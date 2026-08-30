Cât de important este consumul de struguri pentru sănătate

Strugurii nu sunt doar un desert de sezon. În spatele gustului dulce se află un amestec de polifenoli, flavonoide și alți compuși bioactivi care au atras în ultimii ani atenția cercetătorilor. Iar concluzia care se conturează este interesantă: consumul regulat de struguri poate face parte dintr-o alimentație favorabilă sănătății cardiovasculare, însă efectele sunt moderate și nu înlocuiesc un stil de viață sănătos sau tratamentul medical.

O analiză amplă publicată în 2024 a trecut în revistă cercetările privind strugurii și compușii lor bioactivi și a identificat asocieri cu sănătatea cardiovasculară, metabolismul, microbiota intestinală și alte mecanisme implicate în bolile cronice. Autorii atrag însă atenția că rezultatele provin din tipuri diferite de studii, iar unele efecte trebuie confirmate prin cercetări clinice mai solide.

Inima, principalul beneficiar? Dovezile sunt promițătoare

Unul dintre cele mai interesante aspecte este relația dintre struguri și sistemul cardiovascular.

O meta-analiză a 30 de studii clinice randomizate a constatat că produsele din struguri au fost asociate cu o scădere modestă a tensiunii arteriale sistolice, de aproximativ 3 mmHg. Efectul a fost mai evident în cazul produselor din struguri întregi, precum stafidele și pudra de struguri, în timp ce sucul de struguri nu a demonstrat același efect. Cercetătorii subliniază însă că certitudinea dovezilor este scăzută.

O analiză sistematică mai recentă, care a inclus 37 de studii — dintre care 17 meta-analize/revizuiri sistematice și 20 de studii randomizate — indică efecte cardiovasculare modeste, dar relativ consistente, în special asupra unor indicatori ai funcției vasculare. Polifenolii, antocianinele și resveratrolul sunt printre compușii cercetați cel mai intens.

Cu alte cuvinte, nu este corect să spunem că „strugurii vindecă inima”. Este însă rezonabil să spunem că introducerea lor într-o dietă echilibrată poate contribui la un profil alimentar favorabil sănătății cardiovasculare.

Secretul nu este doar resveratrolul

Când se vorbește despre struguri, resveratrolul devine aproape inevitabil vedeta poveștii. Este un polifenol cu proprietăți antioxidante și antiinflamatorii studiat intens.

Dar realitatea este mai complicată.

Strugurii conțin o varietate de polifenoli, iar efectul alimentului nu poate fi redus la o singură substanță. Culoarea contează și ea: soiurile mai intens pigmentate pot furniza cantități importante de antocianine și alți compuși bioactivi. Cercetările recente sugerează tocmai această perspectivă de „pachet” de substanțe, mai degrabă decât ideea că un singur compus ar fi responsabil pentru toate beneficiile.

Strugurii întregi, înaintea sucului

Aici apare una dintre cele mai importante diferențe.

Dacă obiectivul este o alimentație sănătoasă, fructul întreg este alegerea mai logică decât sucul. Strugurii oferă apă, fibre și compuși vegetali într-o matrice alimentară întreagă, în timp ce sucul concentrează zaharurile și reduce sau elimină o parte importantă din structura fibrelor.

În plus, datele din meta-analiza studiilor clinice privind tensiunea arterială au arătat că beneficiul asupra tensiunii sistolice a fost observat mai ales în cazul unor produse din struguri întregi, nu al sucului.

Stafidele sunt o categorie aparte: sunt nutritive și bogate în compuși vegetali, dar prin deshidratare zaharurile și caloriile devin mult mai concentrate. Porția contează.

Dar zahărul? Aici trebuie frânat entuziasmul

Strugurii sunt dulci tocmai pentru că au zaharuri naturale. Asta nu îi transformă într-un aliment „nesănătos”, dar înseamnă că mai mult nu înseamnă automat mai bine.

Pentru persoanele sănătoase, o porție normală de fruct poate fi integrată fără probleme într-o dietă echilibrată. Pentru persoanele care trebuie să-și monitorizeze aportul de carbohidrați sau glicemia, cantitatea și combinația alimentară devin mai importante.

Un principiu simplu este să privim strugurii ca pe un fruct, nu ca pe un supliment concentrat.

Și creierul, intestinul și îmbătrânirea? Cercetarea continuă

Interesul științific pentru struguri nu se oprește la inimă. Cercetătorii investighează modul în care polifenolii lor interacționează cu microbiota intestinală, inflamația și mecanismele celulare implicate în îmbătrânire și bolile cronice. O revizuire din 2024 evidențiază inclusiv cercetările privind microbiota intestinală și potențialele implicații metabolice și imunitare.

Problema este că rezultatele promițătoare obținute în laborator sau în studii experimentale nu trebuie prezentate ca dovezi că simplul consum de struguri previne sau tratează aceste boli.

Între „poate avea un efect biologic” și „previne boala” există o diferență uriașă.

Cât de importanți sunt, în realitate?

Probabil mai puțin spectaculoși decât susțin unele titluri de pe internet — dar mai valoroși decât ar sugera aparența lor banală.

Actualele recomandări ale American Heart Association pentru sănătatea cardiovasculară pun accentul pe tiparul alimentar în ansamblu: multe fructe și legume, cereale integrale, surse sănătoase de proteine și grăsimi nesaturate, alături de reducerea alimentelor ultraprocesate, a zaharurilor adăugate și a excesului de sare.

Prin urmare, strugurii nu trebuie să devină „superalimentul” care eclipsează restul dietei. Ei sunt mai degrabă o piesă bună într-un puzzle mult mai mare.

foto: Culesul strugurilor la Cricău – arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal