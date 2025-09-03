PATRU posturi de medici specialiști și rezidenți anul V, scoase la CONCURS de Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia: Ce specialități se caută
PATRU posturi de medici specialiști și rezidenți anul V, scoase la CONCURS de Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia organizează concurs, în conformitate cu prevederile O.M.S. nr. 166/2023 cu modificările și completările ulterioare, pentru ocuparea a 4 posturi de medici specialiști și rezidenți anul V.
Citește și: ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 31 AUGUST 2025. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
Posturi contractual vacante:
– două posturi vacante cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea medicină de urgență, în cadrul UPU – perioadă nedeterminată;
– două posturi vacante cu normă întreagă de medic rezident anul V confirmat în specialitatea medicină de urgență, în cadrul UPU – perioadă nedeterminată;
Termenul limită de depunere a dosarelor de concurs: 16.09.2025.
Relații suplimentare privind condițiile, actele necesare și bibligrafia se obțin de pe site-ul www.spitalalba.ro sau la sediul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, b-dul Revoluției nr.23, Alba Iulia, jud.Alba, Serviciul resurse umane și relații cu publicul, tel.0258820825 int.146.
