Pensia minimă în Ungaria urmează să fie majorată: De la 80 de euro pe lună va ajunge la 330 de euro din 2027
Pensia minimă în Ungaria urmează să fie majorată: De la 80 de euro pe lună va ajunge la 330 de euro din 2027
Guvernul Ungariei a anunțat joi, 27 august, că pensia minimă va fi majorată începând din ianuarie 2027, în cadrul unor măsuri menite să sprijine persoanele vulnerabile.
„Sute de mii dintre compatrioţii noştri seniori îşi fac socoteala la sfârşitul fiecărei luni pentru a vedea dacă pot să plătească pentru medicamente, mâncare, facturi sau lemne de foc. Acest lucru este pur şi simplu inacceptabil. Prin această decizie, cetățenii vor primi un sprijin considerabil, pentru a putea trăi o viață decentă.
Totodată, medicamentele eliberate pe bază de rețetă vor fi scutite de TVA iar în privința lemnelor pentru încălzire, reducem cota de taxare de la 27% la 5%. Pas cu pas, construim o Ungarie care nu uită a cui muncă a creat ceea ce numim astăzi patria noastră”, a transmis prim-ministrul Peter Magyar pe Facebook.
Ce valoarea urmează să aibă pensia în Ungaria
Majorarea anunțată este una subtanțială: de la 80 de euro pe lună, în prezent, la 330 de euro din 2027.
Potrivit datelor statistice, la începutul anului 2026, în Ungaria, dintr-o populaţie de 9,7 milioane de locuitori, aproape 2,3 milioane de cetățeni primeau pensie. Dintre aceștia, peste 240.000 primesc pensii mai mici de 330 de euro pe lună.
Potrivit datelor statistice, la începutul anului 2026, în Ungaria, dintr-o populaţie de 9,7 milioane de locuitori, aproape 2,3 milioane de cetățeni primeau pensie. Dintre aceștia, peste 240.000 primesc pensii mai mici de 330 de euro pe lună.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
Economistul Radu Georgescu avertizează că urmează „o toamnă fierbinte” pentru România: „Am avut cele mai mari dezechilibre macroeconomice din Europa”
Economistul Radu Georgescu avertizează că urmează „o toamnă fierbinte” pentru România: „Am avut cele mai mari dezechilibre macroeconomice din Europa” Economistul Radu Georgescu avertizează că România ar putea avea parte de o toamnă dificilă din punct de vedere economic, pe fondul dobânzilor tot mai mari, al pierderii unor fonduri europene și al dezechilibrelor externe. Într-o […]
Noile camere inteligente montate de CNAIR au apărut deja pe DN 1: Pot analiza numerele de înmatriculare și calcula câți kilometri a parcurs un vehicul
Noile camere inteligente montate de CNAIR au apărut deja pe DN 1: Pot analiza numerele de înmatriculare și calcula câți kilometri a parcurs un vehicul Pe DN 1 au apărut deja noile camere inteligente instalate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Primele dispozitive au fost montate în zona localității Bărcănești, în apropierea […]
Bursele sociale nu vor fi tăiate pe perioada vacanței. Ministru: ,,Numărul elevilor care vor putea beneficia de acest sprijin va creşte”
Bursele sociale nu vor fi tăiate pe perioada vacanței. Ministru: ,,Numărul elevilor care vor putea beneficia de acest sprijin va creşte” Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Mihai Dimian, a anunțat vineri, 28 august 2026, că nu va propune Guvernului reducerea sprijinului anual acordat elevilor prin bursele sociale. Prin majorarea cu aproximativ 7% a pragului de venit […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Pensia minimă în Ungaria urmează să fie majorată: De la 80 de euro pe lună va ajunge la 330 de euro din 2027
Pensia minimă în Ungaria urmează să fie majorată: De la 80 de euro pe lună va ajunge la 330 de...
Economistul Radu Georgescu avertizează că urmează „o toamnă fierbinte” pentru România: „Am avut cele mai mari dezechilibre macroeconomice din Europa”
Economistul Radu Georgescu avertizează că urmează „o toamnă fierbinte” pentru România: „Am avut cele mai mari dezechilibre macroeconomice din Europa”...
Știrea Zilei
Video | Tânăr de 25 de ani, responsabil pentru incendiul izbucnit într-un apartament din Cugir: A dat foc unor resturi menajere, apoi a plecat. A fost reținut de polițiști
Tânăr de 25 de ani, responsabil pentru incendiul izbucnit într-un apartament din Cugir: A dat foc unor resturi menajere, apoi...
VIDEO | Apel umanitar pentru David și Ilina, doi bătrânei din Apuseni, care au rămas sub cerul liber după ce casa le-a ars: ,,Să aducem bucurie în viața lor, să-i ajutăm să își trăiască bătrânețea liniștiți”
Apel umanitar pentru David și Ilina, doi bătrânei din Apuseni, care au rămas sub cerul liber după ce casa le-a...
Curier Județean
Două capturi cu cannabis duc un inculpat în fața instanței: Tribunalul Alba a dispus începerea judecății
Două capturi cu cannabis duc un inculpat în fața instanței: Tribunalul Alba a dispus începerea judecățiie Un dosar penal privind...
Aproape 8 milioane de lei, fără TVA, pentru asfaltarea străzilor într-un oraș de munte din Alba: 7 kilometri de drumuri pregătiți pentru lucrări. În ce stadiu este proiectul
Aproape 8 milioane de lei, fără TVA, pentru asfaltarea străzilor într-un oraș de munte din Alba: 7 kilometri de drumuri...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Sprijinul mai mare pentru elevii fără transport public, propus de PSD, a fost respins de PNL și AUR în Consiliul Județean Alba
Sprijinul mai mare pentru elevii fără transport public, propus de PSD, a fost respins de PNL și AUR în Consiliul...
Două blocuri cu 80 de locuințe și sala de evenimente din fosta cantină vor fi reabilitate energetic la Zlatna: Investiție de peste 22 de milioane de lei
Două blocuri cu 80 de locuințe și sala de evenimente din fosta cantină vor fi reabilitate energetic la Zlatna: Investiție...
Opinii Comentarii
26 august | Sfinţii Adrian şi Natalia, o sărbătoare importantă în calendarul ortodox
26 august | Sfinţii Adrian şi Natalia, o sărbătoare importantă în calendarul ortodox Miercuri, 26 august 2026, în calendarul ortodox...
25 august 2012: Voyager 1, prima sondă umană ajunsă în spațiul interstelar
25 august 2012: Voyager 1, prima sondă umană ajunsă în spațiul interstelar 25 august 2012 poate fi considerată o zi...