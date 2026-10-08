Pelerinajul Sfintei Cuvioase Parascheva 2026: Moaștele, scoase din Catedrala Mitropolitană din Iași și depuse spre închinare. Programul complet
Pelerinajul Sfintei Cuvioase Parascheva 2026: Moaștele, scoase din Catedrala Mitropolitană din Iași și depuse spre închinare. Programul complet
La Iași a început joi, 8 octombrie 2026, oficial, pelerinajul dedicat Sfintei Cuvioase Parascheva. Evenimentul se va desfășura până pe 15 octombrie 2026, iar autoritățile estimează că aproximativ 300.000 de persoane vor ajunge în oraș în această perioadă. Vârful de afluență este anticipat pentru 13 și 14 octombrie, când sunt prognozate și cele mai mari timpuri de așteptare.
Dar pelerinajul nu mai este doar un eveniment care „urmează să înceapă”. Încă din zilele precedente, mii de oameni au sosit la Catedrala Mitropolitană. Peste 10.000 de pelerini ajunseseră în 4 octombrie 2026 deja la Iași pentru a se închina, înaintea debutului oficial.
Două racle în centrul celui mai mare pelerinaj al toamnei
Elementul distinctiv al ediției din 2026 este prezența, alături de moaștele Sfintei Parascheva, a moaștelor Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria, aduse miercuri seara de la Mănăstirea Sihăstria, din județul Neamț.
Joi dimineață, programul a început la ora 6:00, cu Acatistul Sfintei Parascheva. La 6:30, cele două racle au fost purtate în procesiune în jurul Catedralei Mitropolitane, iar în jurul orei 7:00 au fost așezate spre închinare în baldachinul special amenajat.
Moaștele vor rămâne în baldachin până când fluxul pelerinilor va putea fi gestionat din nou în interiorul Catedralei, moment estimat pentru începutul zilei de 15 octombrie.
Prezența Sfântului Paisie conferă ediției din acest an o încărcătură suplimentară: pelerinajul Sfintei Parascheva devine, practic, întâlnirea credincioșilor cu două figuri duhovnicești legate profund de spiritualitatea Moldovei.
„Calea Sfinților”, momentul care va scoate din nou Iașul în stradă
Unul dintre punctele centrale ale săptămânii va fi procesiunea „Calea Sfinților”, programată pentru duminică, 11 octombrie 2026, între orele 19:00 și 20:30.
Moaștele Sfintei Parascheva și ale Sfântului Paisie vor fi purtate prin oraș, într-o procesiune devenită una dintre imaginile definitorii ale sărbătorii ieșene.
Ziua de 14 octombrie 2026, praznicul Sfintei Parascheva, va reprezenta însă punctul culminant. Sfânta Liturghie este programată de la ora 9:00, pe podiumul amplasat în dreptul altarului Catedralei Mitropolitane. Pentru cei care nu vor putea ajunge în apropierea podiumului, organizatorii au prevăzut ecrane de mari dimensiuni.
Orașul se transformă într-un culoar pentru sute de mii de oameni
Dimensiunea evenimentului obligă Iașul să funcționeze după reguli speciale. Autoritățile au instituit un culoar unic pentru pelerini, de la Catedrala Mitropolitană, prin mai multe străzi din zona centrală și până pe Bulevardul Regele Ferdinand I al României. Dacă situația o va impune, traseul poate fi prelungit spre Bulevardul Regele Mihai I al României.
Forțele de ordine avertizează că zilele de 13 și 14 octombrie 2026 pot aduce timpi mari de așteptare. Recomandările oficiale sunt cât se poate de concrete: apă și alimente pentru perioada petrecută la coadă, haine adecvate vremii, pelerine de ploaie, telefon încărcat și atenție sporită la copii și persoane vârstnice.
1.500 de voluntari pentru un oraș paralizat de pelerinaj
În spatele imaginii impresionante a cozilor se află o operațiune logistică de proporții. Aproximativ 1.500 de voluntari vor fi implicați în sprijinirea pelerinilor.
Ei vor distribui apă, ceai și hrană, vor oferi informații și ghiduri cu programul slujbelor și vor îndruma oamenii pe traseu. Fiecărui pelerin îi va fi oferită și o iconiță a hramului.
