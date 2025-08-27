UPDATE FOTO | Operațiune inedită la Vințu de Jos: Câine căzut într-o fântănă adâncă de 6 metri, salvat de pompierii din Sebeș
Operațiune inedită la Vințu de Jos: Câine căzut într-o fântănă adâncă de 6 metri, salvat de pompierii din Sebeș
O operațiune inedită are loc miercuri după-masa în Vințu de Jos, unde pompierii din Sebeș intervin pentru salvarea unui câine căzut într-o fântână adâncă de 6 metri.
Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru salvarea unui animal în localitatea Vințu de Jos, pe strada Bisericii.
Este vorba despre un câine care ar fi căzut într-o fântână adâncă de aproximativ 6 metri.
La misiune participă o autospecială de stingere cu apă și spumă.
UPDATE: Animalul a fost extras din fântână, în siguranță, de către pompierii militari.
