Pensia minimă în Ungaria urmează să fie majorată: De la 80 de euro pe lună va ajunge la 330 de euro din 2027

Guvernul Ungariei a anunțat joi, 27 august, că pensia minimă va fi majorată începând din ianuarie 2027, în cadrul unor măsuri menite să sprijine persoanele vulnerabile.

„Sute de mii dintre compatrioţii noştri seniori îşi fac socoteala la sfârşitul fiecărei luni pentru a vedea dacă pot să plătească pentru medicamente, mâncare, facturi sau lemne de foc. Acest lucru este pur şi simplu inacceptabil. Prin această decizie, cetățenii vor primi un sprijin considerabil, pentru a putea trăi o viață decentă.

Totodată, medicamentele eliberate pe bază de rețetă vor fi scutite de TVA iar în privința lemnelor pentru încălzire, reducem cota de taxare de la 27% la 5%. Pas cu pas, construim o Ungarie care nu uită a cui muncă a creat ceea ce numim astăzi patria noastră”, a transmis prim-ministrul Peter Magyar pe Facebook.

Ce valoarea urmează să aibă pensia în Ungaria

Majorarea anunțată este una subtanțială: de la 80 de euro pe lună, în prezent, la 330 de euro din 2027.

Potrivit datelor statistice, la începutul anului 2026, în Ungaria, dintr-o populaţie de 9,7 milioane de locuitori, aproape 2,3 milioane de cetățeni primeau pensie. Dintre aceștia, peste 240.000 primesc pensii mai mici de 330 de euro pe lună.

Potrivit datelor statistice, la începutul anului 2026, în Ungaria, dintr-o populaţie de 9,7 milioane de locuitori, aproape 2,3 milioane de cetățeni primeau pensie. Dintre aceștia, peste 240.000 primesc pensii mai mici de 330 de euro pe lună.

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