„Ora cu și pentru animale”, opțional introdus în școlile din România: Elevii vor învăța cum să îngrijească și să înțeleagă necuvântătoarele

„Ora cu și pentru animale”, opțional introdus în școli: Elevii vor învăța cum să îngrijească și să înțeleagă necuvântătoarele
Ministerul Educației a aprobat la nivel național introducerea opționalului „Ora cu și pentru animale”, o materie dedicată elevilor care vor să învețe cum să îngrijească animalele, să le înțeleagă comportamentul și să dezvolte empatie față de acestea.
„Vă spun sincer, am plâns. Nu cred că e o rușine să recunoaștem: Avem nevoie de educație ca de aer. Visul meu e ca această materie să fie obligatorie. Dar ce s-a întâmplat acum e un mare pas înainte pentru noi ca țară.
Copiii vor învăța, înainte de orice, să fie buni. Această materie dezvoltă empatia. Într-o țară în care animalele sunt chinuite și abuzate, iar femeile bătute ori omorâte, e obligatoriu să cultivăm empatia la nivel de masă”, a declarat, în exclusivitate pentru Pets&Cats, Hilde Tudora, director Protecția Animalelor Ilfov.
Noua materie opțională nu este doar o inițiativă teoretică. În județul Ilfov, „Ora cu și pentru animale” a fost deja implementată cu succes de Protecția Animalelor Ilfov în mai multe unități de învățământ. Elevii participă la activități adaptate vârstei lor și descoperă ce înseamnă responsabilitatea față de animale, respectul pentru viață și importanța unei relații corecte între om și necuvântătoare.
„Rezultatele sunt vizibile: copiii devin mai atenți la nevoile animalelor, pun mai multe întrebări și duc informațiile învățate acasă, în familiile lor. Prin acest opțional, elevii învață reguli de îngrijire și dezvoltă abilități esențiale precum empatia, grija și responsabilitatea — competențe care le vor fi utile pe tot parcursul vieții.
Exemplul din Ilfov arată clar că „Ora cu și pentru animale” funcționează și poate avea un impact pozitiv real în comunitate. Introducerea acestei materii la nivel național reprezintă un pas important spre o educație bazată pe respect, compasiune și implicare activă față de animale”, notează Pets&Cats.
