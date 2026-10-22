Foto | Rafila Stoenescu, 100 de ani de viață și istorie: Centenara din Vinerea păstrează vie moștenirea unui neam de seamă

Rafila Stoenescu, 100 de ani de viață și istorie: Centenara din Vinerea păstrează vie moștenirea unui neam de seamă

Localnicii din Vinerea și reprezentanți din orașul Cugir au îmbrăcat haine de sărbătoare pentru a aduce un profund omagiu unei personalități remarcabile: doamna Rafila Stoenescu, care a atins venerabila și rar întâlnita bornă de 100 de ani.

Cu acest prilej aniversar deosebit, o delegație oficială din partea primarului Adrian Teban, alături de doamna director al Centrului Cultural „Valentin Uritescu” Cugir, a vizitat-o pe sărbătorită pentru a-i transmite prețuirea întregii comunități.

Doamnei Stoenescu i-au fost înmânate o diplomă de excelență, un buchet de flori și mici atenții simbolice, recunoscând astfel o viață închinată educației, familiei și păstrării tradițiilor locale.

Depășind simpla prezență la propria aniversare, sărbătorita a impresionat pe cei prezenți prin refuzul de a sta jos, alegând să se alăture personal prezentării istoriei neamului său. Cu o capacitate cognitivă remarcabilă și o memorie extrem de ageră, doamna Rafila a rememorat în detaliu reperele istorice ale familiei.

Vigoarea sa fizică este la fel de uimitoare!

Deși pașii îi sunt uneori sprijiniți de cei dragi, doamna Rafila păstrează puterea de a urca și coborî treptele casei sale, dovedind că mișcarea continuă este un veritabil elixir al longevității.

Istoria familiei este strâns împletită cu trecutul localității Vinerea. Neamul Herlea atestă rădăcini vechi documentate încă din 1852 prin preotul Teodor Herlea, continuând cu figuri ilustre precum Nicolae Herlea, memorandistul care la 1901 a fost la Viena, sau Ieronim Herlea, ofițer patriot din 1918.

Tradiția intelectuală și de excelență a familiei:

*Doamna Rafila Stoenescu: Dăscăliță de profesie, a îndrumat generații de elevi, lăsând o amprentă profundă asupra educației locale.

Profesorul Vasile Lupu : Frate al sărbătoritei, cunoscut șahist, cadru didactic respectat și personalitate de referință a comunității (trecut la cele veșnice în august 2021).

Cercetarea științifică: Soțul doamnei Rafila, geolog de profesie, a avut contribuții la descoperirea și punerea în valoare a zăcămintelor de la Roșia Poieni, contribuții a căror valoare istorică și științifică este prețuită cu mândrie de urmași.

În casa impresionantă construită în anii ’70, doamna Rafila a păstrat o încăpere încărcată de istorie: o cameră țărănească, dotată cu mobilă veche, îmbrăcăminte tradițională, convertura așezată cu grijă pe pat și saltele sau plăpumi din pene de gâscă realizate în familie. Haine tradiționale vechi cu proboade speciale stau ca mărturie a continuității portului popular și a respectului pentru tezaurul străbun.

Secretele longevității: Alimentație ecologică, lectură și echilibru

Rețeta unei vieți lungi și sănătoase urmată de doamna Rafila Stoenescu oferă un model de urmat pentru generațiile actuale:

*Alimentație ecologică și post intermitent: Mâncare simplă, tradițională, obținută exclusiv din propria grădină muncită cu dragoste.

*Apă curată de munte: Apă de izvor adusă direct de la munte de copii și nepoți;

*Muncă și mișcare fizică constantă;

*Antrenament mental și lectură: Menținerea capacității intelectuale prin citit zilnic, socializare activă și dezbateri pe teme de interes.

„Această celebrare reconfirmă faptul că zona orașului Cugir și a localității Vinerea reprezintă un mediu prielnic pentru sănătate și longevitate. Nu demult, orașul Cugir s-a despărțit de o altă doamnă supercentenară, doamna Noja Paladia, stinsă din viață la vârsta de 111 ani.

Apariția unei noi centenare, demonstrează că păstrarea tradițiilor gastronomice, familiale precum și înmânarea înțelepciunii de la o generație la alta mențin în viață o moștenire spirituală neprețuită.

La mulți ani cu sănătate, doamna Rafila Stoenescu! Suntem mândri de dumneavoastră!”, au transmis reprezentanții administrației locale din Cugir.

sursa: Centrul Cultural „Valentin Uritescu” Cugir

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