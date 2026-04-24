VIDEO | Păcănelele au fost interzise în municipiul Blaj: Decizie de ultimă oră în Consiliul Local
Păcănelele au fost interzise în municipiul Blaj: Decizie de ultimă oră în Consiliul Local
Consiliul Local Blaj, întrunit în ședință extraordinară, vineri, 24 aprilie 2026, a aprobat proiectul de hotărâre privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc pe raza Municipiului Blaj și aprobarea regulamentului pentru emiterea autorizației de funcționare pentru desfășurarea jocurilor de noroc de tip LOTO tradițional pe raza Municipiului Blaj.
Astfel, se interzice organizarea și exploatarea activităţilor de jocuri de noroc pe raza municipiului Blaj, așa cum sunt definite la art. 10 din OUG 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc cu excepția jocurilor loto tradiționale aparținând Companiei Naționale “Loteria Română” SA.
Operatorii economici care deţin autorizaţie de exploatare a jocurilor de noroc de la Comitetul de Supraveghere al Oficiului Naţional al Jocurilor de Noroc, valabilă la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, își pot continua activitatea doar până la expirarea perioadei de valabilitate a autorizației de exploatare a jocurilor de noroc.
Decizia de vineri, 24 aprilie 2026 din Consiliul Local Blaj a fost luată în unanimitate de aleșii locali prezenți (18 voturi „pentru”).
„Art.3. Se aprobă Regulamentul pentru emiterea autorizației de funcționare pentru desfășurarea jocurilor de noroc de tip loto tradițional pe raza Municipiului Blaj, conform anexelor 1,2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Compania Națională “Loteria Română” SA va putea funcționa numai în baza autorizației de funcționare emise conform Regulamentului local de reglementare a activităților de tip loto tradițional de pe raza Municipiului Blaj.
Art.5. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, nu se emit autorizații de funcționare pe raza administrativ-teritorială a municipiului Blaj pentru activități de jocuri de noroc, așa cum sunt definite la art. 10 din OUG 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția jocurilor loto tradiționale aparținând Companiei Naționale “Loteria Română” SA.”, sunt alte prevederi adoptate.
„În primul rând a fost dorința covârșitoare a majorității cetățenilor din Blaj. Cu mulți dintre ei am discutat sau mi-au scris. Sunt și motive legate în primul rând de dependența pe care o generează jocurile de noroc. De asemenea, din punct de vedere economic, Blajul nu avea niciun câștig din prezența acestor jocuri de noroc”, a declarat, imediat după ședința de Consiliu Local, primarul municipiului Blaj, Gheorghe Valentin Rotar.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Știrea Zilei
Curier Județean
Politică Administrație
Opinii Comentarii
