VIDEO | Investiții de zeci de milioane de euro la Parcul fotovoltaic din Teiuș. Sistemul de stocare permite livrarea energiei direct în rețeaua națională

Investiții de zeci de milioane de euro la Parcul fotovoltaic din Teiuș. Sistemul de stocare permite livrarea energiei direct în rețeaua națională
Orașul Teiuș continuă să atragă investiții importante în domeniul energiei verzi. După finalizarea parcului fotovoltaic de peste 80 de hectare, compania Eurowind Energy derulează o nouă etapă a proiectului: construirea unui sistem modern de stocare a energiei electrice, menit să asigure o utilizare mai eficientă și echilibrată a resurselor produse.
Citește și: VIDEO | Cea mai mare investiție într-un parc fotovoltaic din România, realizată prin PNRR, pune Teiușul pe harta Europei: 17 ambasadori sau reprezentanți ai ambasadelor UE, vizită în județul Alba
Primarul Mirel Hălălai a vorbit cu entuziasm despre această investiție, accentuând impactul economic și energetic pe care îl are asupra comunității:
„Este o investiție puternică aici la Teiuș, despre care am avut ocazia să vorbim cu mai puțin de opt luni de zile în urmă”, a spus edilul. „Aceasta este investiția companiei Eurowind Energy România, care a reușit să edifice, pe o suprafață de peste 80 de hectare, un parc fotovoltaic ce ajunge până la o putere instalată de 60 de megawați.”
Noua etapă aduce în prim-plan tehnologia de stocare în baterii, o componentă crucială pentru gestionarea inteligentă a energiei. Sistemul va permite ca electricitatea produsă în perioadele de vârf să fie stocată și livrată ulterior în rețea, atunci când consumul este mai ridicat.
„Compania își continuă lucrul aici, realizând un sistem de stocare care să permită folosirea rațională și inteligentă a energiei electrice produse. Bateriile pot asigura stocarea unei cantități triple față de capacitatea parcului solar și vor avea posibilitatea de livrare în sistemul național”, a explicat primarul.
Investiția depășește, potrivit edilului, câteva zeci de milioane de euro, ceea ce o plasează printre cele mai importante proiecte de acest tip din județul Alba. Dincolo de dimensiunea tehnologică, proiectul aduce și beneficii directe pentru bugetul local.
„Ce mă bucură și, ca primar, mă mulțumește foarte mult este faptul că această companie a achiesat la ideea noastră de a-și face sediul social aici, la Teiuș”, a adăugat primarul. „Asta înseamnă că o parte din impozite, taxe, TVA și alte contribuții vor rămâne pentru orașul nostru. Practic, nu ne vom limita doar la impozitele pe teren sau construcții, ci vom avea venituri suplimentare, absolut necesare pentru dezvoltarea locală.”
Primarul a vorbit și despre și deschiderea administrației locale față de investitori, accentuând că astfel de parteneriate reprezintă o cale sigură spre progresul orașului:
„Noi punem la dispoziție tot ceea ce ține de infrastructură – drumuri, sisteme edilitare, sprijin administrativ. Iar faptul că sediul social al companiei va fi aici, în Teiuș, este o mulțumire nu doar pentru mine, ci pentru întreaga comunitate. Vorbim despre bani care se întorc în economia locală, în sistemul nostru teiușan, și care ne permit să dezvoltăm orașul în continuare.”
Adrian Dobre, manager de țară al Eurowind Energy România, a vorbit despre importanța sistemului de stocare în baterii pentru eficiența economică și protecția rețelei:
„Mai este eficient, rentabil, ca un parc să aibă capacitate de stocare. Astfel, energia poate fi mutată de la prânz către seară sau dimineață, pentru a fi vândută când prețul este bun. În cazul nostru, la Teiuș, avem mecanisme suplimentare care fac exact acest lucru.”
El a explicat și modalitatea de finanțare și scopul investiției:
„Este finanțată cu ajutorul PNRR, cu un grant de 7,6 milioane de euro, restul investiției fiind suportat de noi. Construim sistemul pentru a optimiza planul de afaceri și pentru a proteja rețeaua națională.”
