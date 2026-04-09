PAȘTE 2026 | Fructele de mare sunt sau nu mâncare de post? Ce spune Biserica
Fructele de mare ocupă un loc aparte în alimentația de post din tradiția creștin-ortodoxă, fiind considerate, în general, permise, spre deosebire de alte produse de origine animală. Pentru a înțelege această diferență, este important să pornim de la sensul postului: acesta nu reprezintă doar o dietă, ci o practică spirituală care presupune disciplină, simplitate și abținerea de la anumite alimente, precum carnea, laptele, ouăle și brânzeturile.
De-a lungul anului, există mai multe perioade de post, fiecare cu reguli specifice, dar toate păstrează aceeași idee de bază: limitarea consumului de produse animale și orientarea către o alimentație mai simplă.
În acest context, fructele de mare – precum creveții, midiile, scoicile, calamarul sau caracatița – sunt încadrate într-o categorie aparte, deoarece sunt animale nevertebrate. Tradiția bisericească face o distincție între animalele „cu sânge” (vertebrate) și cele „fără sânge” (nevertebrate). Primele, care includ carnea și peștele, sunt interzise în majoritatea zilelor de post, în timp ce cele din a doua categorie sunt considerate permise. Din acest motiv, fructele de mare pot fi consumate în timpul postului, fără a încălca regulile alimentare tradiționale.
Este important de subliniat diferența dintre pește și fructele de mare, deoarece ele sunt adesea confundate. Deși ambele provin din mediul acvatic, peștele este vertebrat și, prin urmare, nu este permis decât în anumite zile speciale cu dezlegare, cum ar fi Buna Vestire sau Duminica Floriilor. În schimb, fructele de mare nu sunt supuse acestor restricții și pot fi incluse în meniul de post în mod obișnuit.
Din punct de vedere culinar, fructele de mare oferă o mare varietate de posibilități. Ele pot fi preparate simplu, de exemplu trase la tigaie cu usturoi și ulei de măsline, sau integrate în rețete mai elaborate, precum paste de post, orez cu legume sau salate. Totuși, chiar dacă sunt permise, este recomandată moderația. Postul nu ar trebui transformat într-o ocazie de a înlocui carnea cu preparate sofisticate sau costisitoare, ci ar trebui să păstreze un caracter simplu și echilibrat.
Un alt avantaj al fructelor de mare este valoarea lor nutritivă. Acestea sunt bogate în proteine, conțin minerale importante precum zincul, fierul și iodul și au un conținut redus de grăsimi saturate. În perioadele de post, când sursele obișnuite de proteine animale sunt eliminate, ele pot contribui la menținerea unui echilibru alimentar sănătos.
Cu toate acestea, trebuie ținut cont și de diversitatea practicilor locale și personale. În unele comunități, consumul de fructe de mare nu este răspândit sau este evitat din motive culturale sau de interpretare mai strictă a postului. În cele din urmă, esența postului nu constă doar în respectarea unor reguli alimentare, ci în atitudinea interioară, în moderație și în echilibrul dintre trup și suflet.
Astfel, fructele de mare sunt considerate mâncare de post în tradiția ortodoxă, datorită naturii lor de nevertebrate, dar consumul lor ar trebui să rămână în acord cu spiritul postului: cumpătare, simplitate și conștientizare.
Ce spune Biserica?
„La Sfântul Munte Athos există această rânduială prin care în anumite zile se dă dezlegare la aceste fructe de mare. Dar această dezlegare este legată de faptul că ei trăiesc – și nu doar acolo, și în alte zone ale lumii – unde nu există agricultură, unde nu există această bogăție de legume și de fructe cu care noi suntem binecuvântați în România. Așadar, din princini binecuvântate, acestea sunt exceptate și sunt considerate a fi o hrană binecuvântată.
