Olimpiada de Geografie 2019, etapa județeană. REZULTATELE înainte de contestații
Inspectoratul Școlar Județean Alba a transmiste rezultatele elevilor participanți la Olimpiada de Geografie 2019, etapa județeană, înainte de contestații.
1.TOMUS S. TUDOR-LICEUL,,HCC’’ ABRUD 9.00, PREMIUL I
2..DURBACA MATEI-SCOALA GIMNAZIALA VASILE GOLDIS ALBA IULIA 8.80, PREMIUL II
3.STEFANI S. C. ALEXIA VANESSA-LICEUL,,HCC’’ ABRUD 8.60, PREMIUL III
4.IRIMIE MIHAI -SC. GIM PETRESTI 8.50, MENȚIUNE
5.SIMU DARIUS -COL. NAȚ. „I. M. CLAIN” BLAJ 8.30 MENȚIUNE
6.MUNTEANU IULIA-SCOALA GIMNAZIALA VASILE GOLDIS ALBA IULIA 7.90 MENȚIUNE
7.BOTAR B. ANDREI DUMITRU-LICEUL,,HCC’’ ABRUD 7.80 MENȚIUNE
8.MACAVEIU I. C. MADALINA CLAUDIA LICEUL,,HCC’’ ABRUD 7.70 MENȚIUNE
9.BELEIU ANDREEA-ȘC. GIM. ,,Prof. univ. dr. Gh Beleiu” POIANA VADULUI 7.30
10.BOGDAN IOAN-ȘC. GIM. CÎMPENI 7.30
11.CIOARA PETRU IOSIF-ŞCOALA GIMN.,, AVRAM IANCU’’ ABRUD 7.10
12.MERA MĂDĂLINA-ȘC. GIM. CÎMPENI 7.10
13.TOMUȘ SEBASTIAN-ȘC. GIM. CÎMPENI 6.60
14.BARBU GEORGE-ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 CUGIR 6.30
15.BOTA DAN-ȘC. GIM. CÎMPENI 6.10
16.PASCA VLAD- SCOALA GIMNAZIALA VASILE GOLDIS ALBA IULIA 5.70
17.ŞIPOŞ DARIA-ȘC. GIMN. „I. MAIORESCU” BUCERDEA GRÂNOASĂ 5.00
18.TĂTAR N. SORIN-LICEUL CORNELIU MEDREA/SCOALA GIMNAZIALA AVRAM IANCU ZLATNA 4.20
19.TOMUȘ I. NICOLETA-LICEUL CORNELIU MEDREA/SCOALA GIMNAZIALA AVRAM IANCU ZLATNA 4.20
20.CÎMPEAN I. BIANCA ANTONIA-LICEUL CORNELIU MEDREA/SCOALA GIMNAZIALA AVRAM IANCU ZLATNA 4.00
21.CĂTĂUŢĂ CASIANA -ȘC. GIMN. „I.P. RETEGANUL” SÂNCEL Absent
22.MĂTURAR ADRIAN-ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,, IULIU MANIU,, VINȚU DE JOS Absent
CLASA A IX-A
1.SICOE N. CIPRIAN-LICEUL ,,H.C.C’’ ABRUD 10 PREMIUL I
2.SÂRBU CLAUDIU-COLEGIUL MILITAR LICEAL „ MIHAI VITEAZUL” ALBA-IULIA 8.85 PREMIUL II
3.INUREAN DARIUS COLEGIUL NAȚIONAL ”L.BLAGA” SEBEȘ 8.65 PREMIUL III
4.BANDICI D. DAN-Colegiul Național HCC Alba Iulia 8.45 MENȚIUNE
5.DONCEA CIPRIAN -COLEGIUL NAȚIONAL ”L.BLAGA” SEBEȘ 7.55 MENȚIUNE
6.OPREAN CRISTIAN-COLEGIUL NAȚIONAL ”L.BLAGA” SEBEȘ 7.25
7.IVESCU MIRCEA-COLEGIUL MILITAR LICEAL „ MIHAI VITEAZUL” ALBA-IULIA 7.20
8.MOLDOVAN GABRIEL- COLEGIUL ECONOMIC ”DIONISIE POP MARȚIAN” ALBA IULIA 6.10
9.ȘTEFĂNUȚ N. IONUȚ MARCEL -Colegiul Național HCC Alba Iulia 5.80
10.NICUȚ . IOANA ANTONIA-LICEUL TEORETIC “PETRU MAIOR”OCNA MUREȘ 5.25
