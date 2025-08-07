Patronii care decontează cheltuieli personale pe firme și PFA, în vizorul ANAF: Fiscul anunță că urmează controale și sancțiuni pentru cei care nu respectă legea

Patronii din România care decontează cheltuieli personale pe firme și PFA, în vizorul ANAF: Fiscul anunță că urmează controale și sancțiuni pentru cei care nu respectă legea

ANAF atenționează asupra unei practici des întâlnite în rândul patronilor, și anume trecerea cheltuielilor personale pe firmă. De la vacanțe și haine, până la electrocasnice sau produse cosmetice, multe dintre acestea nu au nicio legătură cu activitatea economică. Fiscul anunță că urmează controale și sancțiuni pentru cei care nu respectă legea.

Patronii, verificați atent de inspectorii ANAF

Agenția Națională de Administrare Fiscală a început să monitorizeze mai atent firmele și persoanele fizice autorizate care introduc în contabilitatea firmei cheltuieli personale, cu scopul de a deduce TVA-ul și de a reduce baza impozabilă. În urma digitalizării și a analizării datelor colectate, ANAF a constatat discrepanțe majore între tipul de achiziții făcute și natura activității desfășurate.

Astfel, au fost descoperite companii care, deși desfășurau activități precum consultanță sau închirierea de imobile, au trecut pe firmă produse alimentare, îmbrăcăminte, produse cosmetice și electrocasnice, fără legătură cu activitatea economică. Fiscul avertizează că această practică distorsionează contabilitatea și conduce la diminuarea impozitelor declarate și plătite.

anada

”Analizele recente au reliefat faptul că un număr semnificativ de contribuabili înregistrează în conturile de cheltuieli și deduc taxa pe valoarea adăugată aferentă, achiziții care, în fapt, sunt destinate uzului personal al acționarilor sau asociaților.”, relatează wall-street.ro.

Controale și notificări pentru firmele cu risc fiscal

Pentru a preveni aceste practici, ANAF anunță o serie de măsuri graduale. În prima fază, contribuabilii vor primi notificări și vor fi supuși verificărilor documentare. Acolo unde există un risc fiscal ridicat, vor fi demarate inspecții fiscale amănunțite.

”ANAF recomandă contribuabililor să revizuiască cu atenție modul în care clasifică/reclasifică cheltuielile și să se asigure că declară corect toate impozitele și taxele datorate, inclusiv prin rectificarea declarațiilor fiscale inițiale.”

Cei care ignoră apelul Fiscului se pot confrunta cu sancțiuni serioase, de la amenzi până la obligații fiscale suplimentare. Autoritățile încurajează conformarea voluntară, susținând că o contabilitate corectă ajută nu doar afacerea, ci și societatea în ansamblu.

ANAF promite transparență și sprijin

Oficialii subliniază că scopul nu este pedepsirea mediului de afaceri, ci încurajarea unei atitudini corecte față de obligațiile fiscale. Fiscul își propune să lucreze în mod transparent și corect cu antreprenorii, mizând pe responsabilitate și colaborare.

”Pentru contribuabili: vor fi evitate eventuale inspecții fiscale și sancțiuni, cum ar fi amenzi sau impunerea de obligații fiscale suplimentare. O evidență contabilă și fiscală conformă ajută la o mai bună gestionare a afacerii.

Pentru comunitate: Banii din taxe sunt reinvestiți în servicii publice esențiale cum ar fi infrastructură, sănătate, educație și siguranță națională.”

ANAF atrage atenția că perioada în care patronii puteau trece vacanțele sau cumpărăturile de lux pe firmă fără să fie întrebați s-ar putea apropia de sfârșit.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI