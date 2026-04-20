Orașul din Alba în care aproape toți oamenii au loc de muncă. Motivele pentru care Sebeșul are șomaj ,,zero”: ,,Tot timpul s-au generat locuri de muncă, de aceea suntem unde suntem”

Orașul Sebeș, din județul Alba, continuă să fie cunoscut drept municipiul „fără șomeri”. Cu toate că, în 2026, numărul persoanelor fără loc de muncă este în continuă creștere, Sebeșul nu pare afectat de acest fenomen.

Potrivit celor mai recente date disponibile, în martie 2026, rata șomajului la nivelul județului Alba a fost de 4,03%. Totuși, Sebeșul este unul dintre motivele pentru care acest procent nu este și mai mare, având în vedere că, în februarie 2026, numărul șomerilor înregistrați aici era de doar 268.

Investițiile în toate ramurile economiei și dezvoltarea orașului într-o zonă puternic industrializată și dinamică din punct de vedere economic sunt câteva dintre motivele pentru care Sebeșul se poate lăuda că rămâne, în continuare, un oraș cu un nivel foarte scăzut al șomajului.

,,Cel mai puternic pol economic din județul Alba”

Primarul din Sebeș, Dorin Nistor, a explicat pentru ziarulunirea.ro motivele pentru care numărul oamenilor fără loc de muncă din oraș este, în continuare, scăzut:

,,Motivul principal este că la Sebeș, în ultimii ani, au fost multe investiții în toate ramurile din economie. Am cunoscut vârfuri importante și pe zona de automotive. Au fost investiții majore care, la rândul lor, au dezvoltat pe orizontală mai multe companii mai mici, astfel încât am devenit o zonă puternică economică. Eu spun că (n.r. Sebeșul) este cel mai puternic pol economic din județul Alba. Cu siguranță, și unul dintre cele mai importante din țară, dacă ne raportăm la produsul intern brut raportat la numărul de locuitori”, a declarat edilul din Sebeș pentru Ziarul Unirea.

Investițiile realizate atât în zona publică, cât și în cea privată, alături de facilitățile destinate oamenilor activi, precum școli, creșe și grădinițe, au făcut municipiul tot mai atractiv, a mai spus Dorin Nistor: ,,Au fost elemente care au făcut din Sebeș un oraș tot mai atractiv. Investițiile au generat locuri de muncă, activități economice care nu au avut parte de un regres, adică nu s-a închis nimic”.

,,Sebeș era recunoscut că este orașul cu șomaj zero”

Alt aspect important care ajută la numărul scăzut de oameni fără loc de muncă în Sebeș este că forța de muncă vine și din alte păți, precum zonele de la granițele județului Alba. Totuși, Dorin Nistor recunoaște că municipiul nu are șomaj zero literalmente, existând mereu categorii de oamenii care nu lucrează în momentul respectiv:

,,Având în vedere că la Sebeș vin oameni, forță de muncă, din toată zona, nu doar din Sebeș, chiar și dincolo de granițele județului Alba, cu siguranță prima prioritate în angajare sau facilitate este pentru cei din Sebeș, care cumva sunt avantajați de apropierea locului de muncă, fiind avantajat și angajatorul. Cumva, de-a lungul timpului, Sebeș era recunoscut că este orașul cu șomaj zero. Normal, acum indiscutabil nu ne referim la 0 absolut. Există diferite categorii de oameni care, din diferite motive, nu doresc momentan să aibă un loc de muncă sau sunt între locurile de muncă. Dar tot timpul s-au generat locuri de muncă în Sebeș și de aceea suntem unde suntem”, a spus în final Dorin Nistor.

