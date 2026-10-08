Pelerinajul Sfintei Cuvioase Parascheva 2026: Moaștele, scoase din Catedrala Mitropolitană din Iași și depuse spre închinare. Programul complet

La Iași a început joi, 8 octombrie 2026, oficial, pelerinajul dedicat Sfintei Cuvioase Parascheva. Evenimentul se va desfășura până pe 15 octombrie 2026, iar autoritățile estimează că aproximativ 300.000 de persoane vor ajunge în oraș în această perioadă. Vârful de afluență este anticipat pentru 13 și 14 octombrie, când sunt prognozate și cele mai mari timpuri de așteptare.

Dar pelerinajul nu mai este doar un eveniment care „urmează să înceapă”. Încă din zilele precedente, mii de oameni au sosit la Catedrala Mitropolitană. Peste 10.000 de pelerini ajunseseră în 4 octombrie 2026 deja la Iași pentru a se închina, înaintea debutului oficial.

Două racle în centrul celui mai mare pelerinaj al toamnei

Elementul distinctiv al ediției din 2026 este prezența, alături de moaștele Sfintei Parascheva, a moaștelor Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria, aduse miercuri seara de la Mănăstirea Sihăstria, din județul Neamț.

Joi dimineață, programul a început la ora 6:00, cu Acatistul Sfintei Parascheva. La 6:30, cele două racle au fost purtate în procesiune în jurul Catedralei Mitropolitane, iar în jurul orei 7:00 au fost așezate spre închinare în baldachinul special amenajat.

Moaștele vor rămâne în baldachin până când fluxul pelerinilor va putea fi gestionat din nou în interiorul Catedralei, moment estimat pentru începutul zilei de 15 octombrie.

Prezența Sfântului Paisie conferă ediției din acest an o încărcătură suplimentară: pelerinajul Sfintei Parascheva devine, practic, întâlnirea credincioșilor cu două figuri duhovnicești legate profund de spiritualitatea Moldovei.

„Calea Sfinților”, momentul care va scoate din nou Iașul în stradă

Unul dintre punctele centrale ale săptămânii va fi procesiunea „Calea Sfinților”, programată pentru duminică, 11 octombrie 2026, între orele 19:00 și 20:30.

Moaștele Sfintei Parascheva și ale Sfântului Paisie vor fi purtate prin oraș, într-o procesiune devenită una dintre imaginile definitorii ale sărbătorii ieșene.

Ziua de 14 octombrie 2026, praznicul Sfintei Parascheva, va reprezenta însă punctul culminant. Sfânta Liturghie este programată de la ora 9:00, pe podiumul amplasat în dreptul altarului Catedralei Mitropolitane. Pentru cei care nu vor putea ajunge în apropierea podiumului, organizatorii au prevăzut ecrane de mari dimensiuni.

Orașul se transformă într-un culoar pentru sute de mii de oameni

Dimensiunea evenimentului obligă Iașul să funcționeze după reguli speciale. Autoritățile au instituit un culoar unic pentru pelerini, de la Catedrala Mitropolitană, prin mai multe străzi din zona centrală și până pe Bulevardul Regele Ferdinand I al României. Dacă situația o va impune, traseul poate fi prelungit spre Bulevardul Regele Mihai I al României.

Forțele de ordine avertizează că zilele de 13 și 14 octombrie 2026 pot aduce timpi mari de așteptare. Recomandările oficiale sunt cât se poate de concrete: apă și alimente pentru perioada petrecută la coadă, haine adecvate vremii, pelerine de ploaie, telefon încărcat și atenție sporită la copii și persoane vârstnice.

1.500 de voluntari pentru un oraș paralizat de pelerinaj

În spatele imaginii impresionante a cozilor se află o operațiune logistică de proporții. Aproximativ 1.500 de voluntari vor fi implicați în sprijinirea pelerinilor.

Ei vor distribui apă, ceai și hrană, vor oferi informații și ghiduri cu programul slujbelor și vor îndruma oamenii pe traseu. Fiecărui pelerin îi va fi oferită și o iconiță a hramului.

Este o infrastructură umană aproape la fel de importantă ca cea de ordine publică: pentru câteva zile, Iașul trebuie să primească un număr de oameni comparabil cu populația unui mare oraș românesc.

sursa foto: Radio Iași

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