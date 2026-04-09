PAȘTE 2026 | Fructele de mare sunt sau nu mâncare de post? Ce spune Biserica

Fructele de mare ocupă un loc aparte în alimentația de post din tradiția creștin-ortodoxă, fiind considerate, în general, permise, spre deosebire de alte produse de origine animală. Pentru a înțelege această diferență, este important să pornim de la sensul postului: acesta nu reprezintă doar o dietă, ci o practică spirituală care presupune disciplină, simplitate și abținerea de la anumite alimente, precum carnea, laptele, ouăle și brânzeturile.

De-a lungul anului, există mai multe perioade de post, fiecare cu reguli specifice, dar toate păstrează aceeași idee de bază: limitarea consumului de produse animale și orientarea către o alimentație mai simplă.

În acest context, fructele de mare – precum creveții, midiile, scoicile, calamarul sau caracatița – sunt încadrate într-o categorie aparte, deoarece sunt animale nevertebrate. Tradiția bisericească face o distincție între animalele „cu sânge” (vertebrate) și cele „fără sânge” (nevertebrate). Primele, care includ carnea și peștele, sunt interzise în majoritatea zilelor de post, în timp ce cele din a doua categorie sunt considerate permise. Din acest motiv, fructele de mare pot fi consumate în timpul postului, fără a încălca regulile alimentare tradiționale.

Este important de subliniat diferența dintre pește și fructele de mare, deoarece ele sunt adesea confundate. Deși ambele provin din mediul acvatic, peștele este vertebrat și, prin urmare, nu este permis decât în anumite zile speciale cu dezlegare, cum ar fi Buna Vestire sau Duminica Floriilor. În schimb, fructele de mare nu sunt supuse acestor restricții și pot fi incluse în meniul de post în mod obișnuit.

Din punct de vedere culinar, fructele de mare oferă o mare varietate de posibilități. Ele pot fi preparate simplu, de exemplu trase la tigaie cu usturoi și ulei de măsline, sau integrate în rețete mai elaborate, precum paste de post, orez cu legume sau salate. Totuși, chiar dacă sunt permise, este recomandată moderația. Postul nu ar trebui transformat într-o ocazie de a înlocui carnea cu preparate sofisticate sau costisitoare, ci ar trebui să păstreze un caracter simplu și echilibrat.

Un alt avantaj al fructelor de mare este valoarea lor nutritivă. Acestea sunt bogate în proteine, conțin minerale importante precum zincul, fierul și iodul și au un conținut redus de grăsimi saturate. În perioadele de post, când sursele obișnuite de proteine animale sunt eliminate, ele pot contribui la menținerea unui echilibru alimentar sănătos.

Cu toate acestea, trebuie ținut cont și de diversitatea practicilor locale și personale. În unele comunități, consumul de fructe de mare nu este răspândit sau este evitat din motive culturale sau de interpretare mai strictă a postului. În cele din urmă, esența postului nu constă doar în respectarea unor reguli alimentare, ci în atitudinea interioară, în moderație și în echilibrul dintre trup și suflet.

Astfel, fructele de mare sunt considerate mâncare de post în tradiția ortodoxă, datorită naturii lor de nevertebrate, dar consumul lor ar trebui să rămână în acord cu spiritul postului: cumpătare, simplitate și conștientizare.

Ce spune Biserica?

„La Sfântul Munte Athos există această rânduială prin care în anumite zile se dă dezlegare la aceste fructe de mare. Dar această dezlegare este legată de faptul că ei trăiesc – și nu doar acolo, și în alte zone ale lumii – unde nu există agricultură, unde nu există această bogăție de legume și de fructe cu care noi suntem binecuvântați în România. Așadar, din princini binecuvântate, acestea sunt exceptate și sunt considerate a fi o hrană binecuvântată.

Pentru că sunt țări sărace, sunt țări care nu se bucură de această bogăție a pământului cu care noi suntem, iată, binecuvântați în România”, a declarat, pentru „Adevărul”, părintele Gabriel Cazacu, preot la Mânăstirea Cașin din București.

