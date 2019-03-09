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Olimpiada de Geografie 2019, etapa județeană. REZULTATELE înainte de contestații

Adăugat de Ziarul Unirea în 09.03.2019.
Salvat la Cultura Educatie

Inspectoratul Școlar Județean Alba a transmiste rezultatele elevilor participanți la Olimpiada de Geografie 2019, etapa județeană, înainte de contestații.

CLASA A VIII-A                 

1.TOMUS S. TUDOR-LICEUL,,HCC’’ ABRUD            9.00, PREMIUL I

2..DURBACA MATEI-SCOALA GIMNAZIALA VASILE GOLDIS ALBA IULIA    8.80, PREMIUL  II

3.STEFANI S. C. ALEXIA VANESSA-LICEUL,,HCC’’ ABRUD 8.60, PREMIUL  III

4.IRIMIE MIHAI -SC. GIM PETRESTI           8.50,      MENȚIUNE

5.SIMU DARIUS -COL. NAȚ. „I. M. CLAIN” BLAJ    8.30        MENȚIUNE

6.MUNTEANU IULIA-SCOALA GIMNAZIALA VASILE GOLDIS ALBA IULIA   7.90        MENȚIUNE

7.BOTAR B. ANDREI DUMITRU-LICEUL,,HCC’’ ABRUD      7.80        MENȚIUNE

8.MACAVEIU I. C. MADALINA CLAUDIA  LICEUL,,HCC’’ ABRUD     7.70        MENȚIUNE

9.BELEIU ANDREEA-ȘC. GIM. ,,Prof. univ. dr. Gh Beleiu” POIANA VADULUI          7.30       

10.BOGDAN IOAN-ȘC. GIM. CÎMPENI     7.30       

11.CIOARA PETRU IOSIF-ŞCOALA GIMN.,, AVRAM  IANCU’’ ABRUD          7.10       

12.MERA MĂDĂLINA-ȘC. GIM. CÎMPENI                7.10       

13.TOMUȘ SEBASTIAN-ȘC. GIM. CÎMPENI             6.60       

14.BARBU GEORGE-ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 CUGIR   6.30       

15.BOTA DAN-ȘC. GIM. CÎMPENI              6.10       

16.PASCA VLAD-               SCOALA GIMNAZIALA VASILE GOLDIS ALBA IULIA             5.70       

17.ŞIPOŞ DARIA-ȘC. GIMN. „I. MAIORESCU” BUCERDEA GRÂNOASĂ       5.00       

18.TĂTAR N. SORIN-LICEUL CORNELIU MEDREA/SCOALA GIMNAZIALA AVRAM IANCU ZLATNA  4.20       

19.TOMUȘ I. NICOLETA-LICEUL CORNELIU MEDREA/SCOALA GIMNAZIALA AVRAM IANCU ZLATNA           4.20       

20.CÎMPEAN I. BIANCA ANTONIA-LICEUL CORNELIU MEDREA/SCOALA GIMNAZIALA AVRAM IANCU ZLATNA       4.00               

21.CĂTĂUŢĂ CASIANA  -ȘC. GIMN. „I.P. RETEGANUL” SÂNCEL    Absent

22.MĂTURAR ADRIAN-ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,, IULIU MANIU,, VINȚU DE JOS      Absent

 

CLASA A IX-A                    

1.SICOE N. CIPRIAN-LICEUL ,,H.C.C’’ ABRUD         10           PREMIUL I

2.SÂRBU CLAUDIU-COLEGIUL MILITAR LICEAL „ MIHAI VITEAZUL” ALBA-IULIA    8.85        PREMIUL II

3.INUREAN DARIUS        COLEGIUL NAȚIONAL ”L.BLAGA” SEBEȘ  8.65        PREMIUL III

4.BANDICI D. DAN-Colegiul Național HCC Alba Iulia         8.45        MENȚIUNE

5.DONCEA CIPRIAN -COLEGIUL NAȚIONAL ”L.BLAGA” SEBEȘ        7.55        MENȚIUNE

6.OPREAN CRISTIAN-COLEGIUL NAȚIONAL ”L.BLAGA” SEBEȘ       7.25       

7.IVESCU MIRCEA-COLEGIUL MILITAR LICEAL „ MIHAI VITEAZUL” ALBA-IULIA     7.20       

8.MOLDOVAN GABRIEL-               COLEGIUL ECONOMIC ”DIONISIE POP MARȚIAN” ALBA IULIA      6.10       

9.ȘTEFĂNUȚ N. IONUȚ MARCEL -Colegiul Național HCC Alba Iulia              5.80       

10.NICUȚ . IOANA ANTONIA-LICEUL TEORETIC “PETRU MAIOR”OCNA MUREȘ     5.25       

11.PAȚULEA ANTONIA-COL. NAȚ. „I. M. CLAIN” BLAJ      3.85       

 