Este o infrastructură umană aproape la fel de importantă ca cea de ordine publică: pentru câteva zile, Iașul trebuie să primească un număr de oameni comparabil cu populația unui mare oraș românesc.
sursa foto: Radio Iași
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
Ciuma nu a dispărut: Ce se întâmplă astăzi dacă iei boala care a ucis milioane de oameni
Ciuma nu a dispărut: Ce se întâmplă astăzi dacă iei boala care a ucis milioane de oameni Ciuma, boala care a semănat moarte în Europa medievală, nu a fost eradicată. Diferența majoră față de trecut este însă uriașă: astăzi, infecția poate fi tratată cu antibiotice, dacă este depistată rapid și terapia este începută fără întârziere. […]
Cristela Georgescu, a treia zi la DIICOT: „Călin nu a înșelat, a fost înșelat”. Acuzații de „dosar politic” și dezvăluiri despre anchetă
Cristela Georgescu, a treia zi la DIICOT: „Călin nu a înșelat, a fost înșelat”. Acuzații de „dosar politic” și dezvăluiri despre anchetă Cristela Georgescu a ajuns joi, 8 octombrie 2026 pentru a treia zi consecutiv, la sediul DIICOT, unde continuă perchezițiile informatice în dosarul în care soțul său, Călin Georgescu, este acuzat de înșelăciune, cu […]
Concurs directori școli 2026: Peste 7.000 de candidați pentru șefia unităților de învățământ din România. Prima probă, pe 13 octombrie
Concurs directori școli 2026: Peste 7.000 de candidați pentru șefia unităților de învățământ din România. Prima probă, pe 13 octombrie Peste 7.000 de dosare au fost depuse pentru concursul de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct din școlile de stat. Pentru cele 7.819 posturi scoase la concurs au fost exprimate peste 8.500 de […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Ciuma nu a dispărut: Ce se întâmplă astăzi dacă iei boala care a ucis milioane de oameni
Ciuma nu a dispărut: Ce se întâmplă astăzi dacă iei boala care a ucis milioane de oameni Ciuma, boala care...
Pelerinajul Sfintei Cuvioase Parascheva 2026: Moaștele, scoase din Catedrala Mitropolitană din Iași și depuse spre închinare. Programul complet
Pelerinajul Sfintei Cuvioase Parascheva 2026: Moaștele, scoase din Catedrala Mitropolitană din Iași și depuse spre închinare. Programul complet La Iași...
Știrea Zilei
Incendiu la Ocna Mureș: O locuință a fost cuprinsă de flăcări
Incendiu la Ocna Mureș: O locuință a fost cuprinsă de flăcări Secția de pompieri Aiud intervine pentru stingerea unui incendiu...
Video | Sală Polivalentă, totuși, la Alba Iulia? Ideea, repusă pe tapet cu ocazia înființării noii echipe de baschet feminin: „Mergem din aproape în aproape”
Sală Polivalentă, totuși, la Alba Iulia? Ideea, repusă pe tapet cu ocazia înființării noii echipe de baschet feminin: „Mergem din...
Curier Județean
12 octombrie 2026 | Părintele George Remete va primi titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului Alba Iulia: O viață pusă în slujba credinței și culturii
12 octombrie 2026 | Părintele George Remete va primi titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului Alba Iulia: O viață...
Primăria Aiud, anunț cu privire la executarea măsurătorilor în vederea finalizării lucrărilor de înregistrare sistematică în sectoarele cadastrale 25, 26, 163, 164, 185
Primăria Aiud, anunț cu privire la executarea măsurătorilor în vederea finalizării lucrărilor de înregistrare sistematică în sectoarele cadastrale 25, 26,...
Politică Administrație
Reconstrucția clasei politice la Alba: Partidul CRED și-a ales conducerea județeană sub coordonarea Secretarului General Liviu Iane
Reconstrucția clasei politice la Alba: Partidul CRED și-a ales conducerea județeană sub coordonarea Secretarului General Liviu Iane Bastionul suveranității și...
Foto | Municipiul Sebeș, parteneriat educațional cu Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Municipiul Sebeș, parteneriat educațional cu Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Marți, 29 septembrie 2026, Primăria Municipiului Sebeș a...
Opinii Comentarii
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani Pe 2 octombrie 1939 s-a născut...
NOSTALGIA revine la Cluj-Napoca. „Balul Bobocilor” transformă BT Arena într-o uriașă petrecere Retro-Disco-Future
NOSTALGIA revine la Cluj-Napoca. „Balul Bobocilor” transformă BT Arena într-o uriașă petrecere Retro-Disco-Future, în 31 octombrie NOSTALGIA revine în această...