Parcări noi, cu peste 150 de locuri, într-un oraș din Alba: „Undă verde” de la Direcția Județeană de Mediu Alba
Două proiecte, care vizează realizarea de parcări noi, cu un total de peste 150 de locuri, în municipiul Blaj, au primit „undă verde” din partea Direcției Județene de Mediu Alba.
Este vorba de proiectele „Amenajare parcare publică autoturisme, str. Gării, curte interioară blocuri, municipiul Blaj, jud. Alba” și „Amenajare parcare publică autoturisme str. Gării, Zona adiacentă linie CFR, municipiul Blaj, jud. Alba”.
Conform strategiei de dezvoltare a municipiului Blaj, în prezent se află în plin proces de finalizare o serie de investiții publice finanțate din fonduri europene, nerambursabile și respectiv private, cea mai mare parte a lor fiind recepționate.
Printre aceste investiții se regăsește și intenția de modernizare a străzilor și construcția de noi locuri de parcare pentru ansamblurile rezidențiale destinate populației, care să contribuie la calitatea mediului construit și a structurii urbane a municipiului, oferindu-le atât rezidenților cât și vizitatorilor spații amenajate
la standardele aflate în vigoare pentru parcarea autovehiculelor.
Una din aceste investiții publice este amenajarea unei parcări la sol pe strada Gării din municipiu, în proximitatea blocurilor 1-3, 6-8 și 17-20.
Se propune amenajarea unui număr total de 85 de locuri de parcare la sol pentru autovehicule (din care 4 locuri de parcare pentru autoturisme destinate persoane cu handicap),
Se propune extinderea parcării la sol existente utilizând același tip de structură rutieră precum și trasarea marcajelor de delimitare a locurilor de parcare atât pe suprafața nou-înființată cât și pe suprafața existentă. Configurația spațiilor verzi existente se va păstra.
De asemenea, se propune amenajarea unui spațiu verde în zona centrală a parcării.
Valoarea totală a investiției este de 230.941,59 lei, inclusiv TVA, din care C+M: 222.441,59 lei
Se estimează o durată de 2 luni pentru executarea lucrărilor prevăzut.
Celălalt proiect vizează amenajarea unei parcări la sol pe strada Gării din municipiul Blaj, în proximitatea gării.
Se propune amenajarea unei parcări la sol utilizând același tip de structură rutieră care în prezent există pe strada Gării adiacentă, precum și trasarea marcajelor de delimitare a locurilor de parcare pe suprafața nou-înființată. Configurația spațiilor verzi existente se va păstra.
Se propune amenajarea unui număr total de 69 de locuri de parcare la sol pentru autovehicule (din care 4 locuri de parcare pentru autoturisme destinate persoane cu handicap).
Valoarea totală a investiției este de 367.591,81 lei, inclusiv TVA, din care C+M: 360.091,81 lei.
Se estimează o durată de 3 luni pentru executarea lucrărilor necesare.
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | Cetățean străin, prins pe Autostrada A1, pe sensul Sebeș – Sibiu, în timp ce transporta persoane și bunuri contra cost fără actele necesare: Amendă de 8.000 de lei
Cetățean străin, prins pe Autostrada A1, pe sensul Sebeș – Sibiu, în timp ce transporta persoane și bunuri contra cost fără actele necesare: Amendă de 8.000 de lei Un cetățean străin, în vârstă de 39 de ani, a fost amendat cu 8.000 de lei după ce a fost depistat de polițiști pe Autostrada A1, pe […]
FOTO | Sistem de supraveghere video într-o comună din Alba, după ce cetățenii au reclamat că o zonă se transformă în groapă de gunoi: „Amenzile vor fi transmise prin poștă”
Sistem de supraveghere video într-o comună din Alba, după ce cetățenii au reclamat că o zonă se transformă în groapă de gunoi: „Amenzile vor fi transmise prin poștă” Un sistem de supraveghere video a fost montat recent de administrația din Săsciori, în zona Valea Cetății, pe drumul care duce spre Poiana Babii. Măsura a fost […]
FOTO | Bicicletă din noul sistem de bike-sharing, ascunsă într-un cămin de canalizare, la marginea unui teren viran din municipiu: Polițiștii au găsit-o cu ajutorul semnalului GPS
Bicicletă din noul sistem de bike-sharing, ascunsă într-un cămin de canalizare, la marginea unui teren viran din municipiu: Polițiștii au găsit-o cu ajutorul semnalului GPS Una dintre cele 300 de biciclete inteligente achiziționate de Primăria Alba Iulia prin proiectele de mobilitate urbană a fost furată și ascunsă într-un cămin de canalizare, la marginea unui teren […]
Economistul Radu Georgescu: Avionul România se prăbușește. S-a oprit motorul economic, sfatul meu este să-ți pui centura de siguranță
Economistul Radu Georgescu: Avionul România se prăbușește. S-a oprit motorul economic, sfatul meu este să-ți pui centura de siguranță Economistul...
ICCJ, decizie amânată pentru 12 mai 2026, în dosarul în care Călin Georgescu și Horațiu Potra sunt acuzați de tentativă de lovitură de stat
ICCJ, decizie amânată pentru 12 mai 2026, în dosarul în care Călin Georgescu și Horațiu Potra sunt acuzați de tentativă...
Bărbat din Alba, cu antecedente penale, trimis în judecată după ce a condus fără permis și cu o alcoolemie foarte mare: Este în arest preventiv
Bărbat din Alba, cu antecedente penale, trimis în judecată după ce a condus fără permis și cu o alcoolemie foarte...
VIDEO | A fost aprobat bugetul județului Alba pentru anul 2026. George Rotar, vicepreședinte CJ Alba: „Pe secțiunea de dezvoltare avem o creștere de 24,86%”. LISTA INVESTIȚIILOR
A fost aprobat bugetul județului Alba pentru anul 2026. George Rotar, vicepreședinte CJ Alba: „Pe secțiunea de dezvoltare avem o...
FOTO | Cetățean străin, prins pe Autostrada A1, pe sensul Sebeș – Sibiu, în timp ce transporta persoane și bunuri contra cost fără actele necesare: Amendă de 8.000 de lei
Cetățean străin, prins pe Autostrada A1, pe sensul Sebeș – Sibiu, în timp ce transporta persoane și bunuri contra cost...
PSD și AUR au adunat voturile pentru demiterea Guvernului: Moțiunea, depusă în această după-amiază. Executivul condus de Bolojan ar putea fi demis chiar săptămâna viitoare
PSD și AUR au adunat voturile pentru demiterea Guvernului: Moțiunea, depusă în această după-amiază. Executivul condus de Bolojan ar putea...
Comunicat de presă | Reușite ale PSD Alba: investiții în drumul spre Șureanu, infrastructura de apă, sprijin pentru comunități și elevi
Reușite ale PSD Alba: investiții în drumul spre Șureanu, infrastructura de apă, sprijin pentru comunități și elevi Patru amendamente importante...
La data de 26 aprilie este marcată Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale
La data de 26 aprilie este marcată Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale La data de 26 aprilie, în fiecare an,...
Cernobîl: 40 de ani de la cea mai mare catastrofă nucleară civilă. Imagini document din 26 aprilie 1986
Cernobîl: 40 de ani de la cea mai mare catastrofă nucleară civilă. Imagini document din 26 aprilie 1986 În urmă...