CLASA A X-A                      

1.DURBACĂ N. SORIN-Colegiul HCC Alba Iulia     9.30        PREMIUL I

2.TĂRÎȚĂ  VICTOR -COLEGIUL NAȚIONAL ”L.BLAGA” SEBEȘ           8.85        PREMIUL II

3.PĂUCEAN ALEXANDRU-COLEGIUL NAȚIONAL ”L.BLAGA” SEBEȘ              8.35        PREMIUL III

4.DEMIAN FILIP-COL. NAȚ. „I. M. CLAIN” BLAJ    8.15        MENȚIUNE

5.CIOCA SILVIU-COLEGIUL NAȚIONAL ”L.BLAGA” SEBEȘ 8.10        MENȚIUNE

6.FLOREA IULIAN-COLEGIUL MILITAR LICEAL „ MIHAI VITEAZUL” ALBA-IULIA       8.00        MENȚIUNE

7.ZAGON ANDREI-COLEGIUL MILITAR LICEAL „ MIHAI VITEAZUL” ALBA-IULIA      7.50        MENȚIUNE

8.BOROICA TUDOR-COLEGIUL NAȚIONAL ”L.BLAGA” SEBEȘ         6.95       

9.CORFAR DENISA-COL. NAȚ. „I. M. CLAIN” BLAJ               6.90       

10.BOIAN V. ANDREEA MARIA-Colegiul HCC Alba Iulia   6.35       

11.MICLEA A.S. MARIO CĂTĂLIN-Colegiul HCC Alba Iulia               5.60       

12.PAVEN N. FLORINA NICOLETA-Colegiul HCC Alba Iulia              4.05       

 

CLASA A XI-A                    

1.VILICHI DAN-COLEGIUL NAȚIONAL ”L.BLAGA” SEBEȘ   9.50        PREMIUL I

2.CIORAN I. PAULA MARIA-Colegiul Național HCC Alba Iulia        8.90        PREMIUL II

3.CRISTEA ROBERT EMILIAN-COLEGIUL MILITAR LICEAL „ MIHAI VITEAZUL” ALBA-IULIA 8.90        II

4.GAVRA RAUL-COL.TEHNIC I.D.LĂZĂRESCU CUGIR          8.70        PREMIUL III

5.SZEKELY ALEXANDRU-COLEGIUL MILITAR LICEAL „ MIHAI VITEAZUL” ALBA-IULIA          8.40        MENȚIUNE

6.LUPŞAN N. ROMINA ANGELA-Colegiul Național HCC Alba Iulia               7.70        MENȚIUNE

7.POPIUC MARIA-COLEGIUL NAȚIONAL ”L.BLAGA” SEBEȘ             7.50        MENȚIUNE

8.PAȘCA CODRUȚA-COL. NAȚ. ,,AVRAM IANCU”CÎMPENI             6.50       

9.BELEI ANDREEA-COLEGIUL ECONOMIC ”DIONISIE POP MARȚIAN” ALBA IULIA 6.40       

10.MARINESCU C.D. ANAMARIA -Colegiul Național HCC Alba Iulia            6.20       

11.NEMȚOV MIODRAG-COLEGIUL MILITAR LICEAL „ MIHAI VITEAZUL” ALBA-IULIA           Absent

 

CLASA A XII-A                   

1.IRIMIE IUNIA-COLEGIUL NAȚIONAL ”L.BLAGA” SEBEȘ  9.10        PREMIUL I

2.LUPȘA IOANA -SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ALBA IULIA   8.80        PREMIUL II

3.MATEȘ ADINA-COL. NAȚ. ,,AVRAM IANCU”CÎMPENI   8.45        PREMIUL III

4.MIHAESCU RAZVAN -COLEGIUL MILITAR LICEAL „ MIHAI VITEAZUL” ALBA-IULIA            8.00        MENȚIUNE

5.HADA C. ESTERA-Colegiul Național HCC Alba Iulia         7.50        MEMȚIUNE

6.DAVID D. DANIELA-Colegiul Național HCC Alba Iulia    7.00       

7.TUȘA LIVIU ADRIAN-LICEUL TEORETIC “PETRU MAIOR”OCNA MUREȘ  6.95       

8.VESA LAVINIA-COL. NAȚ. ,,AVRAM IANCU”CÎMPENI   6.90       

9.LAZEA LUCIANA-COL. NAȚ. ,,AVRAM IANCU”CÎMPENI 6.55       

10.VAIDASIGAN LORENA-LIC.TEORETIC DAVID PRODAN CUGIR  6.50       

11.TEOC EMANUEL ANDREI-COLEGIUL ECONOMIC ”DIONISIE POP MARȚIAN” ALBA IULIA             ABSENT

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

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