Pensia de întreținere în România 2025: Cine poate beneficia și în ce situații nu se acordă doar copiilor
Pensia de întreținere, sau pensia alimentară, rămâne în 2025 una dintre cele mai importante forme de sprijin legal pentru persoanele aflate în dificultate. Reglementată de Codul Civil, aceasta se acordă atunci când o persoană nu se poate întreține din veniturile proprii sau din bunurile de care dispune, iar o rudă apropiată are atât posibilitatea, cât și obligația legală de a contribui la susținerea sa.
Deși în majoritatea cazurilor pensia de întreținere este destinată copiilor minori, legea prevede și alte situații în care rude sau foști soți pot beneficia de acest drept. Instanțele analizează fiecare cerere individual, raportând nevoile reale ale solicitantului la posibilitățile financiare ale persoanei obligate la plată.
Cine poate primi pensie de întreținere în 2025
Principalii beneficiari sunt copiii minori, care au dreptul la întreținere din partea părinților până la împlinirea majoratului. Suma stabilită de instanță trebuie să acopere nevoile de bază: hrană, îmbrăcăminte, locuință, educație și alte cheltuieli necesare unei dezvoltări normale.
Legea permite, însă, ca și copiii majori să primească pensie de întreținere dacă urmează studii și nu au venituri proprii. Instanțele pot menține această obligație până la finalizarea studiilor universitare, cu condiția ca tânărul să depună eforturi reale pentru a-și finaliza pregătirea profesională.
Mai puțin cunoscut este faptul că pensia de întreținere nu se acordă exclusiv copiilor. Codul Civil prevede că și alte rude apropiate pot beneficia de sprijin, inclusiv părinți aflați în nevoie, bunici, frați sau surori. De asemenea, soțul sau fostul soț poate primi pensie de întreținere în cazurile prevăzute expres de lege.
Când nu se acordă pensia de întreținere
Dreptul la pensie de întreținere nu este automat. Cererea poate fi respinsă dacă solicitantul nu se află în stare de nevoie, adică își poate asigura singur mijloacele de trai. Comportamentul persoanei poate influența, de asemenea, decizia instanței: refuzul nejustificat de a munci sau rea-credința pot duce la anularea dreptului la întreținere.
În cazul foștilor soți, pensia de întreținere se acordă doar în situații limitate, de exemplu dacă fostul soț a devenit inapt de muncă în timpul căsătoriei sau într-un termen de un an după divorț. Odată cu recăsătorirea beneficiarului, obligația încetează automat.
Persoanele care doresc să solicite pensie de întreținere trebuie să se adreseze instanței și să prezinte dovezi privind starea de nevoie și veniturile părții obligate. În unele cazuri, medierea prealabilă poate ajuta la evitarea unui proces îndelungat.
În concluzie, în România anului 2025, pensia de întreținere nu mai este un drept exclusiv al copiilor, ci un mecanism juridic menit să asigure sprijin între membrii familiei în momente de vulnerabilitate. Acordarea acesteia depinde de dovezi clare privind nevoia reală și de decizia instanței, care echilibrează solidaritatea familială cu posibilitățile economice ale fiecăruia.
