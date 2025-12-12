FOTO: Arbitrul asistent Alexandru Vodă, debut în Europa League! Seară specială pentru fotbalul din Alba

Arbitrul asistent Alexandru Vodă a avut parte de debut în Europa League, la partida dintre Celta Vigo și Bologna! Seară specială pentru fotbalul din Alba

Arbitrul albaiulian Alexandru Vodă (39 de ani) a oficiat, în premieră, la o partidă europeană, la întâlnirea din Europa League, dintre Celta Vigo și Bologna, din Europa League, scor 1-2 (1-0), între buturile gazdelor aflându-se românul Ionuț Radu.

A fos o seară specială pentru fotbalul din Alba, colegii din cadrul AJF Alba și CJA Alba trăind acest moment istoric împreună, la sediul Asociației Județene de Fotbal Alba

„În această seară, fotbalul european poartă și amprenta județului Alba! Cu emoție, mândrie și un uriaș respect pentru munca depusă de-a lungul anilor, îl susținem peAlexandru Vodă, președintele Comisiei Județene a Arbitrilor Alba, la debutul său în cupele europene, în calitate de arbitru asistent la partida Celta Vigo – Bologna, din Europa League. Pentru el este un vis construit prin disciplină, pasiune și perseverență. Pentru noi, cei din Alba, este o confirmare că valoarea, seriozitatea și caracterul pot duce departe. Astăzi, colegii din cadrul AJF Alba și CJA Alba s-au strâns la sediul AJF pentru a trăi împreună acest moment istoric, pentru a-l susține și a-i transmite toată încrederea noastră.Suntem o echipă. Suntem o familie. Iar când unul dintre noi urcă o treaptă, urcăm cu toții. Oseară în care un arbitru din Alba scrie istorie în Europa! Iar noi suntem aici, cu inimile bătând la unison”, au transmis reprezentanții AJF Alba

Confruntarea de pe „Estadio de Balaidos” a fost câștigată de Bologna, scor 2-1 (0-1), goluri marcate de Zaragoza ’17 / Bernardeschi ’66 (penalti), ‘75

*Radu Petrescu, criticat de Marca

Radu Petrescu i-a avut ca asistenți pe Radu Ghinguleac și Alexandru Vodă, iar al patrulea oficial a fost Cristian Moldoveanu. Doar în camera VAR s-a aflat o echipă mixtă: englezul Darren England, arbitru, și Marcel Bîrsan, asistent. Până la golul prin care Bernadeschi a egalat scorul deschis de Zaragoza (min. 17), pentru Celta, arbitrii români n-au avut probleme deosebite. Însă în acel minut 66, Pobega a fost faultat în careu de Javi Rodriguez. Penalty? În primă fază, nu, întrucât de la margine se ridicase steagul: ofsaid semnalizat de asistentul REadu Ghinguleac! „Arbitrul, Radu Petrescu, a semnalizat inițial ofsaid la îndemnul asistentului său, dar momentul a trebuit să fie revizuit, ceea ce au părut să fie ore întregi. Centimetrii au favorizat-o pe Bologna, iar Bernardeschi nu a greșit din penalty”, scrie cotidianul AS.

Celălalt cotidian madrilen, Marca, n-a fost însă satisfăcut în general cu maniera de arbitraj a lui Radu Petrescu și, fără a-i reproșa nimic în mod deosebit, i-a dat linie, a punctat Gazeta Sporturilor!

Foto: AJF Alba

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI