Rămâi conectat

Curier Județean

PATRU posturi de medici specialiști și rezidenți anul V, scoase la CONCURS de Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia: Ce specialități se caută

Ioana Oprean

Publicat

acum 32 de minute

în

De

PATRU posturi de medici specialiști și rezidenți anul V, scoase la CONCURS de Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia organizează concurs, în conformitate cu prevederile O.M.S. nr. 166/2023 cu modificările și completările ulterioare, pentru ocuparea a 4 posturi de medici specialiști și rezidenți anul V.

Citește și: ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 31 AUGUST 2025. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Apulum Agraria 2025

Posturi  contractual vacante:

– două posturi vacante cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea medicină de urgență, în cadrul UPU – perioadă nedeterminată;

– două posturi vacante cu normă întreagă de medic rezident anul V confirmat în specialitatea medicină de urgență, în cadrul UPU – perioadă nedeterminată;

Termenul limită de depunere a dosarelor de concurs: 16.09.2025.

Relații suplimentare privind condițiile, actele necesare și bibligrafia se obțin de pe site-ul www.spitalalba.ro sau la sediul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, b-dul Revoluției nr.23, Alba Iulia, jud.Alba, Serviciul resurse umane și relații cu publicul, tel.0258820825 int.146.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia face pași importanți spre digitalizarea celei mai mari colecții de incunabule din România

Buzdugan Rebecca

Publicat

acum 3 ore

în

3 septembrie 2025

De

Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia face pași importanți spre digitalizarea celei mai mari colecții de incunabule din România Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia face pași importanți și ambițioși spre digitalizarea completă a celei mai mari și mai valoroase colecții de incunabule din România Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia, renumită pentru patrimoniul său unic, a anunțat […]

Citește mai mult

Curier Județean

„Ghiozdanul de școală – Alba Donează”: 500 de șanse noi la educație pentru copii din Alba Iulia, Aiud, Sebeș, Cugir și din zona Munților Apuseni

Lucian Daramus

Publicat

acum 4 ore

în

3 septembrie 2025

De

„Ghiozdanul de școală – Alba Donează”: 500 de șanse noi la educație pentru copii din întreg județul Cluburile Rotaract Alba Iulia, Interact Alba Iulia, Interact Sebeș, Interact Cugir și Rotary Aiud s-au unit și au lansat proiectul „Ghiozdanul de școală – Alba Donează”, desfășurat în perioada 26 august – 10 septembrie 2025. „Obiectivul este clar […]

Citește mai mult

Curier Județean

UPDATE VIDEO | Accident rutier pe Calea Moților din Alba Iulia: Pompierii au intervenit pentru asigurarea măsurilor de siguranță

Buzdugan Rebecca

Publicat

acum 4 ore

în

3 septembrie 2025

De

Accident rutier pe Calea Moților din Alba Iulia: Pompierii au intervenit pentru asigurarea măsurilor de siguranță Un accident de circulație a avut loc miercuri după-amiaza, pe Calea Moților din municipiul Alba Iulia. În eveniment au fost implicate două autoturisme, însă, din fericire, nicio persoană nu a rămas încarcerată. La fața locului s-au deplasat pompierii Detașamentului […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum o oră

Sindicatele din învățământ, mesaj pentru politicieni și autoritățile locale: „Pe 8 septembrie 2025 evitați unitățile de învățământ!”

Sindicatele din învățământ, mesaj pentru politicieni și autoritățile locale: „Pe 8 septembrie 2025 evitați unitățile de învățământ!” Federația Sindicatelor Libere...
Actualitateacum 2 ore

Alertă de sănătate publică în România: 28% dintre copiii între 7 și 9 ani sunt supraponderali, iar 12% suferă de obezitate

Alertă de sănătate publică în România: 28% dintre copiii între 7 și 9 ani sunt supraponderali, iar 12% suferă de...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 1 minut

VIDEO | Podul de la Acmariu, așteptat de zeci de ani, este aproape gata: Locuitorii din Blandiana și Ceru Băcăinți vor avea în sfârșit o legătură modernă peste Mureș

Podul de la Acmariu, aproape finalizat: Investiție de peste 4 milioane de euro pentru comuna Blandiana La începutul lunii septembrie...
Ştirea zileiacum 6 ore

Drumul județean DJ 705, în plin proces de modernizare: Se toarnă asfalt între Zlatna și Almașu Mare

Drumul județean DJ 705, în plin proces de modernizare: A început turnarea asfaltului între Zlatna și Almașu Mare, un pas...

Curier Județean

Curier Județeanacum 32 de minute

PATRU posturi de medici specialiști și rezidenți anul V, scoase la CONCURS de Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia: Ce specialități se caută

PATRU posturi de medici specialiști și rezidenți anul V, scoase la CONCURS de Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia Spitalul...
Curier Județeanacum 3 ore

Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia face pași importanți spre digitalizarea celei mai mari colecții de incunabule din România

Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia face pași importanți spre digitalizarea celei mai mari colecții de incunabule din România Biblioteca Batthyaneum...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 3 zile

Locuințe pentru tineri 2025 | Cine are prioritate în Alba Iulia la repartizarea locuințelor destinate închirierii. LISTA

Locuințe pentru tineri 2025 | Cine are prioritate în Alba Iulia la repartizarea locuințelor destinate închirierii Consiliul Local Alba Iulia...
Politică Administrațieacum 3 zile

Proprietarii clădirilor neîngrijite din Zlatna somați să le schimbe URGENT aspectul: Cei care nu se conformează vor plăti impozite majorate cu până la 500%

Proprietarii clădirilor neîngrijite din Zlatna somați să le schimbe URGENT aspectul Proprietarii clădirilor neîngrijite din Zlatna sunt somați de autoritățile...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 2 zile

Luna SEPTEMBRIE sau RĂPCIUNE, prima lună a toamnei: Anotimpul roadelor, începutul anului nou bisericesc și echinocțiul de toamnă

Luna SEPTEMBRIE sau RĂPCIUNE, prima lună a toamnei: Anotimpul roadelor, începutul anului nou bisericesc și echinocțiul de toamnă Luna septembrie,...
Opinii - Comentariiacum 3 zile

1 septembrie 1939: Germania nazistă atacă Polonia. Începe al Doilea Război Mondial

1 septembrie 1939: Germania nazistă atacă Polonia. Începe al Doilea Război Mondial Invadarea Poloniei din 1939 (numită de polonezi: Războiul...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea