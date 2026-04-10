PAȘTE 2026 | Ce și cum mâncăm de Sărbătorile Pascale: 10 reguli esențiale pentru a nu ajunge la Urgențe
Ce și cum mâncăm de Sărbătorile Pascale: 10 reguli esențiale pentru a nu ajunge la Urgențe
Moderația ar trebui să fie cheia alimentației și de sărbătorile pascale. În caz contrar veți avea nevoie de serviciul de urgență și ne vom vedea în gardă chiar din prima zi. Dacă vreți însă să petreceți în familie și nu prin spitale, trebuie respectate câteva reguli simple, indiferent dacă ați postit sau nu, adaptate eventual patologiei de bază, afirmă medicul Tudor Ciuhodaru.
Acesta enumeră 10 reguli esențiale:
1. Nu dați startul la supraalimentare imediat după slujbă, ci așteptați până dimineață sau, chiar mai bine, până la orele prânzului.
2. Alimentele trebuie introduse treptat, după regula „nu toate deodată”. Puteți începe cu friptură de miel, precedată eventual de o salată de crudități, asociată unei garnituri de legume făcute la grătar, urmate de o felie de ananas crud, nu din conservă, pentru a vă facilita digestia. Cei care au ținut post trebuie să reia cu prudență alimentația normală, începând cu brânzeturi, legume, fructe și carne de pasăre, urmate de cantități mici de ciorbă și drob.
3. Fiecare masă trebuie să conțină un singur aliment „concentrat”, considerând „concentrat” orice aliment cu excepția fructelor și legumelor, așa că friptura, drobul, sarmalele se vor consuma separat, nefiind recomandate nici măcar amestecurile de friptură cu ouă, al cărnii de miel cu cartofii și nici consumul de dulciuri sau fructe imediat după masă.
4. Asigurați o pauză de cel puțin jumătate de oră între felurile de mâncare, pentru a evita senzația de suprasaturație sau sindroamele dispeptice.
5. Indiferent de starea de sănătate, alcoolul trebuie băut cu prudență putând, mai ales în asociere cu mâncarea grasă, să ducă la pancreatite, ulcere, hemoragii digestive, colici biliare.
6. Precauții speciale trebuie avute în vedere la cei cu afecțiuni digestive, metabolice (diabet, gută) sau cardiace, ce trebuie să respecte regimul igieno-dietetic (fără dulciuri, sare etc.) și medicamentos.
7. Pacienții cu afecțiuni metabolice (diabet) vor respecta indicațiile terapeutice pentru că, în caz contrar, decompensările pot fi grave, mergând până la comă.
8. Pacienții cu afecțiuni cardiovasculare (hipertensiune, insuficiență cardiacă, cardiopatii ischemice) vor fi atenți la excesul de sare și grăsimi, iar întreruperea medicației este contraindicată pentru că duce la complicații și decompensări. Orice durere precordială cu durata de peste 3-5 minute indică suspiciunea unui sindrom coronarian acut ce necesită prezentare urgentă la spital.
9. Cei cunoscuți cu alergii alimentare vor avea grijă la produsele consumate, vor avea medicația de urgență și se vor prezenta la spital în cazul erupțiilor pruriginoase asociate tulburărilor respiratorii.
10. Nu întrerupeți medicația cronică pentru a mânca sau bea în exces.
„Noi suntem pe baricade și în aceste zile și vă recomandăm să nu amânați prezentarea până luni sau marți, ce poate complica evoluția oricărei afecțiuni acute.
Rețineți:
Când mergem la spital? Nu ignorați apariția simptomelor digestive precum greață, vărsături, dureri abdominale, tulburări de tranzit, a febrei sau frisoanelor sau a celor cardiace ce includ dureri precordiale, palpitații, cefalee, vertij și nu temporizați prezentarea la consult.
Nu în ultimul rând, excesul caloric va crea suficiente probleme celor care țin la siluetă. Încercați să înlocuiți carnea, dulciurile și grăsimile cu salate și fructe și rezervați timp pentru plimbări în aer liber sau sport sau veți fi nevoiți sau nevoite să vă luptați mai târziu cu kilogramele dobândite în aceste zile.
Oare când vor adopta legea Ciuhodaru privind introducerea educației (inclusiv noțiuni de prim ajutor și educație nutrițională) pentru sănătate de care să beneficieze toți românii!?!”, mai spune medicul Tudor Ciuhodaru.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
