Orban după demisia lui Cîțu: PNL s-a transformat în „UM PNL”… „a adunat la vârf toate gunoaiele”

Marius Hațegan, vicepreședinte CJ Alba: În Alba se va atinge, foarte curând, pragul de 98% de drumuri județene asfaltate și modernizate

Ca o completare a investițiilor de până acum, 7 sectoare de drum județean și un pod din comuna Ohaba intră în procesul de modernizare prin intermediul fondurilor disponibile prin programul Anghel Saligny. În plus, un drum din Munții Apuseni, care leagă județele Alba și Hunedoara, în comuna Avram Iancu, locul de desfășurare al Târgului de Fete de la Găina, va fi modernizat cu fondurile proprii ale administrației județene.

Am luat drum cu drum, localitate cu localitate, până am reușit să ne apropiem de ceea ce alții doar visează. O rețea de drumuri județene completă, durabilă, ce garantează dezvoltarea tuturor comunităților. Media pe țară este de 35%, iar noi avem, azi, peste 75%. În plus, cu următoarele șantiere ne vom încadra în marja de 140 de milioane de lei proveniți din fonduri guvernamentale. Din fericire, în următoarea perioadă alte câteva obiective de investiții vor prinde contur.

În cifre, aceste proiecte totalizează 52,74 km de drum. Ca sumă, vorbim de aproximativ 152326,26 mii lei (140353,26 mii lei pe Anghel Saligny și 11973 mii – fonduri CJ), cu mențiunea că valoarea proiectelor se poate modifica în urma procedurilor de licitații. Finanțarea solicitată de către CJ Alba prin programul Anghel Saligny vizează următoarele sectoare de drum județean:

1. DJ 106 K Vingard – Ohaba, pe o lungime de 6,7 km; valoarea fiind de 29222,84 mii lei. Proiectul se află în stadiul de achiziție a proiectului tehnic, studiul de fezabilitate fiind realizat.

2. DJ 107 H Galda de Jos – Coșlariu Nou, pe o lungime de 2,34 km, valoarea fiind de 3996,42 mii lei. Și la acest proiect se află în stadiul de achiziție proiectul tehnic, studiul de fezabilitate fiind finalizat.

3. DJ 107 K Întregalde – Mogoș – Bârlești (Mogoș) – DJ 107 I (Transalpina de Apuseni). Acest sector de drum are o lungime de 13,8 km, venind în continuarea proiectului de modernizare a secțiunii de la Roica la Întregalde – Ivăniș, prin intermediul fondurilor europene nerambursabile. Valoarea aproximativă este de 25399 mii lei, fiind finalizate studiul de fezabilitate și proiectul tehnic.

4. DJ 107 V Alecuș – Sânmiclăuș, pe o lungime de 11,8 km, valoarea fiind de 25762 mii lei. Proiectul se află în stadiul de licitație proiectului tehnic, fiind depuse 19 oferte. DJ 107 V reprezintă cea mai scurtă rută de deplasare pe direcţia Blaj – Ocna Mureş, creând o rută de alternativă între Municipiul Blaj şi zona Turda – Unirea – autostrăzile A 10 şi A 3.

5. DJ 142 N Sânmiclăuș – Căpâlna de Jos (Jidvei), pe 1,5 km; valoare: 4053 mii lei. Proiectul se află în stadiul de achiziție a proiectului tehnic, studiul de fezabilitate fiind realizat.

6. DJ 704 A Sebeș (DN 67 C) – Pianu. Se va interveni pe o porțiune de 4,7 km, valoarea aproximativă fiind de 15625 mii lei. În urma finalizării studiului de fezabilitate, a fost lansată achiziția proiectului tehnic.

7. DJ 705 Zlatna – Almașu Mare. Pentru acest sector de drum, în lungime de 6,2 km, au fost depuse 16 oferte pentru realizarea proiectului tehnic. Valoarea aproximativă a proiectului este 31764 mii lei.

Totodată, la intrarea în satul Colibi, comuna Ohaba, se va construi un pod nou peste valea Secașului, pe DJ 107. În prezent, traversarea cursului de apă se realizează pe un pod provizoriu, cu o singură bandă de circulație. Momentan, se lucrează la realizarea proiectului tehnic, valoarea proiectului fiind de 4531 mii lei.

În ceea ce privește investiția derulată din fondurile proprii ale CJ Alba, prin care se va moderniza DJ 762 pe porțiunea de 5,7 km cuprinsă între Vidrișoara (Avram Iancu) și limita cu județul Hunedoara, a fost demarată procedura pentru realizarea proiectului tehnic (se realizează licitația), iar valoarea proiectului este de 11973 mii lei.

