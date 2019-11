(P) Program încărcat pentru Alba Blaj, atât în campionat, cât și în Liga Campionilor

Voleiul românesc feminin este pe mâini bune, echipele românești se pregătesc să joace în cupele europene, iar printre ele este și Alba Blaj.

Campioana en-titre și una dintre cele două echipe care nu au pierdut până în momentul de față, Alba Blaj s-a comportat ca o adevărată campioana. Aceasta a câștigat ușor cele patru meciuri de până acum, în jocurile din Divizia A. Singurul set pierdut de campioană a venit în jocul de la Medgidia, elevele lui Darko Zakoc au început ușor relaxate acel duel și au cedat cu 15 la 25 în primul set. A urmat apoi o nouă demonstrație de forță, câștigând trei seturi consecutive.

Aceeași reprezentație a avut Alba Blaj și în compania clujencelor de la Universitatea, pe care le-a învins în trei seturi. 25-23, 25-17 și 25-14 a fost scorul în meciul de la începutul lui noiembrie. De altfel, era de așteptat să fie un meci ușor, casele de pariuri o dădeau drept favorită pe campioană. Fortuna, unul dintre cei mai populari operatori în materie de pariuri online pe internet din România îi dădeau cotă 1.01. Cu toate acestea, ea ocupă locul al doilea în clasament, cu 12 puncte. Lugoj are unul mai mult, dar și un meci in plus.

Clasament Divizia A

Lugoj – 13 puncte

Alba Blaj – 12 puncte

Targoviște – 12 puncte

Dinamo București – 12 puncte

Belor Galați – 12 puncte

Urmează o lună plină de meciuri pentru campioana României

Luna noiembrie se aglomerează pentru Alba Blaj, echipă care va evolua în șase meciuri, având ocazia să lase o impresie bună și în cupele europene. Dacă următoarele două întalniri sunt în fața unor echipe ceva mai slabe, Rapid București, respectiv FC Voluntari, de la jumătatea lunii va începe și jocurile în cupele europene. Și-a aflat adversarele din Liga Campionilor, competiție unde va evolua în compania unor formații din Italia, Franța și Ungaria.

Alba Blaj va avea și debutul în Liga Campionilor, acolo unde s-a calificat direct în grupe. Campioana României face parte din Grupa D, unde urmează să le întâlnească pe Nantes VB (Franța), Vasas Obuda Budapesta (Ungaria) și Imoco Volley Conegliano (Italia). Astfel, până la finalul anului, Alba Blaj va juca mecurile din turul grupei. La mijlocul lui februarie, anul viitor, va afla și daca se clasează pe unul dintre cele două locuri care îi permit sa meargă în fazele superioare.

Meciul cu Vasas, din 17 decembrie, este și ultimul pe care elevele lui Zlatko Darko îl vor juca în 2019. Sezonul competițional se va relua pe 11 ianuarie 2019, cu un meci în Divizia A. Astfel, Alba Blaj va relua campionatul în 2019 cu un meci în compania lui Belor Galați.

Nantes – Alba Blaj, 19 noiembrie, ora 20:00

Alba Blaj – Conegliano, 27 noiembrie, ora 17:00

Vasas – Alba Blaj, 17 decembrie, ora 18:00

Conegliano – Alba Blaj, 22 ianuarie 2019, ora 21:30

Alba Blaj – Nantes, 5 februarie 2019, ora 17:00

Alba Blaj – Vasas, 18 februarie 2019, ora 17:00

Sfârșitul de an este plin de meciuri al echipelor românești în cupele europene. Pe lângă cele ale campioanei, vor mai juca în diferite competiții și CSM Târgoviște, Știința Bacău, cât și Lugoj. Acestea vor evolua la începutul lunii decembrie. Meciurile se vor juca în sistem tur-retur, prima manșă urmând să se joace pe 3 și 4 decembrie, iar returul pe 17, respectiv 18 decembrie.