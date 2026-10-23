Foto | O nouă bază sportivă în construcție la Sebeș: „Este un proiect important pentru comunitatea noastră”
O nouă bază sportivă în construcție la Sebeș: „Este un proiect important pentru comunitatea noastră”
Pe șantierul viitoarei baze sportive de pe strada Tipografilor din Sebeș au început lucrările, iar în prezent se lucrează la fundații, a anunțat miercuri, 21 octombrie 2026 primarul Dorin Nistor.
„Este un proiect important pentru comunitatea noastră, prin care ne dorim să le oferim copiilor și tinerilor condiții mai bune pentru a face sport, pentru a învăța și pentru a-și petrece timpul liber într-un mod plăcut și sănătos.
Noua bază sportivă va cuprinde un teren multifuncțional, un teren de volei și un teren de baschet de dimensiuni reduse, alături de spații verzi, alei pietonale și zone de recreere.
De asemenea, va fi construită o clădire care va include vestiare, grupuri sanitare, spații pentru depozitarea echipamentelor sportive și săli destinate activităților educative și recreative.
Investiția beneficiază de finanțare prin Programul Incluziune și Demnitate Socială, în baza contractului nr. 8757 din 26.11.2025, semnat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin OIR PECU Regiunea Centru.
Cred că investițiile în sport și educație sunt investiții în viitorul comunității noastre. Ne dorim să creăm spații moderne și accesibile, în care copiii și tinerii să aibă oportunități reale de dezvoltare”, a precizat edilul din Sebeș.
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