Pentru că sunt țări sărace, sunt țări care nu se bucură de această bogăție a pământului cu care noi suntem, iată, binecuvântați în România”, a declarat, pentru „Adevărul”, părintele Gabriel Cazacu, preot la Mânăstirea Cașin din București.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Simulare Bacalaureat 2026 | Notele obţinute de elevii din România, mai mari decât cele de la simularea din 2025 la toate materiile
Simulare Bacalaureat 2026 | Notele obţinute de elevii din România, mai mari decât cele de la simularea din 2025 la toate materiile Ministerul Educaţiei a anunţă, joi, 9 aprilie că simularea probelor scrise din cadrul examenului naţional de Bacalaureat, susţinută în perioada 23 -26 martie 2026, a fost organizată în 1.364 de unităţi de învăţământ. […]
500 de persoane care munceau fără forme legale de angajare identificate în România în doar câteva zile. Ministru: „E un semnal de alarmă”
500 de persoane care munceau fără forme legale de angajare identificate în România în doar câteva zile. Ministru: „E un semnal de alarmă” 500 de persoane care munceau fără forme legale de angajare au fost identificate în România într-o singură săptămână, a anunțat, joi, 9 aprilie 2026 ministrul Muncii, Petre-Florin Manole. „Ce am găsit săptămâna […]
Foști directori de instituții publice, trimiși în judecată de DNA Alba Iulia pentru un „tun” de aproape 1,4 milioane de lei
Foști directori de instituții publice, trimiși în judecată de DNA Alba Iulia pentru un „tun” de aproape 1,4 milioane de lei Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) – Serviciul teritorial Alba Iulia au finalizat rechizitoriul într-un dosar cu privire la managementul fraudulos al unor instituții publice din județul Mehedinți. Cornel-Vasile Folescu și Adrian Bidilici, foști directori […]
Simulare Bacalaureat 2026 | Notele obţinute de elevii din România, mai mari decât cele de la simularea din 2025 la toate materiile
Simulare Bacalaureat 2026 | Notele obţinute de elevii din România, mai mari decât cele de la simularea din 2025 la...
VIDEO | Stabilit în Germania de aproape 20 de ani, un bărbat s-a întors în satul natal să fie păștean la Vinerea: ,,E o mândrie să împlinești frumoasa vârstă de 60 de ani și să duci mai departe acest obicei”
Stabilit în Germania de aproape 20 de ani, un bărbat s-a întors în satul natal să fie păștean la Vinerea:...
VIDEO | Lucrări în ritm de melc la podul de la Cărpiniș (DN 74 A), grav afectat de inundațiile și alunecările de teren din 2021: Degradări serioase și la podul de la Șard (DN 74). Ce au decis autoritățile
Lucrări în ritm de melc la podul de la Cărpiniș (DN 74 A), grav afectat de inundațiile și alunecările de...
FOTO | Amalia Silaghi, elevă a Colegiului Național „Titu Maiorescu” Aiud, a obținut un rezultat impresionant: Mențiune la Olimpiada Națională de Limba Engleză
Amalia Silaghi, elevă a Colegiului Național „Titu Maiorescu” Aiud, a obținut un rezultat impresionant: Mențiune la Olimpiada Națională de Limba...
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 20.04-26.04.2026
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 20.04-26.04.2026 Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba...
FOTO | Lucrările de extindere a adăpostului public pentru câini fără stăpân din Alba Iulia, finalizate: Alte 29 de țarcuri vor fi modernizate de primărie printr-un parteneriat cu Asociația “Prietenii lui Azor”
Lucrările de extindere a adăpostului public pentru câini fără stăpân din Alba Iulia, finalizate: Alte 29 de țarcuri vor fi...
AUR, SOS și POT vor legalizarea Mișcării Legionare și omagierea criminalilor de război: Proiect depus în Parlament
AUR, SOS și POT vor legalizarea Mișcării Legionare și omagierea criminalilor de război: Proiect depus în Parlament Un proiect de...
Joia Mare din Săptămâna Patimilor: Cina cea de Taină, Spălarea picioarelor, Rugăciunea mai presus de fire şi trădarea Domnului
Joia Mare din Săptămâna Patimilor: Cina cea de Taină, Spălarea picioarelor, Rugăciunea mai presus de fire şi trădarea Domnului Credincioşii...
Miercurea Mare, ziua în care Iuda l-a vândut pe Iisus. Este ultima zi din Săptămâna Patimilor când se mai pot face treburi pe câmp sau se mai spală și calcă
Miercurea Mare, ziua în care Iuda l-a vândut pe Iisus. Este ultima zi din Săptămâna Patimilor când se mai pot...