graduală a cazurilor de infectări din timpul pandemiei COVID-19 și a relaxării măsurilor sanitare din jurul acestora, scena evenimentelor din județul Alba și din țară a început să prindă, cu pași repezi, viață din nou.

Obișnuitele nunți, botezuri sau evenimente de afaceri au reînceput să fie populare în rândul românilor iar, împreună cu acestea, o multitudine de servicii conexe au început de asemenea să crească în jurul lor.

Un astfel de exemplu se poate găsi și în județul nostru unde Urdă Maria Roxana, o tânără studentă la Drept, s-a decis să își pună pe picioare propriul business, așa cum relatează și ea într-un interviu acordat ziarulunirea.ro.

Roxana are în prezent propria sa firmă de hostess, un serviciu care asigură zâmbete și ghidaj în cadrul evenimentelor planificate de tine, din partea tinerelor din echipa sa.

„În urmă cu un an de zile m-am mutat la Cluj Napoca pe o perioada limitată de timp, iar pe lângă job îmi doream să mai fac ceva pentru a-mi oferi un venit în plus. Acolo am avut șansă să cunosc câteva persoane cu care am colaborat pe partea de hostess. Revenind în Alba Iulia am observat lipsa unor astfel de servicii. În multe alte orașe din țară noastră există deja acest gen de agenții care oferă servicii hostess, iar faptul că în Alba Iulia nu există m-a determinat să aduc eu acest concept având deja o experiența în acest domeniu.”, a relatat Roxana, în relație cu inspirația pe care a avut-o pentru a pune pe picioare un astfel de business.

De la începuturile firmei sale și până în prezent, tânăra studentă a reușit să atragă în jurul său o echipă de fete pasionate de evenimente, serviciul său numărând în total 3 hostess-e, echipă ce se va dezvolta în funcție de cererile pieței, așa cum a menționat și ea pentru ziarulunirea.ro.

Mai mult, Roxana a povestit și despre criteriile și procesul de recrutare a tinerelor perfecte pentru această meserie.

„Când vorbim despre criteriile de recrutare, ne gândim la imagine, ospitalitate și maniere. Deoarece hostessa este prima persoană care interacționează cu invitații unui eveniment, aceasta trebuie să aibă o prezența plăcută și un comportament exemplar.”

Volumul de muncă prestat de către echipa de hostess-e depinde de la un eveniment la altul, lucru pe care tânăra din Alba l-a împărtășit pentru cititori, declarând următoarele:

„Dacă vorbim despre o petrece ( unde cuprindem nunți, botezuri, cununii, majorate, zile onomastice, concerte ) atribuțiile hostess-ei sunt de a întâmpina invitații ( participanții) și conducerea acestora la locurile rezervate , astfel evităm aglomerarea participanților la intrare și starea de dezorientarea a acestora. Totul este organizat oferind o mai bună desfășurare a evenimentului. Dacă vorbim de evenimente cum ar fi târguri sau expoziții, atribuțiile constau în atragerea vizitatorilor la standul unde se lucrează, prezentarea produselor și promovarea imaginii firmei. Iar pe lângă aceste atribuții, imaginea și manierele trebuie să fie exemplare.”, a transmis Roxana.

Nu în ultimul rând, tânăra antreprenoare ne-a vorbit și despre succesul de care echipa sa s-a bucurat pe scena evenimentelor din orașul nostru, precum și despre atitudinea potențialilor colaboratori pentru un astfel de business, încă în stare incipientă în țara noastră.

„Am avut succes pe parte de colaborări și suntem încrezători in dezvoltarea acestui business. Reacția pieței și a persoanelor a fost una pozitivă și impactul a fost peste așteptările noastre. Ne-am bucurat sa primim atât de multe reacții pozitive. Feedback-ul fetelor din echipa a fost pozitiv, acestea exprimându-și dorința de a continua colaborarea.”, a conchis tânăra din Alba.

Numărul mare al nunților și petrecerile corporatiștilor au adus sume considerabile anul trecut organizatorilor, trend care va fi menținut și pentru anul 2023, potrivit datelor industriei de profil.

Potrivit Bestevent, retrospectiva anului 2022 arată o creștere a valorii medii a evenimentelor, raportat la nivelul anului 2019, precum și un număr semnificativ mai mare de evenimente derulate pe parcursul anului. De asemenea, a fost înregistrată și o creștere relevantă a cererii pentru proiectele private, iar sezonul nunților din anul 2022, de exemplu, a depășit nivelul celui pre-pandemic, în România fiind organizate aproximativ 120.000 de nunți.