11.PAȚULEA ANTONIA-COL. NAȚ. „I. M. CLAIN” BLAJ 3.85
CLASA A X-A
1.DURBACĂ N. SORIN-Colegiul HCC Alba Iulia 9.30 PREMIUL I
2.TĂRÎȚĂ VICTOR -COLEGIUL NAȚIONAL ”L.BLAGA” SEBEȘ 8.85 PREMIUL II
3.PĂUCEAN ALEXANDRU-COLEGIUL NAȚIONAL ”L.BLAGA” SEBEȘ 8.35 PREMIUL III
4.DEMIAN FILIP-COL. NAȚ. „I. M. CLAIN” BLAJ 8.15 MENȚIUNE
5.CIOCA SILVIU-COLEGIUL NAȚIONAL ”L.BLAGA” SEBEȘ 8.10 MENȚIUNE
6.FLOREA IULIAN-COLEGIUL MILITAR LICEAL „ MIHAI VITEAZUL” ALBA-IULIA 8.00 MENȚIUNE
7.ZAGON ANDREI-COLEGIUL MILITAR LICEAL „ MIHAI VITEAZUL” ALBA-IULIA 7.50 MENȚIUNE
8.BOROICA TUDOR-COLEGIUL NAȚIONAL ”L.BLAGA” SEBEȘ 6.95
9.CORFAR DENISA-COL. NAȚ. „I. M. CLAIN” BLAJ 6.90
10.BOIAN V. ANDREEA MARIA-Colegiul HCC Alba Iulia 6.35
11.MICLEA A.S. MARIO CĂTĂLIN-Colegiul HCC Alba Iulia 5.60
12.PAVEN N. FLORINA NICOLETA-Colegiul HCC Alba Iulia 4.05
CLASA A XI-A
1.VILICHI DAN-COLEGIUL NAȚIONAL ”L.BLAGA” SEBEȘ 9.50 PREMIUL I
2.CIORAN I. PAULA MARIA-Colegiul Național HCC Alba Iulia 8.90 PREMIUL II
3.CRISTEA ROBERT EMILIAN-COLEGIUL MILITAR LICEAL „ MIHAI VITEAZUL” ALBA-IULIA 8.90 II
4.GAVRA RAUL-COL.TEHNIC I.D.LĂZĂRESCU CUGIR 8.70 PREMIUL III
5.SZEKELY ALEXANDRU-COLEGIUL MILITAR LICEAL „ MIHAI VITEAZUL” ALBA-IULIA 8.40 MENȚIUNE
6.LUPŞAN N. ROMINA ANGELA-Colegiul Național HCC Alba Iulia 7.70 MENȚIUNE
7.POPIUC MARIA-COLEGIUL NAȚIONAL ”L.BLAGA” SEBEȘ 7.50 MENȚIUNE
8.PAȘCA CODRUȚA-COL. NAȚ. ,,AVRAM IANCU”CÎMPENI 6.50
9.BELEI ANDREEA-COLEGIUL ECONOMIC ”DIONISIE POP MARȚIAN” ALBA IULIA 6.40
10.MARINESCU C.D. ANAMARIA -Colegiul Național HCC Alba Iulia 6.20
11.NEMȚOV MIODRAG-COLEGIUL MILITAR LICEAL „ MIHAI VITEAZUL” ALBA-IULIA Absent
CLASA A XII-A
1.IRIMIE IUNIA-COLEGIUL NAȚIONAL ”L.BLAGA” SEBEȘ 9.10 PREMIUL I
2.LUPȘA IOANA -SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ALBA IULIA 8.80 PREMIUL II
3.MATEȘ ADINA-COL. NAȚ. ,,AVRAM IANCU”CÎMPENI 8.45 PREMIUL III
4.MIHAESCU RAZVAN -COLEGIUL MILITAR LICEAL „ MIHAI VITEAZUL” ALBA-IULIA 8.00 MENȚIUNE
5.HADA C. ESTERA-Colegiul Național HCC Alba Iulia 7.50 MEMȚIUNE
6.DAVID D. DANIELA-Colegiul Național HCC Alba Iulia 7.00
7.TUȘA LIVIU ADRIAN-LICEUL TEORETIC “PETRU MAIOR”OCNA MUREȘ 6.95
8.VESA LAVINIA-COL. NAȚ. ,,AVRAM IANCU”CÎMPENI 6.90
9.LAZEA LUCIANA-COL. NAȚ. ,,AVRAM IANCU”CÎMPENI 6.55
10.VAIDASIGAN LORENA-LIC.TEORETIC DAVID PRODAN CUGIR 6.50
11.TEOC EMANUEL ANDREI-COLEGIUL ECONOMIC ”DIONISIE POP MARȚIAN” ALBA IULIA ABSENT