Pachetul de măsuri sociale. Ministrul Muncii: Vor beneficia în jur de 12 milioane de români. Decizia finală va fi luată luni

Conferință de presă la sediul PSD Alba: Ministrul Economiei, Florin Spătaru, vorbește despre vizitele de la fabrica de arme din Cugir și Cuprumin Abrud

O conferință de presă are loc la sediul Partidului Social Democrat Alba astăzi, 8 aprilie, cu ocazia vizitei Ministrului Economiei, Florin Spătaru, în județul nostru.

De asemenea, evenimentul este susținut și în prezența europarlamentarului Victor Negrescu, a deputatului Radu Tuhuț și a senatorului Călin Matieș.

În cursul zilei de joi, 7 aprilie 2022, Ministrul Economiei, Florin Spătaru a efectuat o vizită de lucru la fabricile de armament și muniție din Cugir, Fabrica de Arme, respective Uzina Mecanica.

„Am fost astăzi la Fabrica de Arme şi la Uzina Mecanică Cugir. Am intrat în fiecare secție şi am discutat cu angajații aflați la lucru. Am observat că există două realități total diferite pentru cei care muncesc atât Fabrica, cât şi la Uzina Mecanică. Mai exact, există personal care munceşte în condiții grele, cu utilaje vechi de 50 de ani, dar şi angajați care lucrează în secții modernizate cu utilaje automatizate, de ultimă generație.

Așadar, cu un plan investițional solid, industria de apărare de la Cugir poate ajunge un actor foarte important pe piața competitivă în acest domeniu. O economie sănătoasă are la bază un plan integrat de investiții care pune în prim plan omul. Eficiența angajaților depinde de condițiile de muncă.

Am cerut directorilor de la Fabrica de Arme şi de la Uzina Mecanică ca pe lângă secţiile de armament şi muniţie să-mi arate şi vestiarele angajaților. Condiţiile şi modul în care sunt tratați muncitorii se reflectă în randamentul, viteza de producție şi, la final, în calitatea produselor.

Indiscutabil este nevoie de investiții în tehnologie nouă, modernă, prietenoasă cu mediul şi mai ales este nevoie de predictibilitate pentru viitoare parteneriate solide”, a transmis ministrul Economiei.

Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI