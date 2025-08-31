ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 31 AUGUST 2025. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 31 august 2025 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

*Liceul Cu Program Sportiv Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Stefan Cel Mare nr. 25, județul Alba, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022:

1. Nivelul postului: execuţie

2. Denumirea postului: Administrator patrimoniu, post vacant, pe perioadă nedeterminată.

3. Numărul de posturi: 1 post normă întreagă

Condiţii specifice de participare la concurs:

a) Îndeplinirea condițiilor prevăzute de legislația în vigoare pentru funcția de inginer/subinginer, economist;

b) Cunoștințe de operare/ programare pe calculator (necesitate și nivel): Microsoft Office Excel și Word (calcul tabelar, întocmire grafice, editarea texte), baze de date, programe de gestiune/contabilitate, cunoștințe de utilizare e-mail; Cunoştinţe de accesare platformă SEAP;

c)Experiența într-o institutie de invatamant, constituie avantaj.

d)Absolvirea cursurilor de formare in functia de administrator patrimoniu si curs de achizitii publice;

e)Abilități, calități și aptitudini necesare: abilități de comunicare, relaționare, lucru în echipă; disponibilitate pentru program prelungit; adaptarea la sarcini de lucru variate; capacitatea de a lua decizii eficiente.

f)Vechimea: minim 4 ani în muncă .

*Direcția de Asistență Socială din subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia, organizează concurs de recrutare,

pentru ocuparea unui post vacant, funcție contractuală de execuție, consilier manager de proiect, studii(S), gradul I, în data de 16.09.2025 ora 12:00, după cum urmează:

Compartiment Inovare și Dezvoltare Socială

1 – post de consilier manager proiect, grad profesional I, pe perioadă nedeterminată, cod COR: 242201;

1. Condiţii specifice de participare:

Studii de specialitate:

• Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul fundamental(DFI): Științe sociale, ramura de stiință (RSI): Științe administrative/ Științe politice /Științe economice;

• Studii post-universitare absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare, absolvite cu diplomă de master sau echivalentă, domeniul fundamental(DFI): Științe sociale, ramura de stiință (RSI): Științe economice /Științe administrative;

• Absolvirea unor programe de specializare pentru ocupația de Manager Proiect și de Formator, eliberate cu certificate de absolvire din partea Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

• Vechime în muncă necesară: 5 ani.

Durata timpului de lucru pentru funcția contractuală de consilier manager proiect este de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcției de Asistență Socială, din B-dul Republicii, nr. 26, Alba Iulia la secretarul comisiei concurs, la nr. de telefon:0258 – 810325

*Liceul Teologic Romano – Catolic „Gróf Majláth Gusztáv Károly” Alba Iulia, cu sediul în loc. Alba Iulia,str. Păcii, nr. 4, jud. Alba, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 0,5 normă de administrator patrimoniu.

Condiţiile specifice de participare la concurs sunt:

a) Studii: absolvirea, cu diplomă, a unei instituţii de învăţământ superioare care permite ocuparea funcţiei de inginer, economist, conform prevederilor legale;

b) vechime în specialitatea studiilor: minim 7 ani;

c) abilități de relaționare – comunicare cu întreg personalul;

d) disponibilitate la timp de lucru prelungit;

e) capacitate de decizie rapidă și eficientă;

f) cunoștințe avansate de operare pe PC: Excel, Word, baze de date, Internet etc.;

g) cunoștințe de utilizare a softurilor adecvate activității din învățământ

h) cunoașterea limbii maghiare poate constitui avantaj

Informații suplimentare pot fi obținute la sediul Liceul Teologic Romano – Catolic „Gróf Majláth Gusztáv Károly” Alba Iulia sau la numerele de telefon: 0258819869, 0742916773.

*LICEUL TEHNOLOGIC SEBEȘ , judetul Alba – mecanic intretinere si reparatii masini de cusut industriale, la structura ATELIERE, 1 post.

Conditii specifice pentru post de mecanic:

Nivelul studiilor: minim 10 clase

Vechimea in munca: nu este cazul.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: SEBES, STR VIILOR NR 2 , JUD ALBA, compartimentul resurse umane/ , persoana de contact:Mihaut Simona Maria , email: [email protected]

*COMUNA BERGHIN, judeţul Alba organizează concurs, în baza HG nr.1336/2022 coraborat cu ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 156 din 30 decembrie 2024.

Denumirea postului vacant:

Postul de execuție: Șofer I (microbuz școlar), din cadrul compartimentului Gospodărire Comunală din Aparatul de specialitate al Primarului Comunei Berghin, jud. Alba, cod COR 832201, pe perioada nedeterminată, cu normă întreagă, de 8 h/zi, 40 h/săptămână.

Condiții specifice de participare la concurs:

– nivelul studiilor׃ studii medii/generale;

– vechime în muncă 5 ani;

– să dețină atestat profesional pentru transport persoane, să fie posesor al permisului de conducere valabil categoriile B, B1, C1, C, D, D1, BE, C1E, CE, D1E, DE, să aiba cunoștințe de mecanică auto, sa detină aviz psihologic de la un cabinet medical avizat de ministerul transporturilor;

Dosarul de concurs׃ se depune la sediul Primăriei Berghin, în perioada 22.08.2025 – 05.09.2025, de Luni – Vineri în intervalul orar 08:00 – 16:00 și pe adresa email „[email protected]”.

*Direcția de Asistență Socială din subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia, organizează concurs de recrutare,

pentru ocuparea a unui post vacant, funcție contractuală de conducere, în afara organigramei, pe perioadă determinată, până la data de 31.05.2027, proba scrisă fiind în data de 10.09.2025 ora 12:00, după cum urmează:

Unitatea de management a Adaptation solutions to reduce climate change impact on health in the Mountain area – acronim MOUNTADAPT, numărul proiectului: 101155958, finanțat în cadrul programului european HORIZON-MISS-2023-CLIMA-01-03

Adaptation solutions to reduce climate change impact on health in the Mountain area – acronim MOUNTADAPT

1 – post de manager de proiect, cod COR: 242101;

Condiţii specifice de participare:

– Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul fundamental Științe Sociale,

Ramura de știință : Științe administrative/ Științe Economice;

– Competențe lingvistice: limba engleză, nivel avansat și absolvirea unui program de specializare, de comunicare în limba engleză cu certificat de absolvire de cel puțin 80 de ore;

– Competențe specifice postului: absolvirea unui program de specializare, de inițiere – manager de proiect cu certificat de absolvire de cel puțin 30 de ore;

– Vechime necesară: minim 1 an în cadrul proiectelor Horizon Europe.

Durata timpului de lucru pentru funcția contractuală de manager de proiect este de 2 ore/zi, respectiv 10 ore/săptămână.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcției de Asistență Socială, din B-dul Republicii, nr. 26, Alba Iulia la secretarul comisiei concurs de la Compartiment resurse umane şi la nr. de telefon:0258 – 810325.

*Primăria Comunei Poșaga organizează concurs de recrutare în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă 8 ore/ zi, a funcției contractuale de execuție vacante de șofer microbuz școlar, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Poșaga.

Conditii specifice (confom fișei postului):

– studii generale, școala profesională sau studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;

– posedă permis de conducere categoria D;

– posedă atestat profesional, valabil pentru transportul rutier de persoane;

– posedă card tahograf;

– aviz psihologic eliberat de un cabinet medical autorizat de către Ministerul Transporturilor.

– vechime minimă ca și conducător auto în transportul rutier de persoane — 3 ani.

Informații suplimentare privind concursul pot fi solicitate la sediul Primăriei Comunei Poșaga din Comuna Poșaga, sat Poșaga de Jos, nr. 186, jud. Alba, la secretarul general al Comunei Poșaga, tel. 0258 776024 sau pe pagina de internet: https://comunaposaga.ro.

*ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA MURES ARE UN POST VACANT DISPONIBIL DE LACATUS MECANIC IN CADRUL FORMATIEI BARAJ MIHOESTI -SGA ALBA

Condiții:

1. Studii medii/ 10 clase + școală profesională

2. Perfecționări (specializări) : calificare lăcătuș mecanic

3. Disponibilitate la deplasări și program prelungit.

Date contact: Andreea Trif specialist RU SGA ALBA – [email protected]

*Administratia Bazinala de Apa Mures are disponibil un post vacant unic de ARHIVAR in cadrul Sistemului de Gospodarire a Apelor Alba

Condiții:

1.Studii medii cu diplomă de bacalaureat

2. Curs calificare arhivar

Date contact: Andreea Trif specialist RU SGA ALBA – [email protected]

*ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA MURES ARE DISPONIBIL UN POST VACANT DE MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE IN CADRUL FORMATIEI BARAJ MIHOESTI- SGA ALBA

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcției contractuale de execuție, precum și calendarul desfășurării concursului sunt:

1. Studii medii/ 10 clase + școală profesională

2. Posesor permis de conducere categoria B,

3. Perfecționări (specializări) : calificare mașinist la mașini pentru terasamente

4. Disponibilitate la deplasări și program prelungit.

Date contact: Andreea Trif specialist RU SGA ALBA – [email protected]

*Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan” Alba Iulia – Lenjereasă, 1 post; Îngrijitor, 1 post.

Condiţii specifice de participare la concurs:

– Nivelul studiilor: Medii;

– Vechimea necesară în specialitatea studiilor: Nu este cazul.

Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan” Alba Iulia, e-mail: [email protected], telefon: 0258834890.

*Școala Gimnazială „Avram Iancu” Unirea, județul Alba – Lenjereasă, 1 post.

Condiţii specifice de participare la concurs:

– Nivelul studiilor: Generale;

– Vechimea necesară în specialitatea studiilor: Nu este cazul.

Școala Gimnazială Avram Iancu Unirea jud. Alba, e-mail: [email protected], telefon: 0786065025.

*Colegiul Național „Horea Cloșca și Crișan”, Alba Iulia, județul Alba – ganizează concurs în data de 04.09.2025 ora 09,00 pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție 1 post de administrator patrimoniu, pe perioadă nedeterminată, 8 h/zi.

DENUMIREA POSTULUI: ADMINISTRATOR PATRIMONIU

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: didactic auxiliar

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS:

a) Îndeplinirea condițiilor prevăzute de legislația în vigoare pentru funcția de inginer/subinginer, economist;

b) Cunoștințe de operare/ programare pe calculator (necesitate și nivel): Microsoft Office Excel și Word (calcul tabelar, întocmire grafice, editarea texte), baze de date, programe de gestiune/contabilitate, cunoștințe de utilizare e-mail; Cunoştinţe de accesare platformă SEAP;

c) Experiența în sectorul administrativ și pe proiecte cu Fonduri europene, constituie avantaj

d) Absolvirea cursurilor de formare (ex. în domeniul SSM, PSI); constituie avantaj

e) Abilități, calități și aptitudini necesare: abilități de comunicare, relaționare, lucru în echipă; disponibilitate pentru program prelungit; adaptarea la sarcini de lucru variate; capacitatea de a lua decizii eficiente.

f) Vechimea: minim 5 ani în specialitatea studiilor.

*Spitalul Municipal Blaj, județul Alba – 1 (un) post de medic specialist în specialitatea radiologie și imagistică medicală, normă întreagă, 6 ore/zi, 30 ore/săptămană, perioadă nedeterminată în cadrul Laboratorului radiologie și imagistică medicală

Conditii specifice prevazute în fișa postului:

Studii de specialitate: – diploma de licență, certificat de medic specialist, specialitatea radiologie și imagistică medicală;

Cerinte specifice: Certificat de membru al Colegiului Medicilor, certificat profesional curent emis de Colegiul Medicilor.

Relatii suplimentare se pot obtine de la Compartimentul RUNOS din cadrul Spitalului Municipal Blaj, tel 0258710941, interior 197, e-mail [email protected].

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI