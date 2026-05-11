Majoritatea albaiulienilor vor INTERZICEREA jocurilor de noroc în oraș: Rezultatele sondajului de opinie inițiat de Primărie
Primăria municipiului Alba Iulia a anunțat, luni, 11 mai 2026 rezultatele sondajului de opinie privind activitatea localurilor cu jocuri de noroc de pe raza municipiului.
Consultarea publică s-a desfășurat online, iar rezultatele finale, validate prin confirmare pe e-mail, sunt următoarele:
• Interzicerea sălilor cu jocuri de noroc în municipiul Alba Iulia – 1.434 de voturi (66,3%)
• Reglementarea activității în anumite zone ale municipiului – 357 de voturi (16,5%)
• Păstrarea situației actuale – 373 de voturi (17,2%)
În total, au fost înregistrate 2.164 de voturi confirmate și 653 voturi neconfirmate, acestea din urmă nefiind luate în calculul final, conform regulamentului afișat.
„Rezultatele arată faptul că albaiulienii își doresc implicare și o abordare atentă din partea administrației locale în ceea ce privește activitatea jocurilor de noroc în municipiu. În același timp, votul evidențiază existența unor opinii diferite în comunitate, motiv pentru care toate punctele de vedere trebuie analizate cu responsabilitate și echilibru.
Acest sondaj reprezintă un instrument de consultare publică, iar rezultatele sale vor fi analizate, prezentate Consiliului Local Alba Iulia, care va și decide asupra pașilor următori, în conformitate cu cadrul legal în vigoare și cu interesul comunității.
Vă mulțumim tuturor pentru implicare și pentru faptul că ați ales să vă exprimați opinia în mod responsabil, pe un subiect atât de sensibil pentru comunitate”, au precizat reprezentanții Primăriei Alba Iulia.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
