Dansatorii de la CSM Unirea Alba Iulia, CSU Alba Iulia și Life in Dance Alba Iulia, rezultate de excepție la Cupa Maramureșului și în Bulgaria

Dan HENEGAR

Dansatorii de la Clubul Sportiv Municipal Unirea, Clubul Sportiv Universitar Alba Iulia și Life is Dance au avut un weekend plin, dar productiv, participând la două competiții importante.

Sportivii s-au împărțit la Cupa Maramureșului, concurs național desfășurat în județul cu același nume și în Bulgaria, la concursul International DanceSport Festival „Pomorie Cup”, iar rezultatele au fost de excepție.

CSM Unirea a avut ca reprezentanți pe Flavius Giosan și Maria Dobra, care la „Pomorie Cup” au obținut Locul 1 la Clasa A Latino Internațional, Locul 1  la Wdsf Under 21 Latino și Locul 4 la Wdsf Youth Latino.

CSU Alba Iulia a fost reprezentată de trei perechi. În Bulgaria, la „Pomorie Cup” au fost prezenți Casian Crețu și Diana Dicu care au obținut Locul 2 la Clasa A Latino Internațional, Locul 4 la Wdsf Rising Stars Latino, Locul 13 și aproape semifinaliști la Wdsf International Open Latino. Perechea David Linko și Adelina Bonte, tot din cadrul clubului CSU Alba Iulia, a participat la Cupa Maramureșului, concurs național, unde la categoria Open Latino 16-35 ani s-au clasat pe locul 3. Au obținut clasări foarte bune în două finale și perechea Eduard Hacicu și Daria Dănescu, respectiv Locul 3 la Clasa D Latino 16-35 ani și Locul 4 la Open Basic Latino 16-35 de ani.

Dansatorii care au reprezentat Life is Dance la Cupa Maramureșului au obținut rezultate remarcabile. La Hobby 14-15 ani, Tudor Daisa și Anastasia Sopterean s-au clasat pe prima poziție, iar Ionuț Bălău și Bianca Dinu pe locul 2. La Clasa E 10-11 ani, Cristian Chelemen și Sara Popa au obținut locul 5. La Clasa E 12-15 ani, Tămaș Urbănescu și Andra Popa au ocupat locul 2.

Cristina GANGA

