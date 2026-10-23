Curier Județean

Jandarmii din Alba, la datorie în weekend-ul 23-25 octombrie 2026: Vor asigura măsurile de ordine la evenimentele din județ

Ioana Oprean

Publicat

acum 26 de minute

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Jandarmii din Alba, la datorie în weekend-ul 23-25 octombrie 2026: Vor asigura măsurile de ordine la evenimentele din județ

În sfârșitul de săptămână 23-25 octombrie 2026, jandarmii din Alba vor fi prezenți la mai multe evenimente sportive, culturale și comemorative organizate în județul Alba, pentru a asigura măsurile de ordine și siguranță publică.

Petrecerea Divorțaților

În cadrul evenimentelor sportive, vom asigura măsurile de ordine publică:

-Pe Arena Cugir, la meciul de fotbal din cadrul Ligii a III-a, dintre echipele Metalurgistul Cugir și Universitar Alba Iulia;

-Pe Stadionul Cetate din municipiul Alba Iulia, la partida de fotbal din cadrul Ligii a III-a, dintre Unirea Alba Iulia și Progresul Pecica;

-La Sala Polivalentă din municipiul Blaj, la meciul de volei feminin din cadrul Diviziei A1, dintre CSM Volei Alba Blaj și Dinamo București.

Cu prilejul Zilei Armatei României, vom asigura măsurile de ordine publică la manifestările comemorative organizate în următoarele locații:

-Cimitirul Eroilor din municipiul Aiud;

-Monumentul Eroilor din Petrești;

-Cimitirul Eroilor din municipiul Sebeș;

-Cimitirul Eroilor și Piața Cetății din municipiul Alba Iulia.

Misiunile din acest sfârșit de săptămână vor include și asigurarea ordinii publice la:

-Expoziția de Cabaline din zona Valea Răchitei;

-Târgul de animale din comuna Unirea;

-Evenimentul „Daia Română – Tradiție, suflet și comunitate”, desfășurat în localitatea Daia Română.

Pentru ca toate aceste manifestări să se desfășoare în condiții de siguranță, recomandăm participanților:

-Să respecte indicațiile organizatorilor și ale forțelor de ordine;

-Să adopte un comportament civilizat și să evite implicarea în conflicte;

-Să acorde o atenție sporită bunurilor personale, în special în zonele aglomerate;

-Să supravegheze cu atenție copiii și să nu îi lase nesupravegheați în mulțime;

-Să evite aglomerarea căilor de acces și să respecte zonele delimitate de organizatori.

În cazul în care sunt martorii unor fapte antisociale sau se confruntă cu situații care le pot pune în pericol siguranța, participanții sunt încurajați să solicite sprijinul jandarmilor aflați în apropiere.

Vom fi la datorie pe întreaga durată a evenimentelor, pentru ca toți participanții să se bucure de acestea în condiții de siguranță!

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