Foto | Acțiune a polițiștilor pentru prevenirea violenței domestice la Sebeș. Despre ce au fost informați cetățenii

Acțiune a polițiștilor pentru prevenirea violenței domestice la Sebeș. Despre ce au fost informați cetățenii

Polițiștii Compartimentului de Prevenire și Analiză a Criminalității, împreună cu cei ai Poliției Municipiului Sebeș au desfășurat ieri, 27 august 2026, o activitate informativ- preventivă pe raza municipiului Sebeș, care a avut drept scop creșterea gradului de conștientizare în ceea ce privește gravitatea fenomenului violenței domestice.

Cetățenii au primit numeroase sfaturi din partea polițiștilor, au aflat că violența poate însemna control, umilire, șantaj emoțional, amenințări, izolare sau supraveghere în permanență și au fost informați cu privire la modalitățile de gestionare a situațiilor conflictuale.

Totodată, polițiștii au evidențiat faptul că monitorizarea electronică a agresorilor reprezintă un instrument modern și eficient, care permite verificarea respectării măsurilor dispuse de organele competente și facilitează intervenția rapidă a autorităților în situația încălcării acestora, contribuind astfel la creșterea gradului de siguranță a victimelor.

În cadrul discuțiilor, cetățenii au fost îndrumați să sesizeze organele de poliție în situația în care observă un caz de violență domestică sau să solicite ajutor, dacă sunt chiar ei victime ale unui astfel de caz.

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