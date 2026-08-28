DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 07.09-13.09.2026 și suplimentar pentru intervalul 31.08-06.08.2026
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 07.09-13.09.2026 și suplimentar pentru intervalul 31.08-06.08.2026
Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică.
Întreruperile programate pentru intervalul 07.09-13.09.2026
Nr.crt. ADRESA INTERVAL
1 ALBA IULIA, Strada CONSTANTIN DAICOVICI 07/09/2026 09:00 – 07/09/2026 15:00
2 ALBA IULIA, Strada ALEXANDRU ODOBESCU PRINCIPALA 07/09/2026 09:00 – 07/09/2026 15:00
3 SIBOT – BALOMIRU DE CIMP, Strada STADIONULUI, Strada SALISTE, Strada PRINCIPALA, Strada MORII DE SUS, Strada MORII DE JOS, Strada GARII, Strada CIMITIRULUI, Strada BISERICII 08/09/2026 09:00 – 08/09/2026 17:00
Întreruperile programate suplimentar pentru intervalul 31.08-06.08.2026
1 METES, Strada PRINCIPALA 02/09/2026 08:00 – 02/09/2026 14:00
2 ALBA IULIA, Strada GRIGORE ANTIPA Partial 02/09/2026 08:00 – 02/09/2026 16:00
3 ALBA IULIA, Strada GRIGORE ANTIPA Partial 03/09/2026 08:00 – 03/09/2026 16:00
4 INTREGALDE, SFIRCEA, Strada PRINCIPALA 03/09/2026 08:30 – 03/09/2026 14:30
5 INTREGALDE, NECRILESTI, Strada PRINCIPALA 03/09/2026 08:30 – 03/09/2026 14:30
6 ALBA IULIA, Strada GRIGORE ANTIPA Partial 04/09/2026 08:00 – 04/09/2026 16:00
7 INTREGALDE, SFIRCEA, Strada PRINCIPALA 04/09/2026 08:30 – 04/09/2026 14:30
8 INTREGALDE, NECRILESTI, Strada PRINCIPALA 04/09/2026 08:30 – 04/09/2026 14:30
Informații actualizate despre întreruperile planificate în alimentarea cu energie electrică sunt disponibile pe site-ul www.distributie-energie.ro, rubrica: Suport/Întreruperi energie electrică.
Ne cerem scuze pentru neplăcerile cauzate de aceste întreruperi, care sunt însă necesare pentru asigurarea unei bune funcționări a instalațiilor electrice.
Relații suplimentare la telefon: 0258 – 929 sau TelVerde 0800 500 929.
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