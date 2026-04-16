La Sebeș vor fi interzise jocurile de noroc: Ce spune primarul Dorin Nistor după o întâlnire consultativă cu reprezentanții firmelor

Dorin Nistor a publicat un mesaj pe o rețea de socializare, joi, 16 aprilie 2026, în care anunță că la Sebeș vor fi interzise jocurile de noroc. 

Decizia a venit după o întâlnire consultativă cu reprezentanții firmelor care dețin aceste activități, mai menționează edilul.

Dorin Nistor: ,,La Sebeș vor fi interzise jocurile de noroc”

,,La Sebeș vor fi interzise jocurile de noroc. Azi, la sediul primăriei, am avut o întâlnire consultativă cu reprezentanții firmelor care dețin aceste activități.”, este mesajul publicat de Dorin Nistor, primarul din Sebeș. 

Reamintim că, reglementările privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc au fost modificate prin Ordonanța de urgență adoptată de Guvern, pe data de 24 februarie 2026.

Potrivit noilor prevederi, operatorii licențiați vor trebui să obțină, pe lângă licența națională, și o autorizație de funcționare emisă de autoritatea administrației publice locale.

În acest fel, administrațiile locale vor avea posibilitatea să decidă dacă sălile de jocuri tip „păcănele” vor mai putea funcționa pe raza unității administrativ-teritoriale.

Eliminarea sălilor de joc din oraşe se va face treptat, pe măsură ce vor expira autorizaţiile deja existente.

Admitere la liceu 2026, fără Evaluare Națională: Cine sunt elevii care pot scăpa de examen și pot intra direct în clasa a IX-a

Admitere la liceu 2026, fără Evaluare Națională: Cine sunt elevii care pot scăpa de examen și pot intra direct în clasa a IX-a Evaluarea Națională este principalul criteriu de admitere la liceu în România, însă există și excepții. Unii elevi pot ajunge la liceu fără să susțină examenul în 2026. Elevii care nu doresc sau […]

VIDEO | Ministrul Economiei, despre producția de arme prin programul SAFE la Cugir: ,,Se va concretiza o investiție. Există gradul maxim de siguranță”

Ministrul Economiei, despre producția de arme prin programul SAFE la Cugir: ,,Se va concretiza o investiție. Există gradul maxim de siguranță” Ministrul Economiei, Irineu Darău, a efectuat astăzi, 16 aprilie 2026, o vizită de lucru în județul Alba. Oficialul a ajuns la Cugir, unde a vizitat mai multe obiective și a purtat discuții pe diferite […]

FOTO | Todoca-Toma Andrei, medalie de bronz la olimpiada națională de fizică 2026. Performanță deosebită pentru elevul de la Școala Gimnazială ,,Vasile Goldiș” din Alba Iulia

Todoca-Toma Andrei, medalie de bronz la olimpiada națională de fizică 2026. Performanță deosebită pentru elevul de la Școala Gimnazială ,,Vasile Goldiș” din Alba Iulia Un elev de la Școala Gimnazială ,,Vasile Goldiș” din Alba Iulia a reușit o performanță deosebită pentru școala în care învață. Todoca-Toma Andrei a obținut medalia de bronz la olimpiada națională […]

