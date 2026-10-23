Schimbări radicale pe cel mai aglomerat drum din județul vecin: Viteză redusă la 50 km/h și reorganizarea benzilor într-un punct negru al accidentelor
Schimbări radicale pe cel mai aglomerat drum din județul vecin: Viteză redusă la 50 km/h și reorganizarea benzilor într-un punct negru al accidentelor
Șoferii care circulă pe DN1, între Cluj-Napoca și Turda, trebuie să fie atenți la noile modificări de trafic din zona Vâlcele, în apropiere de Hanul Europa. Autoritățile au demarat lucrări pentru reconfigurarea benzilor de circulație și introducerea unor măsuri menite să reducă riscul accidentelor grave într-unul dintre cele mai problematice noduri rutiere din județul Cluj.
Restricții noi și benzi reconfigurate la Vâlcele
Intervențiile vizează intersecția DN1 cu DJ 103M, drumul care asigură legătura spre localitățile Aiton și Rediu. Zona este cunoscută pentru traficul intens și pentru pericolele generate de manevrele de viraj la stânga, dar și de dificultatea cu care șoferii care vin de pe drumul secundar reușesc să intre în siguranță pe drumul național.
Potrivit informațiilor atribuite reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, în zonă se lucrează la aplicarea noilor marcaje rutiere și la montarea indicatoarelor corespunzătoare.
Principalele schimbări vizează ambele sensuri de mers:
*Dinspre Turda spre Cluj-Napoca: circulația va fi reorganizată de la două benzi la o singură bandă în zona vizată, pentru reducerea vitezei de deplasare înainte de intersecție.
*Dinspre Cluj-Napoca spre Turda: benzile vor fi reconfigurate pentru amenajarea unei benzi dedicate virajului la stânga spre DJ 103M. Astfel, vehiculele care așteaptă să vireze nu ar trebui să mai blocheze traficul care continuă înainte.
*Limită de viteză de 50 km/h: în zona intersecției de la Han Europa, conducătorii auto trebuie să respecte noua limită și să se încadreze din timp pe benzile corespunzătoare.
De ce este considerată zona atât de periculoasă?
Intersecția de la Vâlcele reprezintă de mult timp o provocare pentru șoferi. Traficul intens de pe DN1, vitezele de deplasare și manevrele de viraj la stânga cresc riscul producerii unor coliziuni, în special atunci când vehiculele încetinesc sau opresc pe banda de mers.
În plus, conducătorii auto care ies de pe DJ 103M trebuie să găsească momente sigure pentru a pătrunde pe drumul național, în condițiile unui flux ridicat de vehicule.
Prin noile măsuri, autoritățile urmăresc să reducă riscul accidentelor și să organizeze mai eficient circulația în acest punct aglomerat.
sursa: Turda News
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