Elevii din România intră în vacanța de toamnă: Câte zile libere au și când începe al doilea modul din anul școlar 2026-2027
Elevii din România intră în vacanța de toamnă: Câte zile libere au și când începe al doilea modul din anul școlar 2026-2027
Elevii din România intră în vacanța de toamnă 2026 începând de sâmbătă, 24 octombrie, după încheierea primului modul de cursuri din anul școlar 2026–2027. Aceștia se vor întoarce în bănci luni, 2 noiembrie, când începe al doilea modul de învățare.
Calendarul este stabilit prin ordinul Ministerului Educației și Cercetării privind structura anului școlar 2026–2027. Prima vacanță școlară a anului este valabilă pentru elevii din învățământul preuniversitar din întreaga țară.
Vacanța de toamnă începe pe 24 octombrie
Vacanța de toamnă începe sâmbătă, 24 octombrie 2026, și se încheie duminică, 1 noiembrie. Elevii vor avea la dispoziție nouă zile calendaristice de pauză, perioadă care include două weekenduri.
Ultima zi de cursuri înainte de vacanță este vineri, 23 octombrie. Pauza marchează finalul primului modul de învățare, care a început pe 7 septembrie, odată cu debutul cursurilor din noul an școlar.
Pentru elevi și părinți, vacanța de toamnă poate fi o ocazie de a lua o pauză după primele săptămâni de școală și de a organiza activități în familie. Perioada poate fi folosită atât pentru odihnă, cât și pentru excursii scurte sau activități recreative.
Pentru părinții care nu mai au zile de concediu și au copii la grădiniță sau la școală în clasele mici, vacanțele scurte înseamnă în schimb încă o problemă de rezolvat. Dacă nu se pot baza nici pe ajutorul altor membri ai familiei, le rămân soluții precum unitățile private sau ajutor contra-cost.
Cum își pot petrece elevii vacanța de toamnă
Chiar dacă este mai scurtă decât vacanța de iarnă sau cea de vară, vacanța de toamnă oferă mai multe variante de petrecere a timpului liber.
Familiile pot alege excursii de o zi, drumeții ușoare, vizite la muzee, spectacole pentru copii sau activități în aer liber, în funcție de vreme. O altă variantă este organizarea unor activități creative acasă, precum lectura, jocurile de societate sau atelierele de desen și lucru manual.
Pentru părinții care nu își pot lua concediu în această perioadă, pot fi utile atelierele și programele recreative organizate de centre culturale, biblioteci sau instituții locale. Programul și disponibilitatea acestora trebuie verificate în funcție de localitate.
Al doilea modul începe pe 2 noiembrie
Elevii revin la cursuri luni, 2 noiembrie 2026, când începe al doilea modul al anului școlar. Acesta se va desfășura până marți, 22 decembrie, ultima zi de cursuri înaintea vacanței de iarnă.
Al doilea modul va cuprinde aproximativ șapte săptămâni de cursuri, până la pauza de Crăciun și Anul Nou. În această perioadă, elevii vor continua activitățile didactice și evaluările prevăzute în programa școlară.
Anul școlar 2026–2027 este organizat în cinci module de învățare, separate de perioade de vacanță. Pentru majoritatea elevilor, cursurile se încheie pe 18 iunie 2027, cu excepțiile prevăzute în calendar pentru anumite clase și forme de învățământ.
Părinții pot consulta structura oficială a anului școlar pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării.
Când este vacanța de iarnă pentru elevi și profesori
Vacanța de iarnă din anul școlar 2026–2027 începe miercuri, 23 decembrie 2026, și se încheie duminică, 10 ianuarie 2027. Elevii se întorc la cursuri luni, 11 ianuarie 2027.
Pauza de iarnă cuprinde perioada Crăciunului și a Anului Nou și este una dintre cele mai lungi vacanțe din timpul anului școlar, după cea de vară.
Pentru profesori, perioada fără cursuri cu elevii urmează același calendar școlar, însă aceasta nu înseamnă automat că toate cadrele didactice au concediu în fiecare zi a vacanței. Activitățile profesionale și perioadele de concediu se desfășoară potrivit reglementărilor aplicabile.
După vacanța de iarnă, elevii vor începe al treilea modul luni, 11 ianuarie 2027. Următoarea vacanță, cea de o săptămână stabilită la nivel județean, va fi programată în intervalul 15 februarie – 7 martie 2027, în funcție de decizia fiecărui inspectorat școlar.
Calendarul următoarelor vacanțe școlare
• Vacanța de toamnă: 24 octombrie – 1 noiembrie 2026.
• Vacanța de iarnă: 23 decembrie 2026 – 10 ianuarie 2027.
• Vacanța din februarie: o săptămână, în intervalul 15 februarie – 7 martie 2027, în funcție de județ.
• Vacanța de primăvară: 24 aprilie – 4 mai 2027.
• Vacanța de vară: începe pe 19 iunie 2027 pentru majoritatea elevilor.
Datele sunt prevăzute în structura oficială a anului școlar 2026–2027. Pentru vacanța din februarie, părinții trebuie să verifice calendarul comunicat de inspectoratul școlar din județul lor.
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