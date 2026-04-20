Păcănelele, la un pas să fie interzise în orașul Ocna Mureș

În orașul Ocna Mureș se desfășoară, până miercuri, 22 aprilie 2026, consultarea opiniei publice cu privire la un proiect de hotărâre de Consiliu Local care prevede interzicerea păcănelelor în orașul salin.

Dezbaterea publică a proiectului de hotărâre este prevăzută marți, 21 aprilie 2026, de la ora 11.00, la sediul Primăriei Ocna Mureș.

Potrivit articolului 1 al proiectului de hotărâre, se interzice organizarea și exploatarea activităţilor de jocuri de noroc pe raza administrativ-teritorială a orașului Ocna Mureș în locații fizice, așa cum sunt definite la art. 10 din OUG nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, cu excepția jocurilor loto pentru care Statul Român a acordat licența de organizare a jocurilor de noroc în mod exclusiv Companiei Naționale „Loteria Română” S.A., respectiv pentru jocurile de tipurile „pariuri sportive”.

Operatorii economici care deţin autorizaţie de exploatare a jocurilor de noroc de la Comitetul de Supraveghere al Oficiului Naţional al Jocurilor de Noroc, valabilă la data intrării în vigoare a hotărârii Consiliului Local Ocna Mureș, își pot continua activitatea doar până la expirarea perioadei de valabilitate a autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, numai în locațiile existente.

Începând cu data intrării în vigoare a hotărârii Consiliului Local Ocna Mureș, nu se vor mai emite autorizații de funcționare pentru activități de jocuri de noroc, așa cum sunt definite la art. 10 din OUG nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, cu modificările și completările ulterioare, pe teritoriul orașului Cugir, cu excepția jocurilor loto tradiționale aparținând Companiei Naționale „Loteria Română” SA și a pariurilor sportive.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

