Patronii care decontează cheltuieli personale pe firme și PFA, în vizorul ANAF: Fiscul anunță că urmează controale și sancțiuni pentru cei care nu respectă legea
Patronii din România care decontează cheltuieli personale pe firme și PFA, în vizorul ANAF: Fiscul anunță că urmează controale și sancțiuni pentru cei care nu respectă legea
ANAF atenționează asupra unei practici des întâlnite în rândul patronilor, și anume trecerea cheltuielilor personale pe firmă. De la vacanțe și haine, până la electrocasnice sau produse cosmetice, multe dintre acestea nu au nicio legătură cu activitatea economică. Fiscul anunță că urmează controale și sancțiuni pentru cei care nu respectă legea.
Patronii, verificați atent de inspectorii ANAF
Agenția Națională de Administrare Fiscală a început să monitorizeze mai atent firmele și persoanele fizice autorizate care introduc în contabilitatea firmei cheltuieli personale, cu scopul de a deduce TVA-ul și de a reduce baza impozabilă. În urma digitalizării și a analizării datelor colectate, ANAF a constatat discrepanțe majore între tipul de achiziții făcute și natura activității desfășurate.
Astfel, au fost descoperite companii care, deși desfășurau activități precum consultanță sau închirierea de imobile, au trecut pe firmă produse alimentare, îmbrăcăminte, produse cosmetice și electrocasnice, fără legătură cu activitatea economică. Fiscul avertizează că această practică distorsionează contabilitatea și conduce la diminuarea impozitelor declarate și plătite.
anada
”Analizele recente au reliefat faptul că un număr semnificativ de contribuabili înregistrează în conturile de cheltuieli și deduc taxa pe valoarea adăugată aferentă, achiziții care, în fapt, sunt destinate uzului personal al acționarilor sau asociaților.”, relatează wall-street.ro.
Controale și notificări pentru firmele cu risc fiscal
Pentru a preveni aceste practici, ANAF anunță o serie de măsuri graduale. În prima fază, contribuabilii vor primi notificări și vor fi supuși verificărilor documentare. Acolo unde există un risc fiscal ridicat, vor fi demarate inspecții fiscale amănunțite.
”ANAF recomandă contribuabililor să revizuiască cu atenție modul în care clasifică/reclasifică cheltuielile și să se asigure că declară corect toate impozitele și taxele datorate, inclusiv prin rectificarea declarațiilor fiscale inițiale.”
Cei care ignoră apelul Fiscului se pot confrunta cu sancțiuni serioase, de la amenzi până la obligații fiscale suplimentare. Autoritățile încurajează conformarea voluntară, susținând că o contabilitate corectă ajută nu doar afacerea, ci și societatea în ansamblu.
ANAF promite transparență și sprijin
Oficialii subliniază că scopul nu este pedepsirea mediului de afaceri, ci încurajarea unei atitudini corecte față de obligațiile fiscale. Fiscul își propune să lucreze în mod transparent și corect cu antreprenorii, mizând pe responsabilitate și colaborare.
”Pentru contribuabili: vor fi evitate eventuale inspecții fiscale și sancțiuni, cum ar fi amenzi sau impunerea de obligații fiscale suplimentare. O evidență contabilă și fiscală conformă ajută la o mai bună gestionare a afacerii.
Pentru comunitate: Banii din taxe sunt reinvestiți în servicii publice esențiale cum ar fi infrastructură, sănătate, educație și siguranță națională.”
ANAF atrage atenția că perioada în care patronii puteau trece vacanțele sau cumpărăturile de lux pe firmă fără să fie întrebați s-ar putea apropia de sfârșit.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Concedii 2025 | Care sunt principalele destinații de vacanță estivală în afara țării pentru români
Concedii 2025 | Care sunt principalele destinații de vacanță estivală în afara țării pentru români. Grecia, pe primul loc Trei din patru români care își vor petrece concediul în străinătate în această vară au ales ca destinație țări precum Grecia, Bulgaria, Turcia și Italia iar 54,5% au ales ca mijloc de transport autoturismul personal, rezultă […]
Numărul bugetarilor este în plină creștere: Guvernul promite concedieri, dar angajează în draci
Numărul angajaților la stat este în plină creștere: Guvernul promite concedieri, dar angajează în draci Contrar datelor oficiale, susținute de Guvern, numărul angajaților la stat a crescut în luna iunie cu încă 234 de posturi, comparativ cu luna precedentă. Totalul funcțiilor ocupate în instituțiile publice a ajuns la 1.305.595, confirmând tendința de extindere a aparatului […]
Zile libere în 2026: Când pică sărbătorile legale. Calendarul minivacanțelor de anul viitor
Zile libere 2026: În ce zile pică sărbătorile legale și care este calendarul minivacanțelor de anul viitor Anul viitor, 2026, vine cu vești bune pentru angajaţii români în ceea ce privește zilele libere legale și oportunitățile de mini-vacanțe. Vor fi 17 zile libere legale, dintre care 12 cad în timpul săptămânii, ceea ce înseamnă șanse […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Patronii care decontează cheltuieli personale pe firme și PFA, în vizorul ANAF: Fiscul anunță că urmează controale și sancțiuni pentru cei care nu respectă legea
Patronii din România care decontează cheltuieli personale pe firme și PFA, în vizorul ANAF: Fiscul anunță că urmează controale și...
Concedii 2025 | Care sunt principalele destinații de vacanță estivală în afara țării pentru români
Concedii 2025 | Care sunt principalele destinații de vacanță estivală în afara țării pentru români. Grecia, pe primul loc Trei...
Știrea Zilei
Un bărbat de 45 de ani din Gârbova este cercetat penal după ce și-ar fi agresat fizic soția. Polițiștii au emis de urgență un ordin de protecție
Un bărbat de 45 de ani din Gârbova este cercetat penal după ce și-ar fi agresat fizic soția. Polițiștii au...
VIDEO | Cum a fost „ucis” la televizor președintele Nicușor Dan: Gafă de proporții
Președintele Nicușor Dan, „ucis” la televizor Gafă monunmentală la televiziunea Euronews România, joi, 7 august 2025, în timpul funeraliilor fostului...
Curier Județean
VIDEO | PERCHEZIȚII la Blaj la persoane bănuite de punere în circulație de valori falsificate și înșelăciune. Tânăr de 21 de ani, REȚINUT de polițiști. Amenzi de peste 9.500 de lei în urma unei acțiuni cu efective mărite
PERCHEZIȚII la Blaj la persoane bănuite de punere în circulație de valori falsificate și înșelăciune. Tânăr de 21 de ani,...
Bărbat din Alba REȚINUT de polițiști pentru furt din magazin. A furat bunuri în valoare de aproape 1.000 de lei
Bărbat din Alba REȚINUT de polițiști pentru că a furat dintr-un magazin. A furat bunuri în valoare de aproape 1.000...
Politică Administrație
Rețele de apă și canalizare pe 15 străzi din cartierul Orizont din Alba Iulia: Lucrările au fost recepționate
Rețele de apă și canalizare pe 15 străzi din cartierul Orizont din Alba Iulia Luni, 4 august 2025, au fost...
S-au stabilit taxele pentru desfacerea de produse în piețele și târgurile din Cugir: Ce tarife trebuie să plătească comercianții
S-au stabilit taxele pentru desfacerea de produse în piețele și târgurile din Cugir: Ce tarife trebuie să plătească comercianții Consiliul...
Opinii Comentarii
7 august – Sfânta Cuvioasă Teodora, prima româncă trecută în rândul sfinților
7 august – Sfânta Cuvioasă Teodora, prima româncă trecută în rândul sfinților Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla este pomenită...
6 august | Schimbarea la față a Domnului: Tradiţii şi obiceiuri. Ce nu ai voie să faci de Obrejenia sau Probejenia
6 august | Schimbarea la față a Domnului: Tradiţii şi obiceiuri. Ce nu ai voie să faci de Obrejenia sau...