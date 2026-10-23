Curier Județean

VIDEO | Tineri din Alba Iulia și Crăciunelu de Jos, reținuți de polițiști: Au intrat într-o casă de copii din municipiu și au furat o cutie cu cardurile bancare ale minorilor

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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Tineri din Alba Iulia și Crăciunelu de Jos, reținuți de polițiști: Au intrat într-o casă de copii din municipiu și au furat o cutie cu cardurile bancare ale minorilor

Trei tineri, din Alba Iulia și Crăciunelu de Jos, au fost reținuți de polițiști după ce au intrat într-o casă de copii din municipiu și au furat o cutie cu cardurile bancare ale minorilor.

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Potrivit IPJ Alba, la data de 22 octombrie 2026, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de trei bărbați, doi în vârstă de 19 și 25 de ani, din Alba Iulia și unul în vârstă de 17 ani, din comuna Crăciunelu de Jos, județul Alba, cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, în noaptea de 21/22 octombrie 2026, în jurul orei 02.00, cei trei bărbați ar fi pătruns, prin efracție, în incinta unei case de tip familial din Alba Iulia, de unde ar fi smuls din perete și sustras o cutie metalică prevăzută cu sistem de închidere, în care se aflau cardurile bancare ale minorilor instituționalizați în casă.

În continuare, polițiștii continuă cercetările sub supravegherea și coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, pentru stabilirea întregii activități infracționale și dispunerea măsurilor legale.

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