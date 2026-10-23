Partide de vânătoare în zona dealului Mamut din Alba Iulia, în fiecare sâmbătă, până în 14 mai 2027: Recomandări pentru populație
Partide de vânătoare în zona dealului Mamut din Alba Iulia, în fiecare sâmbătă, până în 14 mai 2027: Recomandări pentru populație
Partide de vânătoare colectivă vor fi organizate în fiecare zi de sâmbătă, până la data de 14 mai 2027, pe fondul cinegetic nr. 39 din Alba Iulia, în zona dealului Mamut.
Potrivit reprezentanților Primăriei Alba Iulia, vânătorile vor viza în principal mistreții și se vor desfășura săptămânal, până la jumătatea lunii mai 2027.
,,Potrivit unei informări transmise de Asociația de Vânătoare și Pescuit „Mamut”, în calitate de gestionar al Fondului Cinegetic nr. 39 Alba Iulia, până la încheierea sezonului de vânătoare, respectiv 14 mai 2027, vor fi organizate acțiuni de vânătoare colectivă în fiecare zi de sâmbătă, în intervalul orar 08:00 – 16:00, pe suprafața fondului cinegetic.
Pentru siguranța celor care obișnuiesc să practice activități recreative în zona Dealului Mamut, recomandăm ca, în intervalul menționat, deplasarea să se facă strict în perimetrul pistei de biciclete și să fie evitate traseele turistice și celelalte căi de acces prin pădure.
Rugăm pietonii, alergătorii și bicicliștii care frecventează zona să țină cont de această informare și să respecte eventualele semnalizări și indicații existente în teren.
Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru respectarea acestor recomandări de siguranță!”, au transmis vineri, 23 octombrie 2026, reprezentanții Primăriei Alba Iulia.
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