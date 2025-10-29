Patru bărbați din Cugir, reținuți după ce s-au luat la bătaie: Scenele violente s-au petrecut în fața unui bloc, iar unul dintre ei a ajuns la spital

Patru bărbați din Cugir, reținuți după ce s-au luat la bătaie: Unul dintre ei a ajuns la spital

Patru bărbați din Cugir au fost reținuți pentru 24 de ore, fiind cercetați pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Trei dintre ei au fost reținuți pe 27 octombrie, iar al patrulea, un tânăr de 23 de ani, a fost reținut pe 28 octombrie. Incidentul s-a produs în seara zilei de 27 octombrie, în fața unui bloc de pe strada George Coșbuc, când cei patru bărbați s-au agresat reciproc, unul dintre ei necesitând îngrijiri medicale la spital. Ancheta continuă.

Potrivit IPJ Alba, la data de 28 octombrie 2025, polițiștii din Cugir au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat de 23 de ani, din orașul Cugir, cercetat pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

La data de 27 octombrie 2025, polițiștii din Cugir au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de trei bărbați, cu vârste cuprinse 23 și 43 de ani, toți din orașul Cugir, cercetați pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Din cercetări a reieșit că, în seara zilei de 27 octombrie 2025, în timp ce se aflau în fața unui bloc de pe strada George Coșbuc, pe raza orașului Cugir, patru bărbați, cu vârste cuprinse între 23 și 43 de ani, și-ar fi aplicat reciproc lovituri, tulburând ordinea și liniștea publică.

Unul dintre bărbați, în vârstă de 23 de ani, a suferit leziuni corporale, fiind transportat la spital, pentru a-i fi acordate îngrijiri medicale, fără a rămâne internat.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

