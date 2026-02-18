Opt arbitri din Alba, din Liga 2 și Liga 3, la testarea organizată de FRF

Sport

Dan HENEGAR

Publicat

acum 16 minute

în

De

Opt arbitri din Alba, din Liga 2 și Liga 3, au fost prezenți la testarea organizată de FRF

Opt arbitri din Alba, din Liga 2 și Liga 3, au participat la testarea organizată de Federația Română de Fotbal.

Citește și: FOTO: Arbitrul asistent Alexandru Vodă, debut în Europa League! Seară specială pentru fotbalul din Alba

Acțiunea s-a desfășurat la Complexul Mogoșoaia și Casa Fotbalului, iar județele participante la Seria 1 au fost Alba, Argeș, Arad, Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Caraș Severin, Hundedoara, Mehedinți, Maramureș, Mureș, Sibiu, Sălaj și Satu Mare.

Conform Comisiei Centrale a Arbitrilor au fost susținute probele fizice, teoretice și video, dar și evaluări necesare pentru menținerea și dezvoltarea nivelului de performanță în arbitraj

Din județul nostru, în cadrul programului „Cavalerii Viitorului 7” au fost prezenți Elisabeta Sunzuiană (Alba Iulia), Gabriel Leahu (Ocna Mureș), Claudiu Dorobanțu (Cugir), toți arbitri asistenți. Aceștia, dacă vor trece ultima probă, cea practică, vor putea fi delegați la partide din eșalonul terț.

Din lotul Ligii 3 au făcut parte Radu Scrob (Alba Iulia), Lorand Șipoș (Ocna Mureș) – ambii centrali, Leahu Nectarie (Ocna Mureș) și Răzvan Voicu (Cugir) – amândoi asistenți. De asemenea asistentul Daniel Nistor a susținut testele pentru Liga 2.

„Felicitări tuturor pentru muncă și determinare, mult succes în jocurile care urmează”, a transmis Comisia Județeană a Arbitrilor Alba.

Conform FRF, din Alba sunt 8 arbitri care activează la nivel național: Alexandru Vodă (Alba Iulia) – Liga 1, Darius Iviniș (Zlatna), Andrei Nagy (Măhăceni), Daniel Nistor (Zlatna) – Liga 2, Radu Scrob (Alba Iulia), Lorand Șipoș (Ocna Mureș), Nectarie Leahu (Ocna Mureș) și Răzvan Voicu (Cugir) – Liga 3.

Foto: CJA Alba

