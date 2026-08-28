Curier Județean

DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 07.09-13.09.2026 și suplimentar pentru intervalul 31.08-06.08.2026

Bogdan Ilea

Publicat

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DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 07.09-13.09.2026 și suplimentar pentru intervalul 31.08-06.08.2026

Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică.

Întreruperile programate pentru intervalul 07.09-13.09.2026

Nr.crt. ADRESA INTERVAL

1 ALBA IULIA, Strada CONSTANTIN DAICOVICI 07/09/2026 09:00 – 07/09/2026 15:00 

2 ALBA IULIA, Strada ALEXANDRU ODOBESCU PRINCIPALA 07/09/2026 09:00 – 07/09/2026 15:00 

3 SIBOT – BALOMIRU DE CIMP, Strada STADIONULUI, Strada SALISTE, Strada PRINCIPALA, Strada MORII DE SUS, Strada MORII DE JOS, Strada GARII,  Strada CIMITIRULUI, Strada BISERICII 08/09/2026 09:00 – 08/09/2026 17:00 

Întreruperile programate suplimentar pentru intervalul 31.08-06.08.2026

1 METES, Strada PRINCIPALA 02/09/2026 08:00 – 02/09/2026 14:00 

2 ALBA IULIA, Strada GRIGORE ANTIPA Partial 02/09/2026 08:00 – 02/09/2026 16:00 

3 ALBA IULIA, Strada GRIGORE ANTIPA Partial 03/09/2026 08:00 – 03/09/2026 16:00 

4 INTREGALDE, SFIRCEA, Strada PRINCIPALA 03/09/2026 08:30 – 03/09/2026 14:30 

5 INTREGALDE, NECRILESTI, Strada PRINCIPALA 03/09/2026 08:30 – 03/09/2026 14:30 

6 ALBA IULIA, Strada GRIGORE ANTIPA Partial 04/09/2026 08:00 – 04/09/2026 16:00 

7 INTREGALDE, SFIRCEA, Strada PRINCIPALA 04/09/2026 08:30 – 04/09/2026 14:30 

8 INTREGALDE, NECRILESTI, Strada PRINCIPALA 04/09/2026 08:30 – 04/09/2026 14:30 

Informații actualizate despre întreruperile planificate în alimentarea cu energie electrică sunt disponibile pe site-ul www.distributie-energie.ro, rubrica:  Suport/Întreruperi energie electrică. 

Ne cerem scuze pentru neplăcerile cauzate de aceste întreruperi, care sunt însă necesare pentru asigurarea unei bune funcționări a instalațiilor electrice. 

Relații suplimentare la telefon: 0258 – 929 sau TelVerde 0800 500 929.

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