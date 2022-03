Noutăți PENSII 2022 | Punctul de pensie ar putea crește în 2022. Discuții pentru o nouă majorare a pensiilor



Ministrul Muncii, Marius Budăi, a afirmat, sâmbătă, că sunt discuții, în interiorul Coaliției PNL-PSD-UDMR, pentru o nouă majorare a pensiilor.„Ce ține de reforma pensiilor în trimestrul acesta am îndeplinit și anume tot ceea ce înseamnă semnarea acordului cu Banca Mondială în vederea asigurării asistenței tehnice pentru o analiză asupra Legii pensiilor 127, legea existentă, și o eventuală îmbunătățire. Toate aceste lucruri sunt în grafic și se vor realiza”, a afirmat, la Antena 3, Marius Budăi.

Întrebat dacă este prevăzută o majorare pentru septembrie a punctului de pensie, ministrul Muncii a afirmat că se poartă discuții în acest sens, în interiorul Coaliției.

„În acest moment avem discuții în coalițiie pentru a găsi cele mai bune soluții și căutăm soluții să vedem ce putem face în continuare pentru cetățenii români, pentru că eu aș apela un pic la memoria tuturor și aș adresa o întrebare retorică, dar cu o încărcătură foarte mare: ce s-ar fi întâmplat cu cei mai vulnerabili cetățeni români, dacă nu am fi impus acel pachet social la negocierea la preluarea guvernării.

Am prevăzut de atunci, noi, PSD, că se va întâmpla asta și a fost o linie roșie pentru noi dacă vom intra sau nu la guvernare dacă acel social social va fi sau nu acceptat.

A fost acceptat, în luna ianuarie l-am îndeplinit în totaliate și suntem în discuții acum să vedem ce mai putem face, ținând cont de prețurile din energie și impactul măsurilor luate cu ordonanța pentru energie pe care o vom da în Guvern”, a spus Budăi.

Cum a evoluat valoarea punctului de pensie:

-ianuarie 2014 – 790,7 lei

-ianuarie 2015 – 830,2 lei

-ianuarie 2016 – 871,7 lei

– 917,5 lei (ianuarie) și 1.000 (iulie)

– ianuarie 2018: 1.000 și 1.100 (iulie)

-2019: 1.1oo (ianuarie-august) și 1.265 (septembrie)

-2020: 1.265 (ianuarie-august) și 1.442 (septembrie).

– 2021 – 1442 lei (nu a crescut)

– ianuarie 2022 – 1586 lei

Marius Budăi: De mai multe ori, și președintele Ciolacu, și eu, și Lia Olguța Vasilescu am spus că nu este neapărat Legea PSD. Este o lege, într-adevăr, promovată de PSD, susținută de majoritatea PSD de atunci în Parlamentul României, promulgată de președintele României, dar trebuie să fie cunoscut faptul că este o lege lucrată împreună cu specialiștii din Casa Națională de Pensii Publice. Fiecare casă teritorială de pensii din fiecare județ al țării a avut, cel puțin, câte un reprezentant în acea Comisie de lucru a acestei legi. Au fost aleși cei mai buni oameni ai sistemului de pensii și, împreună cu ei, am lucrat la această lege. De aceea, și în programul de guvernare, am scris foarte clar că noi ne dorim modernizarea acestei legi, nicidecum o altă lege.

E.D.: Practic, intenționați să majorați pensiile cu 40%, așa cum, de altfel, ați și promis? Dacă da, când estimați că s-ar putea face această majorare?

M.B.: Intenționăm să întreprindem orice efort pentru a face viața românilor cât mai bună. Acel 40% era prins în Lege. La un moment dat, știți că pensiile s-au mărit cu 14%. Noi acum am acordat pentru pensia minimă 25%, vorbim de o majorare de la 800 de lei la 1.000 de lei. Și, totodată, am majorat valoarea punctului de pensie, de la 1.442 de lei la 1.586 de lei. Nu ne vom opri aici, pentru că în România, încă, nivelul pensiilor este foarte mic, comparativ cu media UE.

Suntem extrem de determinați să implementăm PNRR-ul. Facem eforturi în acest sens. La sfârșit de an (n.r. – 2021), am avut jaloane de îndeplinit, pe care le-am îndeplinit cu succes. De asemenea, și pentru anul 2022 avem jaloane de îndeplinit și o să le îndeplinim. Avem și această consultanță asumată prin PNRR. Avem discuții cu Banca Mondială în acest sens. Urmează să avem discuții și cu Comisia Europeană și vom alege în Coaliție varianta cea mai bună.

sursă: bugetul.ro