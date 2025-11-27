PARADĂ MILITARĂ de 1 Decembrie 2025 în Alba Iulia, de ZIUA NAȚIONALĂ: Peste 1000 de militari, tehnică de luptă, avioane F16 și elicoptere. PROGRAMUL
Cu ocazia sărbătoririi Zilei Naționale a României, în municipiul Alba Iulia vor avea loc, în perioada 30 noiembrie – 1 Decembrie 2025, o serie de manifestări la care vor participa militari și mijloace tehnice terestre și aeriene aparținând structurilor din Sistemul Național de Apărare.
Parada militară de Ziua Națională a României va avea loc pe b-dul „1 Decembrie 1918” din municipiul Alba Iulia, cu participarea a peste 1.000 de militari, tehnică de luptă, dar și elicoptere și avioane F16.
Repetiția pentru parada militară de la Alba Iulia se va desfășura sâmbătă, 29 noiembrie, în intervalul orar 12:30 – 16:30.
Citește și: VIDEO | Parada militară dedicată Zilei Naționale a României de 1 Decembrie 2025 la Alba Iulia: Ora, militarii străini participanți, repetiții și restricții de circulație
În data de 30 noiembrie 2025, ceremonii militare cu depuneri de coroane și jerbe de flori la următoarele ansambluri monumentale:
– începând cu ora 12.00, în Piața Tricolorului va avea loc arborarea Drapelului Național al României (detaşamentul de onoare va fi constituit din militari ai Batalionului 811 Infanterie „Dej” și Muzica Militară a Diviziei 4 Infanterie „Gemina”);
– începând cu ora 12.30, la ansamblul monumental „Regele Ferdinand și Regina Maria” (detaşamentul de onoare va fi constituit din militari ai Batalionului 811 Infanterie „Dej” și Muzica Militară a Diviziei 4 Infanterie „Gemina”);
– începând cu ora 13.00, la monumentul „Mihai Viteazul” (detașamentul de onoare va fi constituit din militari ai Batalionului 811 Infanterie „Dej” și Muzica Militară a Diviziei 4 Infanterie „Gemina”);
– începând cu ora 13.50, la monumentul „Iuliu Maniu” (detașamentul de onoare va fi constituit din militari ai Batalionului 136 Geniu „Apulum”).
– începând cu ora 14.20, la monumentul „I.C. Brătianu” (detașamentul de onoare va fi constituit din militari ai Batalionului 136 Geniu „Apulum”);
• în data de 1 decembrie 2025:
– începând cu ora 13.15, se va desfășura o ceremonie militară de depunere de coroane și jerbe de flori la Monumentul „Marii Uniri” (detașamentul de onoare va fi constituit din militari ai Batalionului 136 Geniu „Apulum”);
Începând cu ora 14.00 va avea loc ceremonia militară cu defilare de trupe și tehnică de luptă în zona Bulevardului 1 Decembrie 1918, cu participarea a 18 detașamente de defilare pe jos (peste 1.000 de militari aparținând Diviziei 4 Infanterie „Gemina”, Forțelor pentru Operații Speciale, Batalionului 136 Geniu „Apulum”, Batalionului 26 Cercetare-Supraveghere „Avram Iancu”, Batalionului 814 Tancuri „Mihai Vodă”, Inspectoratului de Jandarmi Județean „Avram Iancu” Alba, Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba, Inspectoratului de Poliție Județean Alba, Administrației Naționale a Penitenciarelor, Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” și Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul”), precum și a personalului din cadrul Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia, a organizației Crucea Roșie Română filiala Alba Iulia, Asociația Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități Alba, Asociației de Reconstruiri Istorice „Ferdinand I” și grupului „Pandurii Vladimirescu” din Mehedinți.
Vor defila, de asemenea, 18 detașamente cu mijloace terestre (vehicule de luptă VAMTAC și JLTV, complexe de artilerie antiaeriană și terestră GEPARD, HIMARS, și LAROM, transportoare PIRANHA III și PIRANHA V, tehnică aparținând unităților de sprijin logistic, autospeciale de intervenție ale celorlalte structuri din Sistemul Național de Apărare și ale organizației Crucea Roșie Română), elicoptere IAR 330 M, IAR 330 PUMA „SOCAT” și avioane F-16 Fighting Falcon ale Bazei 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu”.
De asemenea, din dispozitivul de defilare vor face parte militari și tehnică de luptă din Polonia, din cadrul structurilor aliate aparținând Brigăzii Multinaționale Sud-Est.
Pentru buna desfășurare a evenimentelor, în zona Bulevardului 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, se va desfășura un antrenament general în data de 29 noiembrie, în intervalul orar 12.30-16.30.
