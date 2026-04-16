La Sebeș vor fi interzise jocurile de noroc: Ce spune primarul Dorin Nistor după o întâlnire consultativă cu reprezentanții firmelor

Dorin Nistor a publicat un mesaj pe o rețea de socializare, joi, 16 aprilie 2026, în care anunță că la Sebeș vor fi interzise jocurile de noroc.

Decizia a venit după o întâlnire consultativă cu reprezentanții firmelor care dețin aceste activități, mai menționează edilul.

Dorin Nistor: ,,La Sebeș vor fi interzise jocurile de noroc”

,,La Sebeș vor fi interzise jocurile de noroc. Azi, la sediul primăriei, am avut o întâlnire consultativă cu reprezentanții firmelor care dețin aceste activități.”, este mesajul publicat de Dorin Nistor, primarul din Sebeș.

Reamintim că, reglementările privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc au fost modificate prin Ordonanța de urgență adoptată de Guvern, pe data de 24 februarie 2026.

Potrivit noilor prevederi, operatorii licențiați vor trebui să obțină, pe lângă licența națională, și o autorizație de funcționare emisă de autoritatea administrației publice locale.

În acest fel, administrațiile locale vor avea posibilitatea să decidă dacă sălile de jocuri tip „păcănele” vor mai putea funcționa pe raza unității administrativ-teritoriale.

Eliminarea sălilor de joc din oraşe se va face treptat, pe măsură ce vor expira autorizaţiile deja existente.

