Foto: România, eliminată de la Campionatele Europene, după 4 eșecuri la rând! „Tricolorele”, sub comanda lui Guillermo Hernandez, au învins doar Spania
România, eliminată de la Campionatele Europene, după 4 eșecuri la rând! „Tricolorele”, sub comanda lui Guillermo Hernandez, au învins doar Spania
Reprezentativa României de volei feminin a avut o evoluție dezamăgitoare la Campionatul European, fiind eliminată încă din faza grupelor, după 4 înfrângeri consecutive.
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Reprezentativa României de volei feminin a avut o evoluție dezamăgitoare la Campionatul European, fiind eliminată încă din faza grupelor, după 4 înfrângeri consecutive. Ultima confruntare, cu Spania, „lanterna roșie” a grupei C, a însemnat un meci fără miză, adjudecat, scor 3-0 (25-19, 25-22, 25-20), cu Ana Escamilla (ex-Volei Alba Blaj) – 10 puncte, respectiv Rodica Buterez – 14.
„Tricolorele”, conduse de spaniolul Guillermo Naranjo Hernandez, principalul formației Volei Alba Blaj, vicecampioana României, au jucat la Baku (Azerbaidjan), dar au ratat calificarea în etapele superioare. Naționala feminină de volei a României a suferit a patra înfrângere consecutivă și a fost eliminată de la Campionatul European de Volei. „Tricolorele” au fost învinse cu 2-3 (25-15, 24-26, 25-20, 25-27, 13-15) de reprezentativa Portugaliei, într-un meci „de totul sau nimic” în care, în setul al patrulea, au irosit o minge de victorie și implicit de calificare în faza jocurilor eliminatorii.
Anterior, România a mai pierdut cu Belgia 0-3 (21-25, 20-25, 17-25), Azerbaidjan 2-3 (21-25, 23-25, 25-15, 25-22, 8-15), confruntare în care s-a remarcat Yelizaveta Ruban (fosta echipieră a Blajului) – cu 24 de puncte, și Țările de Jos 2-3 (21-25, 28-26, 15-25, 25-22, 9-15).
Diana Vereș (România), Bianca Grama (România), Viktoria Trcol (Croația), antrenorul principal Guillermo Naranjo Hernández (România), preparatorul fizic Valerio Povia (România) și statisticianul Ognjen Marković (Muntenegru) reprezintă clubul din „Mica Romă” la întrecerea continentală. Dacă Diana Vereș, cea mai bună voleibalistă a României anul trecut, a fost titulară pe postul de libero, centrul Bianca Grama a jucat sporadic în respectivele întâlniri, din postura de rezervă
În schimb, Croația s-a calificat între primele 16 formații, din Grupa D (la Goteborg), alături de Italia (0-3), Franța (0-3) și Suedia (2-3), fiind eliminate Slovacia (3-2) și Muntenegru (3-2)
Foto: CEV
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