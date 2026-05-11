FOTO | Timotei-Simion Tudor-Todoran, elev al Școlii Gimnaziale „Avram Iancu”, mențiune la etapa interjudețeană a unui concurs de matematici aplicate

Timotei-Simion Tudor-Todoran, elev al Școlii Gimnaziale „Avram Iancu”, mențiune la etapa interjudețeană a unui concurs de matematici aplicate

Performanță a unui elev al Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” Alba Iulia.

Timotei-Simion Tudor-Todoran, elev în clasa a III-a C la școala amintită, a obținut Mențiune la la etapa interjudețeană a Concursului de Matematici Aplicate „Ioan Aron și provocările matematice – Gândim, ne jucăm, construim”, ediția a IX-a, desfășurată în perioada 8–10 mai 2026, la Arad.

„Concursul a reunit elevi din județele Alba, Arad, Bihor, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș, oferindu-le participanților ocazia de a-și demonstra creativitatea, logica și pasiunea pentru matematică.

Îi adresăm felicitări și doamnei profesor pentru învățământ primar Dana Andro, pentru îndrumarea și susținerea oferite!

Suntem mândri de rezultatele elevilor noștri și le dorim mult succes în continuare!”, au transmis reprezentanții Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” Alba Iulia.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI