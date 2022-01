Orașul Mercedes din România, buget mai mare cu circa 40% în anul 2022. Dorin Nistor: „Pentru fiecare leu plătit de o persoană fizică, noi aducem zece”

Subprefectul județului Alba, Corneliu Mureșan: „În momentul de faţă, România are nevoie de stabilitate, predictibilitate şi siguranţă”

Corneliu Mureșan, noul subprefect al județului Alba din partea Partidului Social Democrat, are în fața sa un mandat încărcat de provocări și obstacole, ridicate de actuala criză pandemică și de o creștere nemaivăzută a prețurilor la utilități, care pune în prezent în pericol buna funcționare a multor instituții din județ și din țară.

Tânărul om politic a oferit un interviu jurnaliștilor ziarulunirea.ro, care i-au cerut punctul de vedere în ceea ce privește câteva dintre viitoarele sale acțiuni, din poziția noii sale funcții.

„Acţiunile mele vor fi în concordanţă cu atribuţiile pe care le am, potrivit fișei postului, și a celor care îmi vor fi delegate. Voi duce la îndeplinire, cu responsabilitate, fiecare sarcină pe care o voi avea la nivel instituţional, iar în centrul priorităţilor mele va sta cetăţeanul şi necesităţile sale. Îmi doresc ca, prin acţiunile mele, să reuşesc să fac viaţa celor din jur mai bună, mai uşoară, mai lipsită de griji şi sunt convins că acest lucru se va întâmpla prin implementarea la nivel local a politicilor guvernamentale şi prin ducerea la îndeplinire, la nivel local, a programului de guvernare.

Voi face tot ceea ce ţine de mine pentru ca oamenii să beneficieze de servicii publice de calitate, indiferent de domeniu şi la timpul potrivit. Îmi doresc ca oamenii din zone greu accesibile, persoanele vulnerabile sau vârstnice, să nu fie văduvite de drepturile pe care le au și de serviciile de care pot beneficia. Toate acestea se pot realiza doar în parteneriat cu reprezentanţii de la nivelul prefecturii cu care îmi doresc, la fel ca domniile lor, o colaborare fructuoasă, benefică, în interesul cetăţenilor în slujba cărora ne aflăm. În Prefectura Alba lucrează adevărați profesioniști, pe care am avut plăcerea să îi cunosc mai bine în aceste zile!”, a notat subprefectul.

Fostul director al Clubului Sportiv Unirea Alba Iulia a vorbit de asemenea și despre rolul pe care experiența sa de manager al prestigiosului club albaiulian îl joacă în prezent, în îndeplinirea noilor sale atribuții de subprefect.

În acest sens, Corneliu Mureșan a transmis următoarele: „Experienţa din funcţia de director al CS Unirea Alba Iulia, instituţie publică ce are scop obţinerea performanţei sportive, mă ajută indiferent de domeniul de activitate pe care îl desfăşor acum sau îl voi desfășura în viitor. La fel cum extrem de importantă este şi activitatea managerială și administrativă din mediul privat, pe care am exercitat-o în ultimii ani, respectiv tot ceea ce am învăţat din fiecare mandat de consilier județean. Toate cunoştinţele, experienţa şi energia doresc să le pun în slujba cetăţenilor, astfel încât din funcţia de subprefect să pot răspunde tuturor exigenţelor şi necesităţilor lor – în concordanţă cu atribuţiile pe care le am.”

Pandemia de coronavirus a marcat în mod negativ viețile oamenilor, indiferent de ocupație sau statut social, iar această criză sanitară nu dă semne că va dispărea în curând, după doi ani de lupte crâncene împotriva sa.

Noul subprefect a fost întrebat dacă măsurile care s-au luat până în acest moment în legătură cu combaterea pandemiei au avut un rezultat pozitiv pentru siguranță cetățenilor din județ, iar răspunsul său a fost următorul: „Orice moment dificil din istoria naţională şi chiar mondială a fost depăşit prin responsabilitate, altruism şi solidaritate. În comportamentul nostru, de fiecare zi, trebuie să ţinem cont nu doar de sănătatea noastră, ci și de a celor din jur.

Revenind la întrebarea dvs., vă pot spune că în ultimele 2 luni am văzut o schimbare radicală în ceea ce priveşte gestionarea pandemiei. Cetăţenii sunt priviţi ca parteneri, nu ca adversari; sunt utilizate toate mijloacele de combatere a pandemiei, nu doar vaccinarea; măsurile sanitare sunt asigurate prin dialog și colaborare cu mediul de afaceri, sindicatele și cultele religioase. Prevenția răspândirii virusului se realizează prin creșterea capacității de testare și a accesului cetățenilor la testele COVID-19, prin implicarea medicilor de familie sau elaborarea de ghiduri informative pentru persoanele infectate și pentru personalul medical implicat în tratarea pacienților.

Prevenția cazurilor grave și a numărului de spitalizări se face prin asigurarea medicamentelor antivirale și a protocoalelor pentru tratarea pacienților COVID în ambulatoriu, în fazele incipiente ale bolii. Foarte importantă este și înfiinţarea de centre de evaluare și tratament în ambulatoriu pentru pacienții cu forme ușoare sau medii, pentru prevenirea agravării stării de sănătate. Doresc să transmit recunoștință cadrelor medicale din județul Alba și tuturor specialiștilor din acest domeniu pentru eforturile pe care le fac în această perioadă.”

Actuala coaliție de guvernare, atipică prin însuși diferențele majore de obiective și perspective pe care cele două partide majore, PSD și PNL le au, s-a născut în urma eșecului înțelegerii precedente dintre USR, PNL și UDMR. Subprefectului Corneliu Mureșan i s-a cerut punctul de vedere asupra coaliției prezente și dacă este de părere că, pentru momentul de față, este una destul de stabilă încât să reziste.

„Cred şi sper că aşa este şi că aşa va fi, deoarece în momentul de faţă România are nevoie de stabilitate, predictibilitate şi siguranţă. Ne trebuie un Parlament care să facă legi bune, în interesul celor mulţi, respectiv un Guvern care să livreze rezultate, iar oamenii să simtă o îmbunătăţire a calităţii vieţii, a nivelului de trai, dar şi în ceea ce priveşte dezvoltarea fiecărei comunităţi. La guvernare se află primele două partide, în preferinţele românilor, care au legitimitate, buni specialiști, cu multă determinare.

Revenind la întrebare, consider că nu îmi face cinste să vorbesc despre vechea coaliție. Suntem aici pentru a face treabă, pentru a realiza ceea ce locuitorii din Alba aşteaptă şi nu pentru a vorbi despre deficienţele vechii guvernări sau despre „greaua moştenire”, a fost răspunsul său.

Greutățile și obstacolele care vin deci „la pachet” cu funcția pe care o ocupă Corneliu Mureșan vor fi nu mai puțin decât un test pentru experiența sa acumulată până în prezent, atât din mediul privat de afaceri, cât și din poziția unui om din aparatul statului.