Curier Județean

S-a urcat băut la volan și a fost tras pe dreapta de polițiști: Șofer din Meteș, cu o alcoolemie de 0,65 mg/l, reținut

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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S-a urcat băut la volan și a fost tras pe dreapta de polițiști: Șofer din Meteș, cu o alcoolemie de 0,65 mg/l, reținut

Un șofer din Meteș s-a urcat băut la volan și a fost tras pe dreapta de polițiștii din Alba Iulia. Avea o alcoolemie de 0,65 mg/l și a fost reținut.

Petrecerea Divorțaților

Potrivit IPJ Alba, în noaptea de 22/23 octombrie 2026, în jurul orei 02.50, polițiștii Biroului Rutier Alba Iulia au oprit, pentru control, pe strada Vânătorilor din Alba Iulia, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 38 de ani, din comuna Meteș.

În urma testării bărbatului, cu aparatul etilometru, a rezultat valoarea de 0,65 mg/litru alcool pur în aerul expirat, fiind condus la spital, în vederea stabilirii alcolemiei.

Totodată, din verificările efectuate de polițiști, a reieșit că bărbatul are suspendat dreptul de a conduce.

Față de bărbatul de 38 de ani, polițiștii au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, fiind cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

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