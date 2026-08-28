Patru blocuri din municipiul Alba Iulia vor fi reabilitate energetic: Valoarea totală a investiției, aproape 9 milioane de lei
Patru blocuri din municipiul Alba Iulia vor fi reabilitate energetic: Valoarea totală a investiției, aproape 9 milioane de lei
Consolidarea și creșterea eficienței energetice pentru încă 82 de locuințe situate în 4 blocuri din cartierul Ampoi I este obiectivul unui proiect pentru care Primăria Municipiului Alba Iulia a obținut finanțare nerambursabilă europeană. Contractul de finanțare a fost semnat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, Autoritate de Management a Programului „Regiunea Centru” 2021 – 2027.
Valoarea totală a proiectului „Renovare energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Municipiul Alba Iulia – Bloc G5-G6 și Bloc A1-A2” este de 8.990.662,24 lei din care valoarea finanțării nerambursabile din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) este de 6.047.638,84 lei, iar valoarea finanțării nerambursabile de la Bugetul de stat este de 924.933,00 lei. Diferența până la valoarea totală este reprezentată de contribuția beneficiarului. Termenul estimat pentru finalizarea proiectului este luna iunie 2028.
„Eficientizarea energetică a clădirilor ocupă un loc foarte important în ansamblul măsurilor pe care le putem lua pentru combaterea schimbărilor climatice, pentru creșterea calității locuirii și pentru reducerea costurilor cu energia. Clădirile de locuințe multifamiliale construite înainte de 1990, cum este cazul blocurilor care fac obiectul acestui contract de finanțare, sunt printre imobilele care au pierderi de căldură și consum energetic foarte mari. De aceea este sunt o prioritate pe agenda de investiții a autorităților publice locale. Cu aceste 4 blocuri, numărul apartamentelor reabilitate energetic cu sprijin financiar european, prin programele regionale, administrate de ADR Centru, în municipiul Alba Iulia, din 2007 până acum, ajunge la 1.140 de unități locative. La acestea se adaugă proiectele de reabilitare energetică realizate de municipalitate în ultimii 3 ani prin PNRR”, a declarat domnul Simion Crețu, directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru.
Blocurile din cartierul Ampoi I incluse în acest proiect prezintă degradări semnificative la finisajul exterior (care nu mai corespunde valorilor de rezistență termică prevăzute de legislația actuală), infiltrații atât la soclu, cât și la planșeul de peste ultimul etaj, degradări biologice ale elementelor șarpantelor. Există și degradări semnificative ale instalațiilor interioare de utilități.
În cadrul proiectului se vor realiza lucrări de izolare termică a fațadelor cu vată minerală bazaltică, înlocuirea tâmplăriei clasice cu tâmplărie PVC performantă, termoizolarea planșeului peste ultimul nivel și a planșeului peste subsol, închiderea balcoanelor și/sau a logiilor, lucrări de reabilitare/modernizare a sistemelor de ventilare, inclusiv prin înlocuirea echipamentelor existente. De asemenea, se va monta pe fiecare scară, pe acoperișul clădirii, câte un sistem de panouri electrice pentru alimentarea corpurilor de iluminat din spațiile comune. În plus, se vor reface finisajele interioare după finalizarea lucrărilor de intervenții, printre care înlocuirea instalației de distribuție a apei reci din subsoluri, crearea de facilități pentru persoane cu dizabilități inclusiv cu elevatoare mobile, lucrărilor de realizare a iluminatului de siguranță și a avertizării de incendiu.
„Privesc proiectele de eficientizare energetică nu doar ca pe niște investiții în clădiri, ci sub forma unor investiții directe pentru confortul și calitatea vieții oamenilor. În perioada următoare, încă patru blocuri de locuințe din Alba Iulia vor intra în procesul de reabilitare termică. Privind în urmă, rezultatele sunt încurajatoare: în ultimii ani, în Alba Iulia am reușit să reabilităm termic aproximativ 1.500 de locuințe colective, cu ajutorul diferitelor programe de finanțare europeană. Este un efort important, construit etapă cu etapă, care arată că putem transforma orașul atunci când identificăm oportunități de finanțare și le folosim în beneficiul comunității. Cele patru blocuri care urmează să fie reabilitate reprezintă încă un pas în direcția eficientizării energetice a locuințelor din orașul nostru și confirmă continuitatea unui program care produce rezultate concrete pentru albaiulieni”, a declarat domnul Gabriel Codru Pleșa, primarul Municipiului Alba Iulia.
Beneficiarii direcți ai proiectelor sunt proprietarii și locatarii celor 82 de unități locative din cele patru blocuri reabilitate, dar va beneficia întreaga comunitate a cartierului din zona de Nord a municipiului de îmbunătățirea esteticii urbane.
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