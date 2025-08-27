UPDATE FOTO | Operațiune inedită la Vințu de Jos: Câine căzut într-o fântănă adâncă de 6 metri, salvat de pompierii din Sebeș

Operațiune inedită la Vințu de Jos: Câine căzut într-o fântănă adâncă de 6 metri, salvat de pompierii din Sebeș

O operațiune inedită are loc miercuri după-masa în Vințu de Jos, unde pompierii din Sebeș intervin pentru salvarea unui câine căzut într-o fântână adâncă de 6 metri.

Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru salvarea unui animal în localitatea Vințu de Jos, pe strada Bisericii.

Este vorba despre un câine care ar fi căzut într-o fântână adâncă de aproximativ 6 metri.

La misiune participă o autospecială de stingere cu apă și spumă.

UPDATE: Animalul a fost extras din fântână, în siguranță, de către pompierii militari.

